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Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη στη Ρωσία μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που καταγράφει μια έντρομη τουρίστρια να εκλιπαρεί να μην υποχρεωθεί να πραγματοποιήσει άλμα από ύψος περίπου 80 μέτρων σε φαράγγι.

Το περιστατικό, που προκάλεσε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα βρέθηκε σε αυτή τη θέση.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο τουριστικό κέντρο Noh’o, στον ποταμό Σουλάκ, στην ορεινή περιοχή του Νταγκεστάν. Η γυναίκα, η οποία είχε δεθεί σε ειδική ζώνη-κάθισμα για το άλμα τύπου «εκκρεμές» στο φαράγγι -το οποίο διαφέρει από ένα συμβατικό bungee jumping– φαίνεται στα πλάνα να έχει πανικοβληθεί και να προσπαθεί απεγνωσμένα να αποφύγει την πτώση.

Στο βίντεο ακούγεται να παρακαλεί τους εκπαιδευτές που επιμένουν να την κρατούν στην άκρη. «Ενώ πανικοβαλλόταν με τη ζώνη της, την έσυραν στην άκρη, την κλώτσησαν στο πόδι και την έριξαν κάτω», ανέφερε μια μαρτυρία και τόνισε: «Ο σύζυγός της βιντεοσκόπησε τη γυναίκα του να βιώνει αυτόν τον εφιάλτη – και γέλασε».

Η τουρίστρια απευθυνόταν απεγνωσμένα και στον σύζυγό της, Γέγκορ, ζητώντας του να παρέμβει. «Σε παρακαλώ, Γέγκορ! Μη! Σε ικετεύω!» ακούγεται να του λέει.

Τελικά, η γυναίκα πραγματοποίησε την πτώση από ύψος περίπου 79 μέτρων. Όταν την ανέβασαν ξανά στην πλατφόρμα, φαινόταν εξοργισμένη και απομακρύνθηκε σιωπηλή. Σε άλλο σημείο του βίντεο, ένας εργαζόμενος την ειρωνεύεται, ρωτώντας την αν θέλει να κάνει άλλο ένα άλμα, με εκείνη να απαντά επανειλημμένα αρνητικά και να ζητά να την αφήσουν να φύγει.

Η Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή διερευνά την υπόθεση, καθώς και άλλες περιπτώσεις στις οποίες γυναίκες που συμμετείχαν σε τέτοια άλματα δήλωσαν ότι τα έκαναν παρά τη θέλησή τους.

iefimerida.gr