«Είμαστε μια κεντροδεξιά κυβέρνηση, που λειτουργούμε και λαμβάνουμε αποφάσεις έχοντας ως ξεκάθαρο ιδεολογικό-πολιτικό πλαίσιο τον κοινωνικό φιλελευθερισμό. Δεν λειτουργούμε στο κενό», αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στη συνέντευξή του στο «Φ». Τονίζει ότι δεν κρίνεται η κυβέρνηση στις βουλευτικές αλλά τα κόμματα και οι επιλογές τους και υπογραμμίζει πως «είμαστε μια κυβέρνηση που παρόλον ότι δεν έχει δεδομένη κομματική στήριξη εξασφαλίζει από τις πιο ισχυρές πλειοψηφίες στη Βουλή σε πάρα πολλά σημαντικά θέματα.

-Αισθάνεστε ότι εισπράττουν οι πολίτες αυτά που λέτε ότι έχει πετύχει η διακυβέρνησή σας; Τα συγκυβερνώντα κόμματα δεν φαίνεται ότι κάνουν την ίδια ανάγνωση με εσάς…

– Οποιοσδήποτε καλοπροαίρετος κριτής μπορεί να δει τι έχουμε πετύχει. Δεν θα μιλήσω για τα συγκυβερνώντα κόμματα ή για την αντιπολίτευση. Είναι σημαντική για εμάς, σίγουρα, η στήριξη από τα κόμματα της συμπολίτευσης στα πλείστα θέματα και η συνεννόηση που υπάρχει. Υπάρχουν και θέματα στα οποία έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις, και δεν είναι κακό αυτό. Σημαντική είναι και η στήριξη που έχουμε σε αρκετά ζητήματα και από τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Είμαστε μια κεντροδεξιά κυβέρνηση, που λειτουργούμε και λαμβάνουμε αποφάσεις έχοντας ως ξεκάθαρο ιδεολογικό-πολιτικό πλαίσιο τον κοινωνικό φιλελευθερισμό. Δεν λειτουργούμε στο κενό. Λειτουργούμε στο πλαίσιο μιας πολιτικής προσέγγισης που πιστεύουμε και θεωρούμε ότι παίρνει τη χώρα μπροστά. Το ίδιο ισχύει και για την εξωτερική μας πολιτική: Ξεκάθαρος ευρωπαϊκός, δυτικός προσανατολισμός.

– Αναδεικνύετε συνεχώς το πολιτικο-ιδεολογικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί η κυβέρνηση. Γιατί αισθάνεστε την ανάγκη να το κάνετε αυτό;

– Γιατί ζούμε σε μια περίοδο που για κάποιους χάθηκαν οι ιδεολογίες, που βλέπουμε προσεγγίσεις, οι οποίες δεν έχουν κανένα ιδεολογικό υπόβαθρο και ακολουθούν απλώς ενδεχόμενες αντιδράσεις μέσα στην κοινωνία. Και αυτό θεωρώ ελλοχεύει σοβαρότατους κινδύνους ακόμη και για τη δημοκρατία.

– Τι απαντάτε σε όσους λεν ότι έχετε υπόγειες συνεννοήσεις με το ακροδεξιό ΕΛΑΜ;

– Ποιοι ψήφισαν εναντίον της φορολογικής μεταρρύθμισης; Το ΑΚΕΛ και το ΕΛΑΜ. Ποιοι ψήφισαν εναντίον της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης; Το ΑΚΕΛ και το ΕΛΑΜ. Πώς συμβαδίζουν αυτά με αυτό που ισχυρίζονται κάποιοι; Πώς γίνεται να συνεννοούμαστε, όπως λένε κάποιοι, και στα πιο βασικά θέματα της κυβέρνησης, σε δύο εμβληματικές μας πολιτικές μεταρρυθμίσεις, να ψηφίζουν εναντίον; Ο ισχυρισμός που προωθούν κάποιοι, λοιπόν, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

– Σπρώχνετε, όμως, ανθρώπους που σας στήριξαν προς το ΕΛΑΜ…

– Σε καμία απολύτως περίπτωση. Με στήριξε κόσμος από όλους τους πολιτικούς χώρους και αυτός ο κόσμος θα πάει να ψηφίσει στις εκλογές ανάλογα με το κόμμα που θεωρεί ότι θα τον εκπροσωπεί καλύτερα στο κοινοβούλιο. Όπως και εγώ ο ίδιος δεν αρνήθηκα ποτέ, ούτε πριν ούτε τώρα, τη δική μου ιδεολογία, τον δικό μου πολιτικό χώρο. Δεν κρύφτηκα ποτέ.

– Τα πολιτικά δεδομένα, κύριε Πρόεδρε, δείχνουν ότι απαιτούνται συνεργασίες και πλειοψηφίες, και έχουμε ένα τοπίο που δημιουργεί ανησυχία ενόψει βουλευτικών εκλογών. Η πλειοψηφία που συγκροτήθηκε στα βασικά ζητήματα που πέρασαν από τη Βουλή δημιουργεί, μήπως, προϋποθέσεις για εσάς, για την οικοδόμηση μιας πιο πλατιάς συνεργασίας, ώστε να υπάρχει ηρεμία στη διαχείριση των επόμενων βημάτων;

– Είναι σημαντικό ότι οι πλειοψηφίες που δημιουργήθηκαν στη Βουλή προέκυψαν στη βάση των δικών μας προτάσεων. Η πρωτοβουλία και το περιεχόμενο των προτάσεων ξεκίνησε από εμάς, την κυβέρνηση. Ήταν οι προτάσεις που καταθέσαμε που οδήγησαν σε αυτές τις συνεργασίες. Αν δούμε, όμως, και ευρύτερα το κυβερνητικό σχήμα, τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου προέρχονται από τους χώρους, από τους οποίους δημιουργείται πλειοψηφία στη Βουλή.

– Η οργή του Νικόλα Παπαδόπουλου, δεν προκαλεί αναταραχή στο κυβερνητικό στρατόπεδο;

– Καμία αναταραχή. Πρώτον, να πω ότι το ΔΗΚΟ, το μεγαλύτερο κόμμα που μας στήριξε στις προεδρικές εκλογές, γεγονός το οποίο εκτιμούμε πάρα πολύ. Τόσο για τη στήριξη προεκλογικά όσο και για τη στήριξη που υπάρχει τώρα. Και θεωρώ ότι και το ΔΗΚΟ επωφελείται από το σημαντικό έργο που υλοποιεί η διακυβέρνησή μας. Αλλά δεν συμφωνούμε σε όλα. Υπάρχουν θέματα στα οποία διαφωνούμε. Όταν διαφωνούμε σε κάτι, παραθέτουμε τα επιχειρήματά μας και προχωρούμε μπροστά.

– Είναι η ένταση της διαφωνίας που κρίνεται.

– Η απάντηση από πλευράς κυβέρνησης δεν ήταν καθόλου συγκρουσιακή και ούτε σε έντονο ύφος. Και θέλω να σας αποκαλύψω ότι για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό έχουμε συμφωνήσει όχι μόνον να προχωρήσουμε με επικαιροποίηση των σχετικών μελετών αλλά και υπό ποιες προϋποθέσεις θα καταβληθούν τα €25 εκατομμύρια από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως αποφασίσαμε στο Υπουργικό Συμβούλιο.

– Άρα οι ενστάσεις του Υπουργού Οικονομικών ήταν δικαιολογημένες;

– Δεν είναι θέμα ενστάσεων. Η δουλειά του Υπουργού Οικονομικών είναι αυτή, να εκφέρει τις απόψεις του για όλα τα θέματα που έχουν οικονομική πτυχή. Η δουλειά του Υπουργού Ενέργειας είναι διαφορετική. Να εκφράζει την άποψή του για τα ενεργειακά θέματα. Κάθε Υπουργός οφείλει να φέρει στις συζητήσεις μας τα θέματα που είτε τον ανησυχούν, είτε που θέλει να προωθήσει σε σχέση και με το χαρτοφυλάκιό του. Μέσα από την συζήτηση λαμβάνουμε συλλογικές αποφάσεις.

– Απαντήσατε στον κ. Παπαδόπουλο για την επιστολή που σας έστειλε;

– Απαντήσαμε δημόσια, γιατί γνωστοποιήθηκε από τον κ. Παπαδόπουλο η αποστολή της επιστολής, πριν απαντήσουμε.

– Πριν από δύο χρόνια είχατε απευθύνει πρόσκληση στον ΔΗΣΥ για συμμετοχή στην κυβέρνηση. Έκλεισε αυτό το θέμα;

– Ναι, έγινε πρόσκληση για συμμετοχή στην Κυβέρνηση. Δεν υπήρξε θετική ανταπόκριση. Έκλεισε το θέμα. Απόλυτα σεβαστή η θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού. Και η πρόσκληση έγινε στη βάση ιδεολογικής προσέγγισης και όχι στο ή και για λόγους εντυπώσεων. Σε ποια θέματα διαφωνεί με την κυβέρνηση ο Δημοκρατικός Συναγερμός; Στην εξωτερική πολιτική, στην οικονομική πολιτική, στο μεταναστευτικό; Σε ποια θέματα; Στην ενίσχυση της μεσαίας τάξης; Τη φορολογική μεταρρύθμιση την ψήφισε, την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση την ψήφισε. Σε ποια θέματα υπάρχει διαφωνία; Δεν είναι κακό να υπάρχει διαφωνία. Είμαστε εδώ να ακούσουμε που υπάρχει διαφωνία και να τοποθετηθούμε. Αλλά σε ποια θέματα υπάρχει διαφωνία με τον Δημοκρατικό Συναγερμό;

– Υπάρχει επικοινωνία με την ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού για τα μεγάλα θέματα, ενδεχομένως αυτά που θα πάνε στη Βουλή; Ποια η σχέση σας σήμερα;

– Σε κάποια θέματα υπάρχει ναι επικοινωνία. Πέραν τούτου, να σας υπενθυμίσω ότι συμμετέχω στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο οποίο συμμετέχει και η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Άρα, μέσα στο πλαίσιο των εκεί παρεμβάσεών μας υπάρχει επικοινωνία και θα έλεγα, πλήρης ταύτιση με τον Δημοκρατικό Συναγερμό.

– Ταύτιση, όμως, όχι επικοινωνία…

– Ταύτιση. Για κάποια θέματα υπάρχει και επικοινωνία.

– Αναφέρεστε στα επιτεύγματα της κυβέρνησης παρ’ όλα αυτά, η εικόνα της κυβέρνησης στις μετρήσεις παραμένει αρνητική σε μεγάλο βαθμό. Πώς το εξηγείτε;

– Όταν η κυβέρνηση ή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παίρνει ένα ποσοστό γύρω στο 40%, δεν το θεωρώ καθόλου αρνητικό. Χωρίς να υπάρχει κομματική, συμπαγής ομάδα που στηρίζει την κυβέρνηση. Δεν προερχόμαστε από έναν κομματικό χώρο όπου η κομματική στήριξη είναι δεδομένη. Όπως συζητήσαμε και προηγουμένως, ακόμα και με τα κόμματα της συγκυβέρνησης, δεν συμφωνούμε σε όλα. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, ο Πρόεδρος Χριστόφιας, ο Πρόεδρος Τάσσος Παπαδόπουλος είχαν δεδομένη τη στήριξη από τον κομματικό χώρο από τον οποίο προέρχονταν. Εμείς δεν έχουμε. Αλλά και όταν ένα ποσοστό της κοινωνίας, για παράδειγμα 30%, λέει ότι είναι ευχαριστημένο με τις πολιτικές της κυβέρνησης, είναι πολύ σημαντικό ποσοστό σε σύγκριση μάλιστα με τα ποσοστά των κομμάτων. Άρα δεν θεωρώ ότι είναι αρνητικές οι δημοσκοπήσεις για την κυβέρνηση. Και να πω και κάτι άλλο: είμαστε σε περίοδο βουλευτικών εκλογών. Η κυβέρνηση δεν συμμετέχει στις βουλευτικές εκλογές. Εμείς θα κριθούμε στο τέλος της πενταετίας, της διακυβέρνησής μας συνολικά.

– Άρα θα είστε υποψήφιος;

– Ακόμη δεν έχω λάβει απόφαση την όποια απόφαση, αν θα είμαι υποψήφιος το 2028. Είναι σημαντικό να δούμε το τελικό πρόσημο της κυβέρνησης. Εγώ χαίρομαι με τα αποτελέσματα της κυβέρνησης. Θεωρώ ότι η κοινωνία άρχισε και νιώθει τη σημαντική δουλειά που επιτελείται σε όλους τους τομείς. Και αυτό εισπράττω από τον κόσμο. Είμαι συνεχώς μέσα στον κόσμο και θα συνεχίσω να το κάνω γιατί για μένα είναι η καλύτερη «δημοσκόπηση». Και το αποτέλεσμα, η τελική αξιολόγηση, θα κρίνει και τις αποφάσεις μου για τις εκλογές του 2028.

– Άρα το 2027 θα λάβετε τις αποφάσεις σας;

– Ναι, εντός του 2027.

– Λέτε συνεχώς ότι η κυβέρνηση δεν συμμετέχει στις εκλογές. Όμως όλη η προεκλογική εκστρατεία των κομμάτων κυρίως στρέφεται εναντίον της κυβέρνησης.

– Γίνεται αυτό που λέτε και θεωρώ ότι είναι λανθασμένο, γιατί η επιλογή του ψηφοφόρου στις εκλογές δεν θα γίνει αν είναι υπέρ της κυβέρνησης ή εναντίον της κυβέρνησης. Δεν κρίνεται η κυβέρνηση στις βουλευτικές, αλλά τα κόμματα και οι επιλογές τους.

– Εάν δεν πάνε καλά στις εκλογές τα συγκυβερνώντα κόμματα, αυτό θα έχει αντανάκλαση πάνω σας;

– Πώς μπορεί να έχει αντανάκλαση πάνω μας, όταν πριν λίγο συζητούσαμε για το γεγονός ότι τα κόμματα της συμπολίτευσης μας κάνουν κριτική και δεν συμφωνούν μαζί μας σε όλα τα θέματα;

– Έχουν αρχίσει τα blame games για να φορτώσουν στην κυβέρνηση τυχόν κακά αποτελέσματα… οι της συμπολίτευσης…

– Αν κάποιοι έχουν τέτοιες προσεγγίσεις, τις θεωρώ εντελώς λανθασμένες και σίγουρα καταστροφικές για τους ίδιους ενόψει βουλευτικών εκλογών. Εκεί που πρέπει να επικεντρωθούν είναι στο πώς μπορούν να αυξήσουν τα ποσοστά τους, στη βάση συγκεκριμένων πολιτικών και θέσεων που θα εκφράσουν, μακριά από λαϊκίστικες προσεγγίσεις και ευχολόγια. Και αναφέρομαι γενικότερα σε όλα τα κόμματα.

– Η λεγόμενη αντισυστημική ψήφος σάς ανησυχεί ως προς το πού μπορεί να οδηγήσει το κομματικό σκηνικό;

– Σίγουρα με ανησυχεί. Αυτό που ανέφερα και προηγουμένως σε σχέση με το ξεκάθαρο ιδεολογικό πλαίσιο που έχει αυτή η κυβέρνηση, είναι απόλυτα σχετικό και με το ερώτημά σας. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον κόσμο και να πούμε τι πρεσβεύει ο καθένας. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας. Όχι τη μια να τοποθετούμαστε έτσι και την άλλη εντελώς διαφορετικά, επειδή θεωρούμε ότι αυτό θα είναι «πιασάρικο» προς την κοινωνία. Αυτό τροφοδοτεί και ενισχύει την αντισυστημική ψήφο όπως και την απαξίωση προς την πολιτική και τους πολιτικούς. Πρέπει να έχουμε ξεκάθαρο ιδεολογικό-πολιτικό προσανατολισμό.

– Άρα θέλετε να υπάρχει μια κεντροδεξιά πλειοψηφία και στη νέα Βουλή.

-Οπωσδήποτε θέλω να υπάρχει μια κεντροδεξιά πλειοψηφία στη Βουλή. Και πραγματικά χαίρομαι, διότι είμαστε μια κυβέρνηση, για πρώτη ενδεχομένως φορά από το 1960, που παρόλον ότι δεν έχει δεδομένη κομματική στήριξη εξασφαλίζει από τις πιο ισχυρές πλειοψηφίες στη Βουλή σε πάρα πολλά σημαντικά θέματα.

– Τον χώρο της Κεντροδεξιάς, αν το δούμε κομματικά, πού το προσδιορίζετε; ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ;

– Ναι, αλλά όχι μόνον.

– Η ΕΔΕΚ;

– Και η ΕΔΕΚ, όσον αφορά την κοινωνική διάσταση.