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Νέο μόνιμο χώρο στάθμευσης στο Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», στην Πανεπιστημιούπολη Αθαλάσσας ετοιμάζει το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το έργο προβλέπει 110 θέσεις, νέα ελεγχόμενη είσοδο, έργα αποστράγγισης, φύτευση, οδικό φωτισμό και σειρά άλλων υποδομών.

Ο σχετικός διαγωνισμός έχει ήδη προκηρυχθεί, με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης να ανέρχεται στις €785.000 χωρίς ΦΠΑ.

Πρόκειται για έργο συνολικής αναδιαμόρφωσης του χώρου στάθμευσης του Κέντρου Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκης, με τις εργασίες να μην περιορίζονται στην κατασκευή των 110 θέσεων, αλλά να επεκτείνονται σε ολόκληρη την υποδομή του χώρου.

Όπως αναφέρεται στα έγγραφα του διαγωνισμού όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Κατεδάφιση υφιστάμενων κατασκευών και αναδιαμόρφωση ανάγλυφου εδάφους.

2. Κατασκευή υπαίθριου χώρου στάθμευσης χωρητικότητας 110 θέσεων.

3. Κατασκευή περιμετρικού μονοπατιού, ραμπόσκαλων και άλλων επιμέρους κατασκευών.

4. Ανακατασκευή ελεγχόμενης εισόδου χώρου στάθμευσης και διεύρυνση υφιστάμενου υπηρεσιακού δρόμου.

5. Κατασκευή κεντρικού υπόγειου αγωγού αποστράγγισης όμβριων υδάτων.

6. Ευρεία φύτευση σε ολόκληρη την περιοχή επέμβασης και κατασκευή νέου συστήματος βάρδευσης.

7. Ηλεκτρολογικές εργασίες για οδικό φωτισμό και άλλο εξοπλισμό.

8. Προμήθεια και τοποθέτηση οδικής και άλλης σήμανσης.

9. Κατασκευή στεγάστρων για κάλυψη ορισμένων ανεξάρτητων χώρων στάθμευσης (πρόνοια).

Πέραν των πιο πάνω, στα τεχνικά έγγραφα του έργου περιλαμβάνονται και υποδομές που σχετίζονται με την ηλεκτροκίνηση. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η δημιουργία πέντε βάσεων για μελλοντική εγκατάσταση φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων, μαζί με τις απαραίτητες ηλεκτρολογικές και δικτυακές πρόνοιες.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 3 Νοεμβρίου 2026.Με βάση τα έγγραφα, το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών.

Για φοιτητές και προσωπικό οι 110 θέσεις



Σε δηλώσεις του στο philenews, ο Βάσος Ολυμπίου, επικεφαλής των Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανέφερε ότι ο νέος χώρος θα εξυπηρετεί τόσο φοιτητές όσο και προσωπικό. Όπως εξήγησε, πρόκειται για μόνιμο χώρο στάθμευσης, ο οποίος περιλαμβάνεται στο masterplan του Πανεπιστημίου και δεν έχει σχέση με τις προσωρινές λύσεις που εφαρμόστηκαν το προηγούμενο διάστημα.

Το πρόβλημα παραμένει

Παρά τη δημιουργία των 110 θέσεων, ο κ. Ολυμπίου αναγνώρισε ότι οι ανάγκες παραμένουν αυξημένες. «Έχουμε θέμα στο Πανεπιστήμιο. Πρέπει να πάμε ακόμη και σε διώροφους, μόνιμους χώρους στάθμευσης. Το Πανεπιστήμιο δεν μπορεί να παραμείνει με τους χώρους που έχει σήμερα», ανέφερε. Πρόσθεσε δε πως «η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο στη δημιουργία νέων πάρκινγκ, αλλά θα πρέπει να συνδυαστεί με ενίσχυση των εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης»

Στο πλαίσιο αυτό έκανε αναφορά στην ανάγκη για περισσότερους ποδηλατόδρομους και πεζόδρομους, αλλά και για καλύτερη σύνδεση της Πανεπιστημιούπολης με το κέντρο της πόλης μέσω δημόσιων μεταφορών.

Υπενθύμισε μάλιστα ότι στο παρελθόν είχε κατατεθεί πρόταση από πρώην πρύτανη για σύνδεση του Πανεπιστημίου με το κέντρο της πόλης μέσω τραμ. «Θα ήταν μια πολύ καλή κίνηση να γνωρίζει κάποιος ότι ξεκινά από το Πανεπιστήμιο και σε δέκα λεπτά βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες», ανέφερε.

Φωτοβολταϊκά σε 140 υφιστάμενες θέσεις

Παράλληλα με το έργο των 110 νέων θέσεων, το Πανεπιστήμιο προωθεί και δεύτερη παρέμβαση, η οποία αφορά 140 υφιστάμενες θέσεις στάθμευσης.

Σύμφωνα με τον κ. Ολυμπίου, οι συγκεκριμένες θέσεις προγραμματίζεται να καλυφθούν με φωτοβολταϊκά, στο πλαίσιο των σχεδιασμών για την προσαρμογή των υποδομών στις ανάγκες που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή.

Η παρέμβαση θα προσφέρει παράλληλα και περισσότερους στεγασμένους χώρους στάθμευσης.

Από τις προσωρινές στις μόνιμες λύσεις

Το νέο έργο έρχεται μετά τη διαμόρφωση τριών προσωρινών χώρων στάθμευσης συνολικής δυναμικότητας 890 θέσεων, οι οποίοι δημιουργήθηκαν για να αντιμετωπιστούν άμεσα οι αυξημένες ανάγκες στην Πανεπιστημιούπολη.

Οι χώροι αυτοί έχουν μεταβατικό χαρακτήρα, καθώς οι εκτάσεις μπορούν μελλοντικά να αξιοποιηθούν για άλλες ανάγκες και νέα έργα του Πανεπιστημίου.

Όπως εξήγησε ο κ. Ολυμπίου, υπάρχουν ευρύτερα πλάνα για τη διαχείριση της στάθμευσης, ωστόσο η προσωρινή χρήση άδειων οικοπέδων επιτρέπει στο Πανεπιστήμιο να κατευθύνει πόρους και σε άλλες υποδομές που θεωρούνται αναγκαίες για την ανάπτυξή του.