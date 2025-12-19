Οι σκληρές αναφορές του Νικόλα Παπαδόπουλου από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, τη Δευτέρα κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού, ήταν η κορυφή του παγόβουνου.

Στο ΔΗΚΟ επικρατεί αναβρασμός για τη συνεχιζόμενη άρνηση του υπουργού Οικονομικών να συζητήσει έστω για αποδέσμευση των 25 εκατ. ευρώ για την πρώτη δόση προς τον ΑΔΜΗΕ για την ηλεκτρική διασύνδεση, όπως δεσμεύτηκε το κυπριακό κράτος με υπογραφές το καλοκαίρι του 2023, έναντι της ελληνικής Κυβέρνησης, κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, στο οποίο μετέχει και ο κ. Κεραυνός. Το κονδύλι των 25 εκατ. όπως και δεύτερο ισόποσο κονδύλι περιλήφθηκε από το ΥΠΟΙΚ στον προϋπολογισμό του 2026 και εγκρίθηκε από τη Βουλή με μία ψήφο διαφορά, με ψήφους κυρίως του ΔΗΚΟ και του ΔΗΣΥ.

Οι πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ενημερωθεί γραπτώς για την έντονη δυσφορία του ΔΗΚΟ για τον χειρισμό του θέματος από τον υπουργό Οικονομικών. Και καθώς δεν υπήρξε αντίδραση από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, δεν πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο νέας δημόσιας παρέμβασης από τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ.

