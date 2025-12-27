Νέες βολές εξαπέλυσε ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Σε συνέντευξή του στον «Πολίτη», ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ μίλησε για την σχέση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εκφράζοντας λύπη για το ότι η συνεργασία, όπως υποστήριξε, δεν είναι η επιδιωκόμενη. Τόνισε ότι ο ΔΗΚΟ δεν έχει δώσει στήριξη «λευκής επιταγής» σε αυτή την κυβέρνηση και θα διαφωνεί εκεί και όπου πιστεύει ότι αυτή διαπράττει λάθη. «Εμείς πιστεύουμε στο κυβερνητικό πρόγραμμα και θέλουμε να βοηθήσουμε στην υλοποίησή του, όμως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι εκείνος που πρέπει να αποφασίσει εάν θέλει να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας της διακυβέρνησής του ή εάν θέλει να συνεχίσει με μια προβληματική συνεργασία», σημειώνει.

Την ίδια ώρα, ο Νικόλας Παπαδόπουλος έστρεψε τα «πυρά» του και προς το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, προειδοποιώντας ότι εάν αυτό οδηγηθεί σε κατάρρευση, τότε θα είναι η χειρότερη γεωπολιτική ήττα της Κύπρου από τους S300. Ερωτηθείς πού ακριβώς διαφωνεί με τον τρόπο διαχείρισης του ζητήματος, ο κ. Παπαδόπουλος έκανε λόγο για ένα έργο γεωστρατηγικής σημασίας για την Κύπρο. Εξέφρασε προβληματισμό με την καθυστέρηση και τις αντιφάσεις που, όπως είπε ακούγονται από κυβερνητικούς αξιωματούχους.

«Ο GSI θα μας φέρει φτηνό ρεύμα, θα τερματίσει τον ενεργειακό μας αποκλεισμό και θα μετατρέψει την Κύπρο σε δίοδο ενέργειας για ολόκληρη την ανατολική Μεσόγειο. Σημειώνουμε ότι η Κύπρος και η Ελλάδα έδωσαν μάχες στο παρελθόν για να αποκλειστούν η Τουρκία και τα κατεχόμενα από το ευρωπαϊκό ενεργειακό δίκτυο. Πολύ φοβούμαστε πως, εάν αυτό το έργο οδηγηθεί σε κατάρρευση, η Τουρκία και τα κατεχόμενα θα ξαναμπούν στο ενεργειακό παιχνίδι της Ευρώπης. Και εάν γίνει κάτι τέτοιο, θα είναι η χειρότερη γεωπολιτική ήττα της Κύπρου από τους S300», εξήγησε.

Αναφερόμενος στη συνεργασία με τον ΔΗΣΥ, ο κ. Παπαδόπουλος σημείωσε ότι η συνέχιση της συνεργασίας με τον Δημοκρατικό Συναγερμό στην επόμενη Βουλή επιβάλλεται. Υπενθύμισε ότι η κεντροδεξιά έχει συνεργαστεί με τον ΔΗΣΥ, ακόμη και όταν ήταν αντιπολίτευση, «για να εντάξουμε τη χώρα στο ευρώ, για να βγάλουμε την Κύπρο από τη χρεοκοπία και το Μνημόνιο και για να βάλουμε την οικονομία σε μια πορεία ανάπτυξης που σήμερα είναι από τις καλύτερες της Ευρώπης». Επομένως, πρόσθεσε, «όχι μόνο υπάρχει προοπτική συνεργασίας με τον ΔΗΣΥ στη Βουλή αλλά θεωρώ ότι αυτή η συνεργασία είναι η μόνη ασπίδα που έχει ο λαός μας απέναντι στην οικονομική καταστροφή που θα φέρουν οι δυνάμεις των άκρων και του λαϊκισμού εάν υπερισχύσουν στην επόμενη Βουλή».