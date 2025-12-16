Αίσθηση προκάλεσε η ένταση με την οποία ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ υποστήριξε την προώθηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας, την ώρα που η Κυβέρνηση έχει αποφασίσει να μην προχωρήσει το έργο αν δεν γίνει επικαιροποίηση τεχνικοοικονομικών δεδομένων και υπουργός Ενέργειας έχει διοριστεί ο αντιπρόεδρος του ΔΗΚΟ Μιχάλης Δαμιανός.

Από τα όσα είπε χθες ο Νικόλας Παπαδόπουλος στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά την έναρξη της συζήτησης του προϋπολογισμού για το 2026, γίνεται ξεκάθαρο ότι το ΔΗΚΟ δεν συμφωνεί με τη διαχείριση του θέματος από την Κυβέρνηση, της οποίας είναι ο βασικός υποστηρικτής.

Εγείρεται προβληματισμός για το τι θα πράξει ο υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του ΔΗΚΟ αλλά καλείται να εφαρμόσει την κυβερνητική επιλογή, η οποία συνίσταται στην πραγματοποίηση νέας μελέτης βιωσιμότητας πριν ληφθούν αποφάσεις και πριν πληρωθούν τα 25 εκατ. που χρωστά η Κύπρος στον ΑΔΜΗΕ για το 2025 και τα 25 εκατ. για το 2026. Με τον υπουργό Οικονομικών να επιμένει ότι το έργο δεν είναι βιώσιμο. Θα συνεχιστεί η περιβόητη διγλωσσία εντός της Κυβέρνησης;



Είπε χθες ο Νικόλας Παπαδόπουλος: