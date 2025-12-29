Τακτικισμούς και «παιχνίδια επιβίωσης» διαβλέπει ο Μαρίνος Μουσιούττας πίσω από τις πρόσφατες τοποθετήσεις του Νικόλα Παπαδόπουλου, κατά της κυβέρνησης με αφορμή το θέμα του GSI, εκτιμώντας ότι η στρατηγική αυτή δεν θα επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Την ίδια ώρα, αυστηρή κριτική προς τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ, ασκεί με γραπτή του δήλωση και ο βουλευτής του κόμματος Χρίστος Ορφανίδης.

Σε δηλώσεις του στο ΡΙΚ και ερωτηθείς σχετικά ο υπουργός Εργασίας, ανέφερε πως «με παραξένεψε ο τρόπος που ο Νικόλας στην ομιλία του στη Βουλή, παρουσία του υπουργού Οικονομικών, ο οποίος προέρχεται από το ΔΗΚΟ και καθόταν στο διπλανό έδρανο, αναφέρθηκε για το θέμα του GSI. Συνέχισε αυτό στις συνεντεύξεις του τις επόμενες μέρες, παρά τη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας ή της Προεδρίας, δεν θυμάμαι, ότι υπάρχει απόφαση της Κυβέρνησης για το θέμα και ακολουθείται».

Σημείωσε πως «παρόλα αυτά, ο Νικόλας συνέχισε αυτή την επίθεση, έντονη κριτική και αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο χώρο του Κέντρου, είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια, επειδή και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι τα κόμματα του Κέντρου είναι χαμηλά, να κερδηθούν πόντοι. Είτε αυτοί προέρχονται από άλλα κόμματα, όπως οι ΔΗΠΑ-ΕΔΕΚ με τις μεταγραφές που έχουν γίνει, είτε προσπαθώντας να δείξουν στον κόσμο ότι εμείς έχουμε διαφορά από την Κυβέρνηση στην οποία καταλογίζεται η ακρίβεια, πάλι για να κερδηθεί κόσμος».

Επισήμανε ακόμα πως «θεωρώ ότι δεν θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, για αυτούς που τα λένε, αυτή η τακτική. Να θυμίσω μια τακτική που έγινε πριν πέντε χρόνια, για να δείξει ότι υπάρχει διαφθορά και λοιπά, με τον γνωστό “Μάκη” και σε δύο ώρες κατέβηκε, γιατί φάνηκε πως δεν ήταν σωστό».

Όπως είπε, «εγώ θεωρώ ότι είναι παιχνίδια επιβίωσης», ενώ στη συνέχεια κληθείς να απαντήσει εάν στοχεύει σε εξαφάνιση των υπολοίπων (σ.σ. κομμάτων του Κέντρου), είπε «δυστυχώς αυτό πιστεύω. Εάν πράγματι υπήρχε ενδιαφέρον για συνένωση του Κέντρου, αυτό θα το έκανες μετά τις Προεδρικές ή μετά τις Ευρωεκλογές, όταν υπήρχε άπλετος χρόνος μπροστά σου να ζητήσεις και να βρεις τα κενά ή θα αναγκαστείς να το κάνεις, όχι έξι μήνες πριν τις εκλογές, αλλά μετά τις εκλογές, όταν ο καθένας θα προσπαθήσει να κάνει τη σούμα τι κέρδισε και τι έχασε. Αυτοί που πραγματικά ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα, είναι αυτοί που πρώτοι θα τρέξουν και θα προσπαθήσουν να δουν τι κάνουν».

Χρίστος Ορφανίδης: «Πολιτικά κιρκιλούθκια»

Για «πολιτικά κιρκιλούθκια» και κωλοτούμπες κάνει λόγο ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρίστος Ορφανίδης. Σε γραπτή του δήλωση ασκεί αυστηρή κριτική κατά του Νικόλα Παπαδόπουλου, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «αφού είναι ξεκάθαρο ότι ψάχνεις έξοδο, όλοι το αντιλαμβάνονται, τόλμα και πες το».

Όπως αναφέρει, «εάν η συνεργασία είναι προβληματική, κάποιος την έκανε να είναι έτσι, και δεν είναι άλλος από αυτόν που έδωσε λευκή επιταγή στήριξης. Δεν φταίει ο κόσμος του ΔΗΚΟ γιατί οδήγησε το ΔΗΚΟ σε συνεργασία χωρίς να καταθέσει και συμφωνήσει σε ένα πρόγραμμα, μια δέσμευση, μια συμφωνία».

«Θεωρώ καθήκον και υποχρέωσή μου να τοποθετηθώ στις ιστορικές στιγμές που διαφαίνονται και προσανατολίζονται να καθορίσουν την περαιτέρω πορεία του κόμματος και η τριανταπεντάχρονη πορεία μου στην πρώτη γραμμή του κόμματος μου, μου επιτρέπει να έχω και λόγο και άποψη και όχι να σιωπώ για χάριν σκοπιμοτήτων και να είμαι άτολμος, η υστεροφημία που πάει μετά; Δεν είναι ανάγκη να ψάχνεις για αφορμές για να δικαιολογήσεις τα αδικαιολόγητα, η πολιτική θέλει τσαγανό και τόλμη, διαφωνώ, αποχωρώ, μην χρησιμοποιείς όπως κάνεις εδώ και καιρό με άλλους για να καταλήξεις σ’ αυτό που θέλεις, παραγνωρίζοντας το κόμμα και τους ψηφοφόρους του», προσθέτει.

«Αυτό το έπραξες στο διήμερο πολιτικό συνέδριο του κόμματος τον Ιανουάριο του 2022, όταν υπήρξε σαφής εντολή για υποψηφιότητα του Προέδρου του κόμματος μου, κάτι που και ο ίδιος, όπως εκ των υστέρων διαπιστώνεται, ούτε ήθελε, ούτε πίστεψε γιατί είχε ήδη τροχοδρομήσει την υποψηφιότητα του Νίκου Χριστοδουλίδη. Με την δήθεν υποψηφιότητά του έριχνε στάχτη στα μάτια, κάτι που με πλήρη σαφήνεια δήλωσε στην πορεία λέγοντας ότι “εάν δεν έβαζε υποψηφιότητα στις εκλογές θα έπρεπε να σε είχαμε εφεύρει”. Ηθικά τώρα αυτό είναι προσβολή, δε μπορείς να έχεις απαιτήσεις και παράλληλα να ψάχνεσαι για τα επόμενα χρόνια τι θα πράξεις», συνεχίζει.

«Ο τακτικισμός δεν είναι ωφέλιμος, όταν λες είσαι κυβέρνηση εδώ και τρία χρόνια, σημαίνει καθορίζεις πολιτική, εκτός και αν η κωλοτούμπα έγινε πολιτική τακτικισμού που λειτουργά υπογείως, ως να είναι βασιλιάς και οι υπήκοοι ακολουθούν. Αφού είναι ξεκάθαρο ότι ψάχνεις έξοδο, όλοι το αντιλαμβάνονται, τόλμα και πες το, το θάρρος θέλει τόλμη αλλά θέλει και ανάληψη ευθύνης στο τι προηγήθηκε και στο τι θα ακολουθήσει. Το σημείο διαφωνίας που αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση, έπρεπε να είναι αλλού η διαφωνία και όσοι καμώνονται ότι τάχατες δεν καταλάβουν, δεν κάνουν πολιτική στήριξης των γεωστρατηγικών συμφερόντων της Κύπρου. Η έγνοια και τα ερωτήματα έπρεπε να είναι μέχρι που φτάνει η ΑΟΖ της Ελλάδας, γιατί το περιστατικό της Κάσου είναι γεγονός, η έγνοια μας έπρεπε να είναι μέχρι που φτάνουν τα συμφέροντα του ΑΔΜΗΕ και όσων κρύβονται πίσω από αυτόν, τα συμφέροντα αυτών που για χρόνια καμώνονται ότι κόπτονται για την ηλεκτρική διασύνδεση. Ας βρεθεί άλλη δικαιολογία που να αφορά την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση», καταλήγει ο κ. Ορφανίδης.