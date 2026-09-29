Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η οικονομία σε τρέχουσες τιμές (ονομαστικό ΑΕΠ) μεγεθύνεται με εντυπωσιακή σταθερότητα, προσθέτοντας κατά μέσο όρο 2.021,8 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο στην εγχώρια πίτα. Αυτή η συνεχής εισροή νέου χρήματος στην αγορά αποτελεί τη βάση για την αύξηση των δημοσίων εσόδων και τη χρηματοδότηση των κρατικών επενδύσεων.

Τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού 2027 δείχνουν ότι το μέγεθος της οικονομίας (Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν) από το 2025 μέχρι το 2029 αυξάνεται κατά €8.396 εκατομμύρια (+22,9%), δημιουργώντας ένα πανίσχυρο οικονομικό ανάχωμα.



Πιο αναλυτικά:

-2025: Το ΑΕΠ αυξάνεται κατά €1.713,3 εκατ., φτάνει τα €36.483,5 εκατ.

-2026: Το ΑΕΠ κάνει άλμα κατά €2.174,4 εκατ. και ανέρχεται τα €38.657,9 εκατ.

-2027: Το ΑΕΠ ενισχύεται κατά €2.010,9 εκατ. και φτάνει τα €40.668,8 εκατ.

-2028: Το ΑΕΠ αναπτύσσεται κατά €2.053,6 εκατ. και ανέρχεται στα € 42.722,4 εκατ.

-2029: Η περίοδος κλείνει με άνοδο €2.157,0 εκατ. και το ΑΕΠ αγγίζει το ιστορικό υψηλό των €44.879,4 εκατ.

Η εντυπωσιακή άνοδος του ΑΕΠ μεταφράζεται άμεσα σε θέσεις εργασίας, οδηγώντας την ανεργία σε ιστορική καθίζηση. Η αγορά εργασίας μεταβαίνει από μια κατάσταση πίεσης σε συνθήκες σχεδόν πλήρους απασχόλησης.

Πιο συγκεκριμένα από το 4,8% το 2024, η ανεργία υποχωρεί στο 4,4% το 2025 και από το 2026 σταθεροποιείται μόνιμα στο 3,8%. Στην οικονομική επιστήμη, ποσοστά κάτω από το 4% θεωρούνται «τεχνική ή φυσική ανεργία», που σημαίνει ότι όποιος θέλει πραγματικά να εργαστεί, βρίσκει δουλειά. Παρά τη μικρή επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης από 3,9% το 2024 σε 2.9% το 2027 και 3% το 2028 και 2029, η αγορά εργασίας δεν επηρεάζεται. Το 3,8% διατηρείται ακλόνητο για τέσσερα συνεχή έτη (2026-2029), αποδεικνύοντας ότι οι θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν έχουν μόνιμο και βιώσιμο χαρακτήρα.

Η παραγωγικότητα

Ωστόσο, πίσω από τους θριαμβευτικούς αριθμούς κρύβεται μια δομική και επείγουσα πρόκληση. Καθώς η ανεργία έχει «κλειδώσει» στο ιστορικό χαμηλό του 3,8%, η αύξηση της απασχόλησης αναπόφευκτα επιβραδύνεται, αφού δεν υπάρχουν άλλοι άνεργοι για να απορροφηθούν. Αυτό σημαίνει ότι η διατήρηση υψηλών και διατηρήσιμων ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης από εδώ και πέρα θα εξαρτάται ολοένα περισσότερο από την ενίσχυση της παραγωγικότητας, είναι το μήνυμα που δίνει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο στην ενδιάμεση έκθεση 2026.

Καθώς ο ρυθμός αύξησης της απασχόλησης επιβραδύνεται, μειώνεται σταδιακά η δυνατότητα της οικονομίας να αναπτύσσεται μέσω της προσθήκης περισσότερων εργαζομένων. Υπό αυτές τις συνθήκες, η διατήρηση ικανοποιητικών ρυθμών ανάπτυξης θα εξαρτηθεί περισσότερο από την ενίσχυση της παραγωγικότητας, που συνδέεται με τις παραγωγικές επενδύσεις, την τεχνολογική αναβάθμιση και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού, μέσω βελτίωσης των δεξιοτήτων. Η εκτιμώμενη συμβολή της παραγωγικότητας ενισχύθηκε σε 2,1% το 2025, ενώ αναμένεται να υποχωρήσει στο 1% το 2026, σύμφωνα με το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Μέρος της αύξησης της παραγωγής ανά εργαζόμενο δεν προήλθε από αντίστοιχη βελτίωση της αποδοτικότητας ανά ώρα. Σύμφωνα με το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, η εξέλιξη της παραγωγικότητας ανά ώρα είναι κρίσιμη για την αξιολόγηση της διατηρησιμότητας των μισθολογικών αυξήσεων. Όταν η ονομαστική αμοιβή ανά ώρα αυξάνεται ταχύτερα από την πραγματική παραγωγικότητα ανά ώρα, αυξάνεται το μοναδιαίο κόστος εργασίας, με επιπτώσεις στο κόστος παραγωγής, στις τιμές και στην ανταγωνιστικότητα.