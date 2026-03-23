Επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το θέμα των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο απέστειλε ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, τονίζοντας πως ήρθε η ώρα να ζητήσουμε ψήφισμα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για να φύγουν όπως έγινε και στην περίπτωση των νησιών του Μαυρικίου.

Αυτούσια η επιστολή Νικόλα Παπαδόπουλου

Ως Δημοκρατικό Κόμμα χαιρετίζουμε τις πρωτοβουλίες σας που επέφεραν τη σαφέστατη τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξει την Κυπριακή Δημοκρατία σε συνομιλίες με τη Βρετανία για το καθεστώς των Βρετανικών Βάσεων.

Αυτή η δήλωση στέλνει ξεκάθαρα το μήνυμα ότι το ζήτημα των Βάσεων αφορά την ίδια την Ευρώπη και το ότι οι Βρετανικές Βάσεις, ως αποικιοκρατικό κατάλοιπο, αποτελούν αναχρονισμό.

Κατά την άποψη μας αυτή η συζήτηση έπρεπε να είχε γίνει κατά την διαπραγμάτευση για το Brexit και την αποχώρηση του Ην. Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τότε ως ΔΗΚΟ είχαμε προειδοποιήσει πως εάν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία για τις Βάσεις τότε θα παραμείνουν μια σειρά από εκκρεμότητες, όπως:

Ποια θα είναι τα δικαιώματα των κατοίκων των Βάσεων και κατά πόσο θα έχουν τα ίδια δικαιώματα ως όλοι οι υπόλοιποι ευρωπαίοι πολίτες

Κατά πόσο θα υπάρχει εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου και θα επιτρέπεται η ελεύθερη αξιοποίηση των περιουσιών των κατοίκων σε αυτές τις περιοχές

Κατά πόσο θα εκδίδονται άδειες από τις αρμόδιες αρχές της ΚΔ χωρίς παρεμβάσεις από τις Αρχές των Βάσεων

Τι θα γίνει με τα ζητήματα ασφάλειας που προκύπτουν, ζητήματα που πρόσφατα έχουν έρθει ξανά στο προσκήνιο

Τα πιο πάνω κρίσιμα ερωτήματα ως επίσης και η βασική θέση αρχής οδηγούν κατά την άποψη μας, στο συμπέρασμα, πως ήρθε η ώρα να ζητήσουμε ψήφισμα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για να φύγουν οι Βάσεις, όπως έχουν κάνει τα νησιά του Μαυρικίου και για την οποία διαδικασία υπάρχει τεκμηριωμένη νομική γνωμάτευση από τον τέως Γενικό Εισαγγελέα κ. Κώστα Κληρίδη.

Εκτιμούμε πως θα υπάρχει αυτή τη στιγμή ευρωπαϊκή στήριξη, διεθνής στήριξη, γεωπολιτική πίεση και αυξημένο διεθνές ενδιαφέρον για ένα τέτοιο αίτημα, καθώς καταγράφεται μια διεθνής αμφισβήτηση για τον ρόλο των Βρετανικών Βάσεων στην περιοχή. Αυτή η ευκαιρία και η διεθνής συγκυρία δεν πρέπει να χαθούν.

Η θέση της χώρας μας πρέπει να είναι ξεκάθαρη. Η αποικιοκρατία έχει τελειώσει. Η Κύπρος είναι Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως οποιαδήποτε αποικιοκρατικά κατάλοιπα αποτελούν αναχρονισμό και δεν έχουν θέση σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος

Είμαστε στη διάθεση σας για να συζητήσουμε όλα τα πιο πάνω.