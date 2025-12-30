Ο Νικόλας Παπαδόπουλος συνεχίζει να τοποθετείται σε έντονους τόνους απέναντι στην Κυβέρνηση, εστιάζοντας κυρίως στο ζήτημα του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ελλάδα. Την ίδια ώρα, ωστόσο, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ ξεκαθαρίζει ότι δεν τίθεται θέμα αποχώρησης του κόμματος από την Κυβέρνηση.

Από τους κύκλους του ΔΗΚΟ δεν πέρασε απαρατήρητο το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, στη συνέντευξή του στον «Φ» της Κυριακής, εμφανίστηκε ιδιαίτερα προσεκτικός στις τοποθετήσεις του όταν ρωτήθηκε για τη διαφωνία που υπάρχει, ενώ ταυτόχρονα αναφέρθηκε στην ανάγκη κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας της κεντροδεξιάς στη νέα Βουλή, «αδειάζοντας» το ΕΛΑΜ.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος, σε δύο τηλεοπτικές παρεμβάσεις του χθες, τόσο στη μεσημβρινή εκπομπή του Omega όσο και σε εκείνη του Alpha, έκανε λόγο για έλλειψη ουσιαστικής προσυνεννόησης και συντονισμού σε σειρά ζητημάτων, επαναφέροντας τις έντονες επικρίσεις του για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Αυτό που επαναφέρουν στη συζήτηση δηκοϊκοί κύκλοι είναι το γεγονός ότι δεν υπήρξε προσυνεννόηση ούτε στο θέμα του ανασχηματισμού, κάτι που δημιούργησε προβλήματα στο ψηφοδέλτιο του κόμματος.

Κάτι τέτοιο, βέβαια, δεν δηλώνεται δημόσια, ενώ οι επίσημες τοποθετήσεις που έγιναν από πλευράς κόμματος μετά τον ανασχηματισμό εξέφραζαν ικανοποίηση. Το δεδομένο, πάντως, είναι ότι το ΔΗΚΟ ενίσχυσε την παρουσία του στο κυβερνητικό σχήμα, με τη συμμετοχή σε αυτό δύο εκ των τριών αντιπροέδρων του κόμματος, στοιχείο που επίσης αποτελεί μέρος της συνολικής εξίσωσης στη σχέση των δύο πλευρών.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος, μιλώντας χθες στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» του Omega, κάλεσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ξεκαθαρίσει κατά πόσο εκφράζουν την Κυβέρνηση οι δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας, Μαρίνου Μουσιούττα, ο οποίος έκανε λόγο για «παιχνίδια επιβίωσης» από πλευράς του προέδρου του ΔΗΚΟ. Όπως ανέφερε, «δεν είμαστε εμείς που παίζουμε παιχνίδια· παιχνίδια παίζουν όσοι τοποθετούνται αντιφατικά σε σχέση με αυτό το έργο».

Αναφερόμενος στις επικρίσεις του για το GSI, τόνισε ότι καθήκον κάθε κόμματος είναι η βελτίωση της ζωής των πολιτών μέσα από πολιτικές θέσεις και προτάσεις, σημειώνοντας ότι αυτό επιδιώκει το ΔΗΚΟ ενόψει και των βουλευτικών εκλογών. Υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των θέσεων που διατυπώθηκαν στη Βουλή και αυτών που εκφράζονται δημόσια, επαναλαμβάνοντας ότι το GSI αποτελεί έργο μεγάλης γεωστρατηγικής σημασίας για την Κύπρο, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε φθηνότερο ρεύμα, να αναβαθμίσει τη χώρα και να τη μετατρέψει σε ενεργειακή δίοδο της Ευρώπης προς τη Μέση Ανατολή.

Ο κ. Παπαδόπουλος διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν διαφορετικές τοποθετήσεις μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ενέργειας, κάνοντας λόγο για αντιφατικά μηνύματα από την Κυβέρνηση. Επεσήμανε ότι, ενώ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποστηρίζει την υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας, ο Υπουργός Οικονομικών το χαρακτηρίζει μη βιώσιμο, θέτοντας ερωτήματα για το τι σημαίνει στην πράξη η έννοια της βιωσιμότητας σε μεγάλα έργα υποδομής.

Ζητά εξηγήσεις από την Κυβέρνηση για τις δηλώσεις Μουσιούττα

Σε σχέση με τις δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας, Μαρίνου Μουσιούττα, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ ανέφερε ότι, ως μέλος της Κυβέρνησης, θα πρέπει να διευκρινιστεί αν οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιεί προς το Δημοκρατικό Κόμμα υιοθετούνται και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ζητώντας σχετική τοποθέτηση από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο.

Αναφορικά με την απομάκρυνση του Γιώργου Παπαναστασίου από το Υπουργείο Ενέργειας, ξεκαθάρισε ότι το ΔΗΚΟ δεν κρίνει πρόσωπα αλλά πολιτικές, υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα αφορά την ανάγκη για ξεκάθαρες απαντήσεις σε σοβαρά θέματα. Εξέφρασε, μάλιστα, ανησυχία ότι ενδεχόμενη κατάρρευση του έργου θα μπορούσε να επαναφέρει την Τουρκία και τα κατεχόμενα στον ενεργειακό σχεδιασμό της Ευρώπης.

Απαντώντας στα σενάρια αποχώρησης του ΔΗΚΟ από την Κυβέρνηση, επανέλαβε ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα, σημειώνοντας, ωστόσο, πως υπάρχουν και άλλα θέματα, πέραν του GSI, στα οποία παρατηρείται ανεπαρκής συνεννόηση. Όπως ανέφερε, παρά τη σημασία που ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποδίδει στη στήριξη των κομμάτων που τον στηρίζουν, η επικοινωνία δεν βρίσκεται στο επιθυμητό επίπεδο.

Απαντώντας στο γεγονός ότι πριν από έναν μήνα είχε δηλώσει πως η επικοινωνία με την Κυβέρνηση ήταν καλή, σημείωσε ότι από τότε έχει καταστεί σαφές πως απαιτείται ουσιαστικότερη προσυνεννόηση, κάτι που, όπως είπε, δεν έχει βελτιωθεί και εξαρτάται από τον ίδιο τον Πρόεδρο.

Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι στο ΔΗΚΟ υπάρχει δημοκρατικός διάλογος και διαφορετικές απόψεις, υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα δεν έδωσε «λευκή επιταγή» στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κατέληξε λέγοντας ότι η Κυβέρνηση δεν έχει βρει τον βηματισμό της με τα κόμματα που τη στηρίζουν και ότι η βελτίωση της λειτουργίας της εξαρτάται από τις επιλογές του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας.

ΕΔΕΚ: Προσδιοριζόμαστε από την ιστορία μας

«Ο καθένας μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται όπως θεωρεί σωστό. Η ΕΔΕΚ προσδιορίζεται από την ιστορία και τις θεμελιώδεις αρχές, στις οποίες βασίστηκε η ίδρυση της, οι οποίες περιλαμβάνουν τη σοσιαλιστική ιδεολογία της και τις θέσεις της στο μείζον εθνικό ζήτημα, το Κυπριακό», ήταν η δήλωση του εκπροσώπου τύπου της ΕΔΕΚ Γιώργου Γεωργίου όταν κλήθηκε από τον «Φ» να σχολιάσει τα όσα ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. «Θεωρούμε ότι στο Κυπριακό, οι θέσεις της ΕΔΕΚ έχουν διαχρονικά δικαιωθεί και σε κρίσιμες στιγμές οι πολιτικές μας δράσεις αποτέλεσαν ανάχωμα στην επιβολή διχοτομικών διευθετήσεων.

Θεωρούμε επίσης ότι οι προτάσεις πολιτικής της ΕΔΕΚ, παλαιόθεν μέχρι σήμερα, έχουν συμβάλει στη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης της καθημερινότητας των πολιτών, με την έγνοια μας να είναι επικεντρωμένη στα μικρομεσαία και ευάλωτα στρώματα του λαού.

Αυτός είναι ο σταθερός μας προσανατολισμός, αυτός είναι ο διαχρονικός προσδιορισμός μας και με βάση τον πιο πάνω προσδιορισμό, η ΕΔΕΚ θα συνεχίσει να πολιτεύεται, ανεξάρτητα από τις πεποιθήσεις, τις επιλογές και τις επιθυμίες άλλων», σημείωσε.