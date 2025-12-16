Αίσθηση προκάλεσε η ένταση με την οποία ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ υποστήριξε την προώθηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας, την ώρα που η Κυβέρνηση έχει αποφασίσει να μην προχωρήσει το έργο αν δεν γίνει επικαιροποίηση τεχνικοοικονομικών δεδομένων και υπουργός Ενέργειας έχει διοριστεί ο αντιπρόεδρος του ΔΗΚΟ Μιχάλης Δαμιανός.
Από τα όσα είπε χθες ο Νικόλας Παπαδόπουλος στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά την έναρξη της συζήτησης του προϋπολογισμού για το 2026, γίνεται ξεκάθαρο ότι το ΔΗΚΟ δεν συμφωνεί με τη διαχείριση του θέματος από την Κυβέρνηση, της οποίας είναι ο βασικός υποστηρικτής.
Εγείρεται προβληματισμός για το τι θα πράξει ο υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του ΔΗΚΟ αλλά καλείται να εφαρμόσει την κυβερνητική επιλογή, η οποία συνίσταται στην πραγματοποίηση νέας μελέτης βιωσιμότητας πριν ληφθούν αποφάσεις και πριν πληρωθούν τα 25 εκατ. που χρωστά η Κύπρος στον ΑΔΜΗΕ για το 2025 και τα 25 εκατ. για το 2026. Με τον υπουργό Οικονομικών να επιμένει ότι το έργο δεν είναι βιώσιμο. Θα συνεχιστεί η περιβόητη διγλωσσία εντός της Κυβέρνησης;
Είπε χθες ο Νικόλας Παπαδόπουλος:
- Οφείλουμε να εκφράσουμε την έντονη ανησυχία μας, για πιθανές αρνητικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Great Sea Interconnector – το γνωστό GSI.
- Κατά την άποψη μας, αυτή η ηλεκτρική διασύνδεση η οποία θα μας ενώσει με το ευρωπαϊκό δίκτυο μέσω της Ελλάδας, είναι ένα έργο ύψιστης εθνικής, ενεργειακής και γεωπολιτικής σημασίας.
- Οφείλουμε να εκφράσουμε την έντονη ανησυχία μας για τις πληροφορίες που φέρουν αυτό το Έργο να οδεύει προς κατάρρευση. Δεν γνωρίζουμε τους λόγους για τις συνεχείς αντιφατικές τοποθετήσεις και δηλώσεις που αφορούν το έργο.
- Όμως είναι ξεκάθαρο πως η Κυπριακή Δημοκρατία έχει περιέλθει σε μια άκρως ευάλωτη και επικίνδυνη θέση σε σχέση με το GSI.
- Κινδυνεύουμε να έρθουμε σε κάθετη ρήξη με θεσμούς όπως:
⦁ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
⦁ τον Ευρωπαίο Ρυθμιστή,
⦁ τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας
- Ακόμη χειρότερα, αυτή η πορεία, ενδέχεται να μας φέρει σε ρήξη με την ελληνική κυβέρνηση και τις ελληνικές αρχές. Ίσως, να οδηγηθούμε ακόμη και στα δικαστήρια, σε μια περίοδο που χρειαζόμαστε τη πλήρη στήριξη της Ελλάδας.
- Σημειώνω πως μέχρι σήμερα έχουν δαπανηθεί συνολικά περίπου €302 εκατ. για τον GSI από τον ΑΔΜΗΕ, τον ελληνικό φορέα που είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση του. Οφείλουμε να προειδοποιήσουμε, πως αν αυτό το έργο τερματιστεί, η Κυπριακή Δημοκρατία, με βάση τη συμφωνία διαμοιρασμού του κόστους και τις διεθνείς της υποχρεώσεις της, πιθανώς να κληθεί να καταβάλει τουλάχιστον €190 εκατ. χωρίς όμως να υπάρχει διασύνδεση…
- Σημειώνουμε την άρνηση της Κυβέρνησης να καταβάλει τα €25 εκατ. που έχει συμφωνήσει να καταβάλει στις ελληνικές αρχές. Δεν κατανοούμε και δεν συμφωνούμε με τους λόγους που προβάλλονται για αυτή την άρνηση.
- Όμως προειδοποιούμε: Για να «γλυτώσουμε» €25 εκατ. μπορεί στο τέλος να κληθούμε να πληρώσουμε τουλάχιστον €190 εκατ.! Και να μην έχουμε και διασύνδεση!
- Σημειωτέον ότι εκ των συμβούλων του Νικόλα Παπαδόπουλου για τα ενεργειακά θέματα διετέλεσε ή είναι ακόμα ο Θόδωρος Τσακίρης, Διευθυντής Διεθνών Θεμάτων του ΑΔΜΗΕ, του φορέα υλοποίησης της διασύνδεσης…