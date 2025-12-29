Συνεχίζεται η διαφωνία μεταξύ Κυβέρνησης και ΔΗΚΟ, με τον πρόεδρο του κόμματος να κάνει λόγο για έλλειψη ουσιαστικής προσυνεννόησης και συντονισμού σε σειρά ζητημάτων, επαναφέροντας τις έντονες επικρίσεις του για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος μιλώντας στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» του Omega, ανέφερε ότι δεν τίθεται ζήτημα αποχώρησης από την Κυβέρνηση. Επισήμανε, ωστόσο, πως σε πολλά θέματα διαπιστώνεται έλλειψη ικανοποιητικής προδιαβούλευσης και συνεννόησης τόσο σε κυβερνητικό επίπεδο όσο και με το ΔΗΚΟ.

Παράλληλα, κάλεσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ξεκαθαρίσει κατά πόσο εκφράζουν την Κυβέρνηση οι δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας, Μαρίνου Μουσιούττα, ο οποίος έκανε λόγο για «παιχνίδια επιβίωσης» από πλευράς του προέδρου του ΔΗΚΟ. Όπως ανέφερε, «δεν είναι εμείς που παίζουμε παιχνίδια, παιχνίδια παίζουν όσοι τοποθετούνται αντιφατικά σε σχέση με αυτό το έργο».

Αναφερόμενος στις επικρίσεις του για το GSI, τόνισε ότι καθήκον κάθε κόμματος είναι η βελτίωση της ζωής των πολιτών μέσα από πολιτικές θέσεις και προτάσεις, σημειώνοντας ότι αυτό επιδιώκει το ΔΗΚΟ, ενόψει και των βουλευτικών εκλογών. Υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των θέσεων που διατυπώθηκαν στη Βουλή και αυτών που εκφράζονται δημόσια, επαναλαμβάνοντας πως το GSI αποτελεί έργο μεγάλης γεωστρατηγικής σημασίας για την Κύπρο, το οποίο μπορεί να επιφέρει φθηνότερο ρεύμα, να αναβαθμίσει τη χώρα και να τη μετατρέψει σε ενεργειακή δίοδο της Ευρώπης προς τη Μέση Ανατολή.

Ο κ. Παπαδόπουλος διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν διαφορετικές τοποθετήσεις μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών και Υπουργείου Ενέργειας, κάνοντας λόγο για αντιφατικά μηνύματα από την Κυβέρνηση. Επεσήμανε ότι, ενώ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποστηρίζει την υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας, ο Υπουργός Οικονομικών το χαρακτηρίζει μη βιώσιμο, θέτοντας ερωτήματα για το τι σημαίνει στην πράξη η έννοια της βιωσιμότητας σε μεγάλα έργα υποδομής.

Ζητά εξηγήσεις από την Κυβέρνηση για τις δηλώσεις Μουσιούττα

Σε σχέση με τις δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας Μαρίνου Μουσιούττα, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ ανέφερε ότι, ως μέλος της Κυβέρνησης, πρέπει να διευκρινιστεί αν οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιεί προς το Δημοκρατικό Κόμμα υιοθετούνται και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ζητώντας σχετική τοποθέτηση από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο.

Αναφορικά με την απομάκρυνση του Γιώργου Παπαναστασίου από το Υπουργείο Ενέργειας, ξεκαθάρισε ότι το ΔΗΚΟ δεν κρίνει πρόσωπα αλλά πολιτικές, υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα αφορά την ανάγκη για ξεκάθαρες απαντήσεις σε σοβαρά ζητήματα. Εξέφρασε, μάλιστα, ανησυχία ότι ενδεχόμενη κατάρρευση του έργου θα μπορούσε να επαναφέρει την Τουρκία και τα κατεχόμενα στον ενεργειακό σχεδιασμό της Ευρώπης.

Δεν υπάρχει θέμα αποχώρησης από την Κυβέρνηση

Ακόμη απάντησε και στα σενάρια αποχώρησης του ΔΗΚΟ από την Κυβέρνηση, επανέλαβε ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα, σημειώνοντας, ωστόσο, πως υπάρχουν και άλλα θέματα, πέραν του GSI, στα οποία παρατηρείται ανεπαρκής συνεννόηση. Όπως είπε, παρά τη σημασία που ο ίδιος ο Πρόεδρος αναγνωρίζει στη στήριξη των κομμάτων που τον στηρίζουν, η επικοινωνία δεν βρίσκεται στο επιθυμητό επίπεδο.

Απαντώντας στο ότι πριν από ένα μήνα είχε δηλώσει πως η επικοινωνία με την Κυβέρνηση ήταν καλή, ανέφερε ότι από τότε έχει καταστεί σαφές πως απαιτείται ουσιαστικότερη προσυνεννόηση, κάτι που, όπως είπε, δεν έχει βελτιωθεί και εξαρτάται από τον ίδιο τον Πρόεδρο.

Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι το ΔΗΚΟ υπάρχει δημοκρατικός διάλογος και διαφορετικές απόψεις, υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα δεν έδωσε «λευκή επιταγή» στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κατέληξε λέγοντας ότι η Κυβέρνηση δεν έχει βρει τον βηματισμό της με τα κόμματα που τη στηρίζουν και ότι η βελτίωση της λειτουργίας της εξαρτάται από τις επιλογές του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας.