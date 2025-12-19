Ξεσπάθωσε κατά του υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΡΙΚ, ασκώντας και κριτική στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Αναφερόμενος στην ηλεκτρική διασύνδεση με την Ελλάδα και σε πρόσφατες δηλώσεις του Μάκη Κεραυνού, ο κ. Παπαδόπουλος εξέφρασε λύπη για τις δηλώσεις γιατί «είναι απαξιωτικές και προσβλητικές για τον νέο Υπουργό Ενέργειας, ο οποίος είπε πως το έργο είναι βιώσιμο αλλιώς δεν θα το χρηματοδοτούσε η ΕΕ».

Ο κ. Κεραυνός φέρεται να είχε δηλώσει χθες ότι ο νέος υπουργός Ενέργειας δεν έχει ενημερωθεί ακόμα για το θέμα.

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ είπε και τα εξής, που αποτελούν ευθεία κριτική στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη: «Επιτέλους ο ΠτΔ πρέπει να τοποθετηθεί δημόσια με ποιον υπουργό του συμφωνεί; Με τον Υπουργό Ενέργειας ή με τον Υπουργό Οικονομικών; Δεν μπορεί να συμφωνεί και με τους δυο. Θα παίζουμε την κολοκυθιά; Ποιος από τους δυο έχει δίκιο, γιατί δεν μπορούν και οι δυο να έχουν δίκιο».

Ο κ. Παπαδόπουλος εξέφρασε επίσης λύπη για άλλο τμήμα των δηλώσεων Κεραυνού: «Θα ήθελα να εκφράσω τη λύπη μου για τις απαξιωτικές και προσβλητικές αναφορές για το ΔΗΚΟ: Ούτε ανεύθυνοι είμαστε, ούτε «πατριωτικούς μανδύες» έχουμε, ούτε εκ του ασφαλούς λέμε ό,τι θέλουμε. Τέτοιες αναφορές αποτελούν ύβρη για το κόμμα μας. Ο κ. Κεραυνός αλλά και ο ΠτΔ κατέχουν σήμερα τα αξιώματα τους επειδή ο ΔΗΚΟικός κόσμος στήριξε τον ΠτΔ και άρα απαιτούμε περισσότερο σεβασμό όταν αξιωματούχοι αυτής της κυβέρνησης αναφέρονται σ’ εμάς. Ιδιαίτερα, απαιτούμε σεβασμό και ως κόμμα που έχει στηρίξει αυτή την κυβέρνηση με σημαντικό πολιτικό κόστος».

Κατά τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ, το χειρότερο είναι ότι ο Υπουργός Οικονομικών για ακόμη μια φορά παρουσιάζεται ανενημέρωτος για τον GSI: «Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας έχει απορρίψει την εισήγηση να γίνει νέα οικονομική μελέτη, άλλη από αυτή που έκανε η ΕΕ για να μας δώσουν τα €658 εκατ. και έχει πει ότι δεν θα την λάβει υπόψη. Άρα η επιμονή της Κυβέρνησης για μελέτη πιθανώς να οδηγήσει σε κατάρρευση του έργου».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεων του, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι υπάρχουν πληροφορίες πως η κυβέρνηση προσανατολίζεται να δώσει τη μελέτη σε οίκο που δήλωσε δημόσια ότι διαφωνεί με το έργο.