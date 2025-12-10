Ανακοίνωση εξέδωσε χθες η γαλλική Nexans, κατασκευάστρια του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, μετά το δημοσίευμα του Φιλελευθέρου ότι προχώρησε σε ενημέρωση προσφοροδοτών ότι ακυρώνει διαγωνισμό που αφορούσε το έργο.

Στη χθεσινή της ανακοίνωση, που αντιλαμβανόμαστε ότι εστάλη μόνο σε ΜΜΕ στην Ελλάδα, η Nexans δεν κάνει την παραμικρή αναφορά στην ουσία του δημοσιεύματος μας: Ότι, δηλαδή, ενημέρωσε εταιρίες που υπέβαλαν προσφορές για διαγωνισμό για το έργο της διασύνδεσης ότι η διαδικασία ακυρώνεται για λόγους που είναι εκτός ελέγχου της εταιρείας.

Απολογήθηκε μάλιστα για την ταλαιπωρία και τα έξοδα στα οποία υπέβαλε τους προσφοροδότες και άφηνε ανοικτό το ενδεχόμενο να εκδώσει νέο διαγωνισμό αν και όταν επαναπρογραμματιστούν οι εργασίες. Ο Φιλελεύθερος επιμένει στην ορθότητα του χθεσινού δημοσιεύματος του.

Η ανακοίνωση της Nexans αναφέρει τα ακόλουθα:

«Απαντώντας σε πρόσφατα δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης της Κύπρου σχετικά με το έργο Great Sea Interconnector, η Nexans επαναλαμβάνει ότι συνεχίζει την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τις συμβατικές της υποχρεώσεις και σε συμφωνία με τα ορόσημα που έχουν καθοριστεί με τον πελάτη. Τέτοια ορόσημα, σε έργα παρόμοιας φύσης και μεγέθους, ενδέχεται να προσαρμόζονται κατά διαστήματα.

Η Nexans συνεχίζει να υποστηρίζει τον πελάτη της και, από την έναρξη του έργου Great Sea Interconnector, έχει λάβει σημαντικές πληρωμές που έχουν καταστήσει δυνατή την κατασκευή του καλωδίου του έργου. Με αυτόν τον τρόπο, ο Όμιλος εξαλείφει οποιαδήποτε χρηματοοικονομική έκθεση σε περίπτωση προσαρμογών του έργου».