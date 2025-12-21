Ο Νικόλας Παπαδόπουλος και το ΔΗΚΟ στηρίζουν χωρίς αμφιταλαντεύσεις την ηλεκτρική διασύνδεση με την Ελλάδα και το ευρωπαϊκό δίκτυο και ήταν γνωστό από καιρό τώρα ότι διαφωνούν με τις επιφυλάξεις, το ολιγότερο, της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη και πολύ περισσότερο με τις ενστάσεις του υπουργού Οικονομικών.

Γιατί, όμως, επέλεξε τώρα ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ να τα πει έξω από τα δόντια; Γιατί όχι νωρίτερα; Γιατί δεν στήριξε τον Γιώργο Παπαναστασίου όταν δεχόταν μανιακές επιθέσεις από ιδιωτικά συμφέροντα μέσω τηλεοπτικού σταθμού και ιστοσελίδας που στήριζαν τα «όχι» του κ. Κεραυνού και τα συμφέροντα ιδιωτών παραγωγών – προμηθευτών ηλεκτρισμού από ΑΠΕ; Δεν ξέρουμε.

Προσπάθησε έστω να αποτρέψει τον ανασχηματισμό του κ. Παπαναστασίου και την αποσταθεροποίηση, προσωρινή έστω, στο Υπουργείο Υγείας; Θα στηρίξει, δυναμικά, τον νέο υπουργό Ενέργειας; Δεν ξέρουμε.

Αυτό που ξέρουμε είναι ότι στις 11 ή 12 Δεκεμβρίου έφτασε στα χέρια του Προέδρου της Δημοκρατίας μια πολύ αυστηρή επιστολή, με την υπογραφή του κ. Παπαδόπουλου. Και κάθε λέξη αυτής της επιστολής αφορούσε την ηλεκτρική διασύνδεση. Και εμπεριείχε κριτική στην Κυβέρνηση και ιδιαιτέρως στον Μάκη Κεραυνό.

Η επιστολή σας πήρε σειρά και θα απαντηθεί…

Αυτή η επιστολή ήταν έτσι γραμμένη, ώστε να επιβάλλει κάποια απάντηση σε σύντομο χρονικό διάστημα από τον κ. Χριστοδουλίδη. Αλλά αυτή η απάντηση δεν δόθηκε. Ενοχλήθηκε μήπως ο Πρόεδρος από την επιστολή, αντί ενός φιλικού τηλεφωνήματος από τον κ. Παπαδόπουλο, για γρήγορη και εμπιστευτική συνεννόηση; Δεν ξέρουμε.

Ενόχλησε τον Νικόλα Παπαδόπουλο η παράλειψη του Προέδρου να του απαντήσει μέσα σε 3-4-5 μέρες; Ή να τον πάρει έστω -εκείνος- ένα τηλέφωνο; Δεν ξέρουμε.

Αυτό που ξέρουμε είναι πως ο κ. Παπαδόπουλος υλοποίησε εκείνο που είχε προειδοποιήσει μέσα από την επιστολή τον κ. Χριστοδουλίδη ότι θα κάνει, αν ο Πρόεδρος δεν άλλαζε την κυβερνητική πολιτική για το καλώδιο ή -κυρίως αυτό- δεν συγκαλούσε μια σύσκεψη, παρουσία του Προέδρου, του Νικόλα Παπαδόπουλου, του υπουργού Οικονομικών και του νέου υπουργού Ενέργειας, Μιχάλη Δαμιανού. Ούτε αυτό έπραξε ο Πρόεδρος, με το βεβαρυμένο, ομολογουμένως, πρόγραμμα που είχε να διεξέλθει το προηγούμενο δεκαπενθήμερο. Αλλά δεν έστειλε ούτε πέντε γραμμές απάντηση. Ούτε καν ένα τηλεφώνημα. Και η ώρα πήγε 12 και κάτι. Και ο Νικόλας Παπαδόπουλος είχε την πρώτη αντιπολιτευτική έκρηξη τη Δευτέρα που πέρασε στην Ολομέλεια της Βουλής και τη δεύτερη την Πέμπτη στο στούντιο του ΡΙΚ. Θα ακολουθήσει τρίτη ή τέταρτη; Θα πάρει η μπάλα και άλλους τομείς, άλλους υπουργούς; Δεν ξέρουμε.

Η Κυβέρνηση δεν απάντησε (μέχρι το βράδυ της Παρασκευής) ούτε σε αυτές τις παρεμβάσεις του προέδρου του ΔΗΚΟ κι ας τις σχολίασε σύμπασα η κοινή γνώμη. Πάει γυρεύοντας ο Πρόεδρος; Δεν ξέρουμε.

Η αναπάντητη επιστολή

Τι είχε γράψει προ δεκαημέρου ο κ. Παπαδόπουλος στον κ. Χριστοδουλίδη; Οι πληροφορίες του Φιλελευθέρου αναφέρουν πως σε γενικές γραμμές (δική μας διατύπωση) του είπε: Κινδυνεύουν τα συμφέροντα του κράτους. Και τα γεωπολιτικά και τα οικονομικά, κάνε κάτι να μην ακυρωθεί το έργο της διασύνδεσης. Θα μπλέξουμε άσχημα. Μάζεψε τον Κεραυνό!

Ειδικότερα, όμως, ο κ. Παπαδόπουλος έγραψε στον Πρόεδρο τα ακόλουθα, σε γενικές γραμμές:

-Το ΔΗΚΟ ανησυχεί έντονα από δημοσιεύματα (στον Φιλελεύθερο) ότι η Nexans, που έχει το συμβόλαιο για κατασκευή και πόντιση του καλωδίου, ακυρώνει προσφορές για το έργο και ενημερώνει υποψήφιους υπεργολάβους ότι για λόγους εκτός του ελέγχου της πρέπει να ακυρώσει τους διαγωνισμούς που προκήρυξε.

-Η Nexans, έχοντας στο χέρι συμβόλαιο 1.4 δισ., προσπαθεί να φορτώσει την ευθύνη για πιθανό ναυάγιο και για στάση πληρωμών στον ΑΔΜΗΕ.

-Ο ΑΔΜΗΕ με τη σειρά του θα προσπαθήσει να φορτώσει την ευθύνη στη ΡΑΕΚ και την Κυπριακή Δημοκρατία. Κατηγορώντας την τελευταία ότι δεν τήρησε τις ρυθμιστικές της αποφάσεις και το Πλαίσιο Κατανόησης μεταξύ των δύο κυβερνήσεων, για τα 25 εκατ. τον χρόνο, για πέντε χρόνια.

-Ο ΑΔΜΗΕ, για να μειώσει τη δική του οικονομική ζημιά, θα επικαλεστεί επιπλέον και τις συνεχείς δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού για μη βιωσιμότητα του έργου, για μελέτες που κρατά και δείχνουν ασύμφορο έργο για το κράτος, αλλά και τη διακηρυγμένη θέση του κ. Κεραυνού ότι δεν θα εκταμιευθούν τα 25 εκατ. προς τον φορέα υλοποίησης, παρά το Πλαίσιο Κατανόησης που υπογράφτηκε μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου Χριστοδουλίδη.

-Ο κ. Παπαδόπουλος διατύπωσε απορίες για την στάση της Κυβέρνησης, που οδηγεί σε ναυάγιο τη διασύνδεση αλλά και σε ρήξη με την ελληνική κυβέρνηση, την ευρωπαϊκή επιτροπή, τον οργανισμό των Ευρωπαίων Ρυθμιστών (ACER), τον Επίτροπο Ενέργειας της Κομισιόν, τη Γαλλία (λόγω Nexans).

-Το ΔΗΚΟ θεωρεί αβάσιμο το επιχείρημα ότι χρειάζεται επικαιροποιημένη μελέτη και επικαλείται τη δήλωση του Νταν Γιόργκενσεν (Επιτρόπου Ενέργειας) ότι αυτή η μελέτη έγινε προ πολλού και δεν χρειάζεται άλλη.

-Ξοδεύτηκαν, γράφει ο Νικόλας Παπαδόπουλος, περίπου 302 εκατ. ευρώ και αν το έργο ακυρωθεί η Κύπρος θα κληθεί να πληρώσει περίπου 200 εκατ. ευρώ. Οι πληροφορίες του «Φ» όμως, αναφέρουν πως ο κίνδυνος αποζημιώσεων είναι πολύ μεγαλύτερος, αφού η Κύπρος ή και ο ΑΔΜΗΕ δυνατό να κληθούν να πληρώσουν στη Nexans εκατοντάδες εκατομμύρια για την απώλεια εσόδων και κερδών, βάσει του συμβολαίου που δένει ΑΔΜΗΕ και Γάλλους, αν δεν υλοποιηθεί.

-Αν το έργο δεν προχωρήσει, προειδοποίησε τον Πρόεδρο ο κ. Παπαδόπουλος, θα διατηρηθεί η ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και θα συνεχίσουν τα ολιγοπώλια των ντόπιων παραγωγών ρεύματος να υπερχρεώνουν τους Κύπριους καταναλωτές.

-Τίθενται σε κίνδυνο σοβαρής διασάλευσης οι σχέσεις με την Ελλάδα.

-Εκφράζει ετοιμότητα να συμμετάσχει σε σύσκεψη υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, παρουσία του υπουργού Οικονομικών και του νέου υπουργού Ενέργειας, για συζήτηση του θέματος. Διαφορετικά, τον προειδοποίησε πως θα διατυπώσει τις διαφωνίες του δημόσια. Κάτι που έκανε τη Δευτέρα στη Βουλή και την Πέμπτη στο ΡΙΚ.