Η Ολομέλεια της Βουλής κλήθηκε πριν από λίγο να τοποθετηθεί σε τροπολογία κομμάτων για πάγωμα κονδυλίων του Υπουργείου Οικονομικών που αφορούν το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Η τροπολογία αφορούσε την εκταμίευση ποσού περίπου 54 εκατ. ευρώ, που σχετίζονται με τις δύο δόσεις 25 εκατ. έκαστη προς τον φορέα υλοποίησης ΑΔΜΗΕ, για το 2025 και 2026.

Η τροπολογία απορρίφθηκε με 27 ψήφους υπέρ και 28 εναντίον, κυρίως των βουλευτών ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ. Με την εξέλιξη αυτή, το Υπουργείο Οικονομικών μπορεί να αποδεσμεύσει το ποσό όποτε το κρίνει σκόπιμο, χωρίς άλλη ενημέρωση ή παρέμβαση της Βουλής.