Η Mercedes-Benz παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια για τη νέα GLC, αναδεικνύοντας με έναν πιο ανθρώπινο και συναισθηματικό τρόπο τη φιλοσοφία «Welcome home» που χαρακτηρίζει τη μάρκα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ολοκαίνουργια ηλεκτρική GLC, ένα μοντέλο που έρχεται να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία του best-seller SUV της εταιρείας, αυτή τη φορά στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Πρωταγωνιστής της καμπάνιας είναι ο νεαρός οδηγός της ομάδας Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, Kimi Antonelli, ο οποίος εμφανίζεται σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη αλλά ταυτόχρονα αυθεντική στιγμή. Στο σύντομο φιλμ, ο Antonelli μοιράζεται μια ήρεμη διαδρομή με τον πατέρα του, αφήνοντας πίσω την ένταση των αγωνιστικών του υποχρεώσεων. Το ταξίδι εξελίσσεται σε μια εμπειρία χαλάρωσης και επανασύνδεσης, με τη GLC να λειτουργεί ως ο ιδανικός «χώρος» που ενισχύει αυτή την αίσθηση.

Η προσέγγιση της Mercedes-Benz απομακρύνεται από την παραδοσιακή παρουσίαση τεχνικών χαρακτηριστικών και επικεντρώνεται στην εμπειρία. Μέσα από τη ροή της ιστορίας, αναδεικνύονται στοιχεία όπως η εξαιρετική ποιότητα κύλισης, η ησυχία στην καμπίνα και η συνολική αίσθηση άνεσης που προσφέρει το μοντέλο. Παράλληλα, τεχνολογίες όπως η πανοραμική οροφή SKY CONTROL, τα καθίσματα με λειτουργία μασάζ, το σύστημα υποβοήθησης τυφλού σημείου και ο προηγμένος ψηφιακός βοηθός MBUX Virtual Assistant ενσωματώνονται φυσικά στην καθημερινή χρήση του οχήματος.

Die neue Kampagne zum elektrischen GLC mit Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team-Fahrer Kimi Antonelli und seinen Vater Marco The new campaign for the electric GLC featuring Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team driver Kimi Antonelli and his father Marco

Η νέα ηλεκτρική GLC αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική προσθήκη στη γκάμα της Mercedes-Benz, καθώς βασίζεται στην ήδη επιτυχημένη συνταγή του μοντέλου που εδώ και χρόνια συγκαταλέγεται στα πιο εμπορικά της εταιρείας παγκοσμίως. Στη νέα της μορφή, η GLC συνδυάζει την πολυτέλεια, την ποιότητα και την αξιοπιστία που χαρακτηρίζουν τη μάρκα με σύγχρονα ηλεκτρικά συστήματα κίνησης και προηγμένες ψηφιακές λειτουργίες. Η σχεδίασή του παραμένει πιστή στη φιλοσοφία της Mercedes-Benz, με κομψές γραμμές και μια δυναμική παρουσία, ενώ η νέα φωτιζόμενη μάσκα ενισχύει τον σύγχρονο χαρακτήρα του μοντέλου. Στο εσωτερικό, η εμπειρία επικεντρώνεται στην άνεση και την τεχνολογία, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που προσαρμόζεται στις ανάγκες του οδηγού και των επιβατών.

Με τη νέα αυτή καμπάνια, η Mercedes-Benz επιχειρεί να αναδείξει όχι μόνο τα τεχνολογικά πλεονεκτήματα της ηλεκτρικης GLC, αλλά και τον ρόλο του ως καθημερινού συντρόφου. Ένα SUV που δεν περιορίζεται απλώς στις μετακινήσεις, αλλά ενσωματώνεται στην καθημερινότητα, προσφέροντας μια εμπειρία που συνδυάζει την καινοτομία με την αίσθηση οικειότητας.