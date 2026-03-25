Η συμπόρευση Ελλάδας – Κύπρου επιβεβαιώθηκε πολύ ηχηρά κατά την πρόσφατη και συνεχιζόμενη μεγάλη περιφερειακή κρίση και μέσα από την άμεση και χωρίς δεύτερη σκέψη στήριξη της άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως έπραξαν και άλλοι Ευρωπαίοι εταίροι, οι οποίοι ακολούθησαν, σημείωσε, την Τετάρτη, ο Πρέσβης της Ελλάδας στη Λευκωσία Κωνσταντίνος Κόλλιας, κατά τη δεξίωση που παρατέθηκε στην πρεσβευτική κατοικία με την ευκαιρία της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, μετά την μαθητική παρέλαση.

Τόνισε δε πως η Ελλάδα στάθηκε και θα στέκεται αταλάντευτα στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας από κοινού με τους εταίρους, αλλά και μόνη αν χρειαστεί.

Ο Έλληνας Πρέσβυς σημείωσε επίσης τη δωρεά του οικήματος στο οποίο στεγάζεται η Ελληνική Πρεσβεία από την Εκκλησία της Κύπρου στο κράτος της Ελλάδας.

Σε ό,τι αφορά την επέτειο, ο κ. Κόλλιας, παρατήρησε ότι τώρα περισσότερο από δύο αιώνες μετά την ελληνική επανάσταση, οι αδελφικές σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου επιβεβαιώνονται και ενισχύονται σε όλα τα επίπεδα και όλα τα πεδία, προσθέτοντας ότι «η ιστορία μας, η κοινή μας γλώσσα, η θρησκεία, οι αξίες και οι παραδόσεις που μας συνδέουν έχουν δημιουργήσει ένα ενιαίο, αδιάσπαστο διαχρονικό δεσμό, ο οποίος διαπερνά το σύνολο των σχέσεων των δύο κρατών και αφορά, πλέον, την καθημερινότητα του καθενός μας».

Μαζί Ελλάδα και Κύπρος, και ως κράτη-μέλη της ΕΕ, κάνοντας ορθές επιλογές έχουμε κατορθώσει να προσφέρουμε αξιόπιστες λύσεις και να αποτελούμε πυλώνες σταθερότητας και ασφάλειας μπροστά σε μεγάλες διεθνείς προκλήσεις της σημερινής εποχής, στην ανατολική μεσόγειο και την ευρύτερη γειτονία, συνέχισε, προσθέτοντας ότι η συμπόρευση επιβεβαιώθηκε πολύ ηχηρά κατά την πρόσφατη και συνεχιζόμενη μεγάλη περιφερειακή κρίση και μέσα από την άμεση και χωρίς δεύτερη σκέψη στήριξη της άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως έπραξαν και άλλοι ευρωπαίοι εταίροι, οι οποίοι ακολούθησαν.

Η Ελλάδα στάθηκε και θα στέκεται αταλάντευτα στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας από κοινού με τους εταίρους μας, αλλά και μόνη αν χρειαστεί, σημείωσε.

Η επέτειος της 25ης Μαρτίου θυμίζει ότι η ελευθερία δεν είναι δεδομένη, δεν είναι αυτονόητη, αλλά αποτέλεσμα αγώνα και πίστης και αποτελεί πυξίδα για το μέλλον, διδάσκοντας κυρίως τη σημασία της εθνικής ενότητας και τη εθνικής τόλμης, για να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για την Ελλάδα, την Κύπρο, τον Ελληνισμό, επεσήμανε και διαβεβαίωσε ότι πρώτιστος στόχος είναι «να κλείσουμε τη μεγάλη πληγή της τουρκικής κατοχής επιτυγχάνοντας την επανένωση της Κύπρου στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ και μια Κύπρο ελεύθερη, χωρίς κατοχικά στρατεύματα, εγγυήσεις, παρεμβατικά δικαιώματα, προς όφελος όλων των νομίμων κατοίκων της νήσου.

Επίσης είπε πως η 25η Μαρτίου σηματοδότησε την πιο καθοριστική περίοδο της νεότερης ιστορίας, που οδήγησε στη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους.

Τιμώντας την έναρξη της ελληνικής επανάστασης του 1821 και του αγώνα των Ελλήνων για την ελευθερία από τον οθωμανικό ζυγό, γιορτάζουμε ταυτόχρονα και τη μεγάλη εορτή της ορθοδοξίας, είπε διατυπώνοντας τη θέση ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η ελληνική επανάσταση συνδέθηκε συμβολικά με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, καθώς οι αγωνιστές τη στιγμή εκείνη πίστευαν βαθιά ότι ο εθνικός αγώνας ήταν και δίκαιος και ευλογημένος, ανέφερε.

Η ελληνική παλιγγενεσία ήταν ένα από τα κορυφαία γεγονότα της ιστορίας του 19ου αιώνα, γιατί προσέφερε ελπίδα σε όλους τους τότε καταπιεσμένους λαούς, είπε ακόμα σημειώνοντας πως οι ηρωικές σελίδες της Χίου, των Ψαρών, της εξόδου του Μεσολογγίου, δεν αποτελούν φωτεινές στιγμές της Ελλάδας μόνο, αλλά πανευρωπαϊκές στιγμές έμπνευσης γιατί εκφράζουν τις οικουμενικές αξίες της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, πρόσθεσε.

Έκανε, εξάλλου, αναφορά στην παρουσία του Δημάρχου Μεσολογγίου, της πόλεως συμβόλου του αγώνα, στη δεξίωση.

Τιμούμε τη μνήμη αυτών που αγωνίστηκαν για την ευόδωση του ιερού σκοπού της ελευθερίας, συνέχισε σημειώνοντας ότι ολόκληρος ο Ελληνισμός στήριξε ενεργά τον αγώνα του 1821, επεσήμανε.

Πρόσθεσε ότι οι Έλληνες της Κύπρου κατέβαλαν το δικό τους βαρύ τίμημα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο.

Τιμούμε τη μνήμη του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και όλων των Κυπρίων αγωνιστών που κατέβαλαν τον δικό τους φόρο αίματος στην ελληνική επανάσταση, ανέφερε περαιτέρω προσθέτοντας ότι κρατώντας ζωντανή τη μνήμη του ’21 καλούμαστε να συνεχίσουμε να εμπνεόμαστε από το παράδειγμα εκείνων, με ενότητα, συνεργασία και πίστη στις αρχές για να προχωρήσουμε με σιγουριά και ασφάλεια.

Ο Πρέσβης εξέφρασε ικανοποίηση για την ανακοίνωση στην οποία προέβη, όπως είπε, νωρίτερα ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος για την απόφαση της Εκκλησίας της Κύπρου να δωρίσει στο ελληνικό κράτος το κεντρικό οίκημα της Ελληνικής Πρεσβείας (επί της οδού Βύρωνος).

Ο Πρέσβης της Ελλάδας επεσήμανε ότι στο συγκεκριμένο οίκημα, πολύ πριν την ανεξαρτησία της Κύπρου υπήρξε το προξενείο της Ελλάδας, προσθέτοντας ότι πρόκειται για ένα εμβληματικό κτήριο στο οποίο πάλλεται η καρδιά της παρουσίας της Ελλάδας στην Κύπρο και ευχαρίστησε την Εκκλησίας της Κύπρου για τη συνεχή εθνική συνεισφορά της και ειδικότερα για τη δωρεά του κτηρίου.

Η βοήθεια Ελλάδας και άλλων κρατών ύψωσε ασπίδα αλληλεγγύης για την Κύπρο, είπε ο ΠτΔ

Η άμεση αντίδραση της ελληνικής Κυβέρνησης λειτούργησε ως προπομπός βοήθειας και από άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ύψωσαν ασπίδα αλληλεγγύης προς υπεράσπιση της Κύπρου και του λαού της, δήλωσε από πλευράς του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαριστώντας τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα για την προληπτική αναβάθμιση της αμυντικής επάρκειας της Κύπρου, με την αποστολή μαχητικών αεροπλάνων και φρεγατών.

Σε χαιρετισμό του σε δεξίωση στην οικία του Έλληνας Πρέσβη, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι η θεσμοθετημένη διακυβερνητική πλέον συνεργασία Κύπρου – Ελλάδας, καθώς και τα τριμερή και πολυμερή σχήματα με την Ελλάδα και με άλλα κράτη της περιοχής, συγκροτούν αποτελεσματικούς μηχανισμούς συνεργειών σε μια σειρά από τομείς, με έμφαση στην οικονομία, την ενέργεια και την ασφάλεια.

Όλα όσα προανέφερε, συνέχισε, επιβεβαιώθηκαν πολύ πρόσφατα, κατά τρόπο έμπρακτο και αδιάψευστο, απαντώντας και στη λανθασμένη εντύπωση που είχαν κάποιοι εδώ στην Κύπρο, όπως είπε.

«Την ίδια στιγμή, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στην παρούσα διεθνή συγκυρία, έδειξαν τι σημαίνει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην πράξη, χαράσσοντας και τον δρόμο για την έναρξη ουσιαστικών συζητήσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αποφασίσαμε πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για να δοθεί περιεχόμενο σε ενδεχόμενη ενεργοποίηση του άρθρου 42.7 της Συνθήκης της ΕΕ», ανέφερε.

Ενώπιον πρεσβευτών και εκπροσώπων διπλωματικών αποστολών από διάφορες χώρες, όπως είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, θέλησε να σημειώσει για μια ακόμη φορά ότι η Κυπριακή Δημοκρατία σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί μέρος της κρίσης. «Η πατρίδα μας αποτελεί μέρος της γεωγραφίας της περιοχής και η Κύπρος παραμένει ασφαλής και ο ρόλος μας αμιγώς ανθρωπιστικός, συνεχίζοντας να λειτουργούμε ως πυλώνας ασφάλειας και γέφυρα ειρήνης ανάμεσα στα κράτη και τους λαούς της περιοχής», ανέφερε.

Με τον ίδιο υπεύθυνο τρόπο, πρόσθεσε, ενεργούν και με την ιδιότητα της προεδρεύουσας χώρας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνύοντας στην πράξη με τα αποτελέσματα αυτών των πρώτων τριών μηνών, ότι η Κύπρος είναι πάντοτε μέρος της λύσης και ποτέ μέρος του προβλήματος.

«Με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη, ανήμερα της μεγάλης γιορτής του Ελληνισμού, επιθυμώ να επαναλάβω δημοσίως ότι η Ελλάδα ήταν και παραμένει ο πιο αξιόπιστος, ο πιο συνεπής και ο πιο ανιδιοτελής συμπαραστάτης της Κύπρου και του λαού μας», σημείωσε.

Εξήρε τη σταθερή και αδιάλειπτη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες που καταβάλλει για «απελευθέρωση, για απαλλαγή από τα δεσμά της παράνομης τουρκικής κατοχής και για επανένωση της πατρίδας μας, μια προσπάθεια που γίνεται μαζί με την Ελλάδα και με άλλους Ευρωπαίους εταίρους, με την ουσιαστική στήριξη των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρκετών άλλων σημαντικών δρώντων», επεσήμανε.

Παρά τα εμπόδια, τα προβλήματα και τις δυσκολίες, ανέφερε, συνεχίζουν την επίμονη προσπάθεια πάντα εντός του συμφωνημένου πλαισίου και του διαπραγματευτικού κεκτημένου, με σεβασμό, όπως εξάλλου αρμόζει σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ, στις αρχές, τις αξίες και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευελπιστώντας να υπάρξει ανταπόκριση και από τουρκικής πλευράς που θα επιτρέψει η ξεκάθαρη πολιτική βούληση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, όπως του εκφράστηκε και στη συνάντηση τους πρόσφατα στις Βρυξέλλες, να μπορεί να μετουσιωθεί σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, σε επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού.

«Ο δρόμος, η προσπάθεια είναι δύσκολα, αλλά αντλούμε δύναμη από τους αγνούς πρωταγωνιστές του ανεπανάληπτου Έπους του ‘21, που μας θυμίζουν, αυτό είναι το πιο βασικό μήνυμα, ότι η ελευθερία δεν χαρίζεται αλλά κατακτάται. Κατακτάται πάντα με επιμονή και ρεαλισμό», κατέληξε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

ΚΥΠΕ