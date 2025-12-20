Η Κυβέρνηση έχωσε χθες το κεφάλι στην άμμο, ελπίζοντας πως έτσι θα περάσει κατά το δυνατό ανώδυνα η ενδοκυβερνητική κρίση που σοβεί με αφορμή την ηλεκτρική διασύνδεση και τις διαφορετικές θέσεις που διατηρούν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, από τη μια, και το κατεξοχήν κόμμα της συμπολίτευσης, το ΔΗΚΟ, από την άλλη.

Άλλωστε, η προσοχή του κυβερνητικού στρατοπέδου είναι στραμμένη στη συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής τη Δευτέρα για τη φορολογική μεταρρύθμιση, για την ψήφιση της οποίας είναι απαραίτητες οι ψήφοι του ΔΗΚΟ και κανένας στο προεδρικό ή το Υπουργείο Οικονομικών δεν θέλει να μπει σε δημόσια αντιπαράθεση με τον Νικόλα Παπαδόπουλο, ενόσω εκκρεμεί αυτό το μεγάλο θέμα.

Αργά ή γρήγορα, όμως, η Κυβέρνηση θα κληθεί να τοποθετηθεί. Πολύ πιθανό σε μια από τις δημόσιες εμφανίσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η διαφωνία του ΔΗΚΟ και προσωπικά του Νικόλα παπαδόπουλου και στενών συνεργατών του με τους χειρισμούς της Κυβέρνησης γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση ήταν γνωστή εδώ και καιρό. Ποτέ όμως δεν εκφράστηκε τόσο έντονα και ξεκάθαρα και ποτέ δεν στράφηκε απευθείας στον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Μάκη Κεραυνό όσο αυτή την εβδομάδα.

Αρχικά τη Δευτέρα, από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού και χθες, με τις καυστικές και επιθετικές δηλώσεις του κ. παπαδόπουλου στη μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του ΡΙΚ.

Παρά τις προσπάθειες των δημοσιογράφων μέχρι αργά το απόγευμα, η Κυβέρνηση επέμεινε πως δεν θα τοποθετηθεί.

Ενδεχομένως, όμως, μια πρώτη απάντηση στον Νικόλα Παπαδόπουλο να δοθεί σήμερα – αύριο μέσω επιστολής, σε απάντηση επιστολής που είχε στείλει για την ηλεκτρική διασύνδεση ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ στον κ. Χριστοδουλίδη, χωρίς αυτός να απαντήσει. Αυτό είπε χθες στο ΡΙΚ ο κ. Παπαδόπουλος.

Τι είπε στο ΡΙΚ ο Νικόλας

Αναφερόμενος στην ηλεκτρική διασύνδεση με την Ελλάδα και σε πρόσφατες δηλώσεις του Μάκη Κεραυνού, ο κ. Παπαδόπουλος εξέφρασε λύπη για τις δηλώσεις γιατί «είναι απαξιωτικές και προσβλητικές για τον νέο Υπουργό Ενέργειας, ο οποίος είπε πως το έργο είναι βιώσιμο αλλιώς δεν θα το χρηματοδοτούσε η ΕΕ».

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ είπε και τα εξής, που αποτελούν ευθεία κριτική στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη: «Επιτέλους ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να τοποθετηθεί δημόσια με ποιόν υπουργό του συμφωνεί; Με τον Υπουργό Ενέργειας ή με τον Υπουργό Οικονομικών; Δεν μπορεί να συμφωνεί και με τους δύο. Θα παίζουμε την κολοκυθιά; Ποιος από τους δύο έχει δίκιο, γιατί δεν μπορούν και οι δύο να έχουν δίκιο».

Με τη δήλωση αυτή, ο κ. Παπαδόπουλος ουσιαστικά έβαλε βούλα στις δηλώσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης για διγλωσία στην Κυβέρνηση για το καλώδιο GSI. Κάτι που δεν μπορεί πλέον να παραγνωρίζει το Προεδρικό.

Ο κ. Παπαδόπουλος εξέφρασε επίσης λύπη για άλλο τμήμα των δηλώσεων Κεραυνού: «Θα ήθελα να εκφράσω τη λύπη μου για τις απαξιωτικές και προσβλητικές αναφορές για το ΔΗΚΟ (σ.σ. εξ όσων πληροφορούμαστε, οι δηλώσεις αυτές έγιναν από τον κ. Κεραυνό χωρίς να κατονομάσει το ΔΗΚΟ, αλλά μάλλον φωτογραφίζοντας τον πρόεδρο του κόμματος, όπως είχε εμφανιστεί στη Βουλή τη Δευτέρα): Ούτε ανεύθυνοι είμαστε, είπε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, ούτε πατριωτικούς μανδύες έχουμε, ούτε εκ του ασφαλούς λέμε ό,τι θέλουμε. Τέτοιες αναφορές αποτελούν ύβρη για το κόμμα. Ο κ. Κεραυνός αλλά και ο Πτρόεδρος της Δημοκρατίας κατέχουν σήμερα τα αξιώματα τους επειδή το ΔΗΚΟ στήριξε τον Πρόεδρο και απαιτούμε περισσότερο σεβασμό όταν αξιωματούχοι αυτής της Κυβέρνησης αναφέρονται σε εμάς. Ιδιαίτερα, απαιτούμε σεβασμό και ως κόμμα που έχει στηρίξει αυτή την Κυβέρνηση με σημαντικό πολιτικό κόστος».

Κατά τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ, το χειρότερο είναι ότι ο Υπουργός Οικονομικών για ακόμη μια φορά παρουσιάζεται ανενημέρωτος για τον GSI: «Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας έχει απορρίψει την εισήγηση να γίνει νέα οικονομική μελέτη, άλλη από αυτή που έκανε η ΕΕ για να μας δώσουν τα €658 εκατ. και έχει πει ότι δεν θα την λάβει υπόψη. Άρα η επιμονή της Κυβέρνησης για μελέτη πιθανώς να οδηγήσει σε κατάρρευση του έργου».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεων του, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι υπάρχουν πληροφορίες πως η κυβέρνηση προσανατολίζεται να δώσει τη μελέτη σε οίκο που δήλωσε δημόσια ότι διαφωνεί με το έργο. Οι πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν πως την επιλογή του οίκου που θα κάνει τη μελέτη επικαιροποίησης, αν τελικά οι δύο κυβερνήσεις προχωρήσουν στην επικαιροποίηση, θα την κάνουν από κοινού οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες των δύο χωρών.

Κεραυνός και γιατί άναψε το φυτίλι

Αμέτοχος στο θέμα παρέμεινε και ο νέος υπουργός Ενέργειας, Μιχάλης Δαμιανός, ο οποίος δεν προέβη σε καμία δήλωση χθες για το θέμα. Ο κ. Δαμιανός είχε δηλώσει την Τετάρτη στο Τρίτο του ΡΙΚ ότι το έργο θα συνεχιστεί όπως συμφωνήθηκε μεταξύ Χριστοδουλίδη και Μητσοτάκη (μελέτη για επικαιροποίηση δεδομένων) και ότι η βιωσιμότητα του έργου κρίθηκε στις Βρυξέλλες από την ΕΕ, η οποία αποφάσισε να το χρηματοδοτήσει.

Για την ώρα, δηλαδή, ο κ. Δαμιανός ακολουθεί την επίσημη κυβερνητική απόφαση (το έργο προχωρά αφού γίνει επικαιροποίηση τεχνο-οικονομικών δεδομένων) και από την πλευρά του ο κ. Κεραυνός (και προφανώς και ο Πρόεδρος) επιμένει στη θέση πως η εκταμίευση των χρημάτων προς τον ΑΔΜΗΕ θα γίνει μετά που θα ολοκληρωθεί η επικαιροποίηση και νοουμένου ότι θα βγάλει θετικό πόρισμα η νέα μελέτη.

Ο Μάκης Κεραυνός φέρεται να έκανε κάποιες δηλώσεις στο ΡΙΚ ή και σε άλλο σταθμό, λέγοντας περίπου ότι ο κ. Δαμιανός δεν έχει ενημερωθεί πλήρως ακόμα για τη διασύνδεση, προφανώς ως σχόλιο στην υπόδειξη ότι ο νέος υπουργός Ενέργειας θεωρεί βιώσιμο το έργο.

Η δήλωση αυτή άναψε το φυτίλι και οδήγησε τον Νικόλα Παπαδόπουλο στις χθεσινές δηλώσεις, με τις οποίες ήρθε κατά μέτωπο με τον Πρόεδρο και τον υπουργό Οικονομικών, λίγα 24ωρα μετά την ψήφο εμπιστοσύνης που έδωσε το ΔΗΚΟ μέσω της υπερψήφισης του προϋπολογισμού. Δεν είναι σαφές για την ώρα αν ο αντιπολιτευτικός οίστρος του κ. Παπαδόπουλου θα τον σπρώξει σε επικριτικές τοποθετήσεις και για άλλα μεγάλα ζητήματα.