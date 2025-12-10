Ζητήθηκε χθες από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ένα σχόλιο για το δημοσίευμα του Φιλελευθέρου για ακύρωση προσφορών που είχε προκηρύξει η Nexans για επί μέρους έργα της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Ο κ. Χριστοδουλίδης απάντησε στους δημοσιογράφους ότι είδε το δημοσίευμα αλλά θα πει κάτι δημοσίως αφού ενημερωθεί υπεύθυνα.

Σωστά το είπε. Είναι αναγκαία η επίσημη ενημέρωση, όχι μόνο για τις αντανακλαστικές ενέργειες της γαλλικής εταιρείας έναντι των αποφάσεων που πήραν η κυπριακή και η ελληνική κυβέρνηση, αλλά και για πολλά άλλα παρεμφερή θέματα.

Θεωρούμε δεδομένο πως ο Πρόεδρος θα ενημερωθεί ότι η Nexans, που κάθεται σε ένα συμβόλαιο 1.43 δισ. ευρώ για να κατασκευάσει και να ποντίσει το καλώδιο προς όφελος του ΑΔΜΗΕ, ενημέρωσε τους εν δυνάμει συνεργάτες της που ανταποκρίθηκαν σε πρόσκληση για έγγραφα προσφορών, ότι η ακύρωση των διαδικασιών δεν οφείλεται στην ίδια. Οφείλεται σε λόγους που εκπίπτουν του ελέγχου της εταιρείας. Η χθεσινή ανακοίνωση της Nexans, που δημοσιεύεται στη σελίδα 22, δεν απαντά σε αυτό που έγραψε ο «Φ», το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα.

Καταλαβαίνουμε όλοι τι μπορεί να σημαίνει αυτό («εκπίπτει του ελέγχου μας»), όταν το λέει μια εταιρεία από τις κορυφές στον τομέα της, που -το ξαναλέμε- κρατά στο χέρι ένα σιδεροκέφαλο συμβόλαιο, που ήδη έχει παραβιαστεί από τον ΑΔΜΗΕ μερικές φορές (έστω και αν στην παραβίαση συνέβαλαν αόκνως οι δύο κυβερνήσεις).

Ένα συμβόλαιο που εκ των πραγμάτων παγώνει με απόφαση των δύο κυβερνήσεων, μέχρι να γίνει επικαιροποίηση. Η οποία μπορεί μεν να είναι αναγκαία, αλλά κάντε εικόνα τον CEO της Nexans να τραβά τα μαλλιά του και να φωνάζει «τζιαι ίντα με κόφτει εμένα ρε;»…

Οι κυβερνήσεις μοιάζουν να βολεύτηκαν με την απόφαση να γίνει μια νέα μελέτη. Έπεσε κατακόρυφα η όποια πίεση από την κοινή γνώμη και ο ΑΔΜΗΕ ήπιε το αμίλητο νερό και αποτραβήχθηκε στην πολυτελή σπηλιά του σαν λαβωμένο θηρίο που γλείφει πληγές. Και περιμένουν όλοι, τι; Το θείο βρέφος;

Ποιος θα κάνει τη μελέτη; Με ποια διαδικασία; Πότε; Τι θα γίνει με τα λεφτά που χρωστάμε;

Όμως, αφού θα ζητήσει ενημέρωση ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για τις αντιδράσεις της Nexans, ας ζητήσει να τον ενημερώσουν και τι μας είχε προειδοποιήσει ο αμερικανικός νομικός οίκος Curtis, Mallet-Prevost, Colt and Mosle LLP, όταν του ζητήσαμε γνωμάτευση για να μπούμε ή όχι στο μετοχικό κεφάλαιο του GSI, που για την ώρα ανήκει 100% στον ΑΔΜΗΕ.

Εκείνη η πολυσέλιδη μελέτη περιείχε ξεχωριστό κεφάλαιο για τις συμβατικές υποχρεώσεις του ΑΔΜΗΕ (GSI) έναντι της Nexans. Και κυρίως, τα συμβατικά δικαιώματα των Γάλλων έναντι του ΑΔΜΗΕ και αυτών που ανέλαβαν με ρυθμιστικές και πολιτικές αποφάσεις να τον πληρώσουν για το καλώδιο (εμάς και τους αδελφούς Ελλαδίτες, δηλαδή).

Υπενθυμίζουμε κάποιες από τις προειδοποιήσεις των Curtis κλπ, όπως τις αποκάλυψε ο «Φ» στις 29/12/2024: