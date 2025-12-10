Ανακοίνωση εξέδωσε χθες η γαλλική Nexans, κατασκευάστρια του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, μετά το δημοσίευμα του Φιλελευθέρου ότι προχώρησε σε ενημέρωση προσφοροδοτών ότι ακυρώνει διαγωνισμό που αφορούσε το έργο.
Στη χθεσινή της ανακοίνωση, που αντιλαμβανόμαστε ότι εστάλη μόνο σε ΜΜΕ στην Ελλάδα, η Nexans δεν κάνει την παραμικρή αναφορά στην ουσία του δημοσιεύματος μας: Ότι, δηλαδή, ενημέρωσε εταιρίες που υπέβαλαν προσφορές για διαγωνισμό για το έργο της διασύνδεσης ότι η διαδικασία ακυρώνεται για λόγους που είναι εκτός ελέγχου της εταιρείας.
Απολογήθηκε μάλιστα για την ταλαιπωρία και τα έξοδα στα οποία υπέβαλε τους προσφοροδότες και άφηνε ανοικτό το ενδεχόμενο να εκδώσει νέο διαγωνισμό αν και όταν επαναπρογραμματιστούν οι εργασίες. Ο Φιλελεύθερος επιμένει στην ορθότητα του χθεσινού δημοσιεύματος του.
Η ανακοίνωση της Nexans αναφέρει τα ακόλουθα:
«Απαντώντας σε πρόσφατα δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης της Κύπρου σχετικά με το έργο Great Sea Interconnector, η Nexans επαναλαμβάνει ότι συνεχίζει την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τις συμβατικές της υποχρεώσεις και σε συμφωνία με τα ορόσημα που έχουν καθοριστεί με τον πελάτη. Τέτοια ορόσημα, σε έργα παρόμοιας φύσης και μεγέθους, ενδέχεται να προσαρμόζονται κατά διαστήματα.
Η Nexans συνεχίζει να υποστηρίζει τον πελάτη της και, από την έναρξη του έργου Great Sea Interconnector, έχει λάβει σημαντικές πληρωμές που έχουν καταστήσει δυνατή την κατασκευή του καλωδίου του έργου. Με αυτόν τον τρόπο, ο Όμιλος εξαλείφει οποιαδήποτε χρηματοοικονομική έκθεση σε περίπτωση προσαρμογών του έργου».
- Αναφορικά με τις «σημαντικές πληρωμές» στις οποίες αναφέρεται η ανακοίνωση, οφείλουμε να σημειώσουμε πως από τον ίδιο τον ΑΔΜΗΕ και τον πρόεδρό του είχε δηλωθεί κατ’ επανάληψη ότι η τελευταία πληρωμή προς τη Nexans είχε γίνει τον Αύγουστο του ’25, χωρίς να δημοσιοποιηθεί άλλη δήλωση για μεταγενέστερες πληρωμές. Το συνολικό ύψος του συμβολαίου που δεσμεύει ΑΔΜΗΕ και Nexans για κατασκευή και βύθιση του καλωδίου ανέρχεται στα 1.43 δισ. ευρώ. Ο ΑΔΜΗΕ ενημέρωσε τις ρυθμιστικές αρχές Κύπρου και Ελλάδας ότι ξόδεψε μέχρι στιγμής περίπου 300 εκατ. ευρώ για τη διασύνδεση.
- Σημειωτέον ότι ο ΑΔΜΗΕ, σύμφωνα με δημόσια παραδοχή του, δεν υλοποίησε τη συμβατική δέσμευσή του να εκχωρήσει στη Nexans το Full Notice to Proceed για την πλήρη προώθηση της εργολαβίας και αποπλήρωνε -τουλάχιστο μέχρι τον Αύγουστο του 2025- τμηματικά τη γαλλική εταιρεία με προκαταβολές. Πιθανό για τμηματική εκτέλεση του συμβολαίου.
- Επιπλέον, δεν έχουν πραγματοποιηθεί από τη Nexans και τον Ιταλό υπεργολάβο της οι θαλάσσιες έρευνες στα διεθνή ύδατα μεταξύ Κρήτης και Κύπρου, για τη χαρτογράφηση του βυθού και τον ακριβή υπολογισμό του μήκους και του κόστους του καλωδίου που θα χρειαστεί για τη διασύνδεση.
- Η Nexans δεν έκανε ούτε στη χθεσινή της ανακοίνωση την παραμικρή αναφορά στην πρόσφατη απόφαση των κυβερνήσεων Κύπρου και Ελλάδας να προχωρήσουν σε επικαιροποίηση των τεχνικο-οικονομικών δεδεμένων του έργου, πριν γίνουν οποιαδήποτε άλλα βήματα εκ μέρους τους, κάτι που ίσως επηρεάσει τα δικά της συμφέροντα και των μετόχων της. Η επικαιροποίηση θα απαιτήσει μερικούς ή πολλούς μήνες. Ούτε αυτό επηρεάζει την εμπρόθεσμη και ομαλή υλοποίηση του συμβολαίου που δεσμεύει ΑΔΜΗΕ και Nexans;
- Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε χθες ότι θα ενημερωθεί υπεύθυνα για το δημοσίευμα του Φιλελευθέρου και θα τοποθετηθεί στη συνέχεια.