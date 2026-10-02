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Εδώ και πάρα πολλά χρόνια η ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, που διαθέτει τις περισσότερες τουριστικές κλίνες παγκύπρια (το 42%), έχει ως μόνιμο στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, κάτι που εάν επιτευχθεί θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο στην περιοχή, όσο και ευρύτερα στην κυπριακή οικονομία. Αγία Νάπα και Πρωταράς, σε μια καλή τουριστική σεζόν, κινούνται σε φουλ ρυθμούς, με όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις ανοικτές, για περίπου έξι μήνες. Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία για τον Οκτώβριο του 2025, που ήταν η χρονιά ρεκόρ για τουρισμό της Κύπρου. Από τις συνολικές αφίξεις εκείνον τον μήνα μόλις το 20% κατέληξε στην ελ. επαρχία Αμμοχώστου.

Οι φορείς της περιοχής έκαναν πολλά προκειμένου ν’ αυξήσουν τις ροές τουριστών και τον χειμώνα, ωστόσο, τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα κάθε χρόνο, κάτι που δεν είναι άσχετο και με το γεγονός πως, μέχρι πρότινος, Αγία Νάπα και Πρωταράς λειτουργούσαν ως ανταγωνιστικοί προορισμοί. Από το καλοκαίρι του 2024, όμως, οι δύο Δήμοι αποφάσισαν ν’ αφήσουν πίσω τις διαφορές τους και ένωσαν δυνάμεις, γεγονός που έδωσε άλλη δυναμική στις προσπάθειες των φορέων του τουρισμού της περιοχής. Πλέον, επιχειρούν συντονισμένα να εμπλουτίσουν το τουριστικό προϊόν της περιοχής, με τελικό στόχο τη σταδιακή επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την προσέλκυση Κύπριων και ξένων επισκεπτών.

Σημαντικό στοιχείο στη στρατηγική που καταρτίστηκε και ακολουθείται την τελευταία διετία είναι η διαπίστωση πως το στοίχημα του ολόχρονου τουρισμού δεν θα κερδηθεί από τη μία μέρα στην άλλη. Όπως ανέφερε στον «Φ» ο πρόεδρος της ΕΤΑΠ Αμμοχώστου, Γιώργος Τοφινή, πρόκειται «για μια στρατηγική που χρειάζεται χρόνο, σωστό σχεδιασμό, κίνητρα και συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ενώ σίγουρα δεν μπορεί να επιτευχθεί από τη μια στιγμή στην άλλη». Όπως εξήγησε, στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας μπαίνουν διεθνείς αγώνες, πολιτιστικές διοργανώσεις, φεστιβάλ, συναυλίες, χριστουγεννιάτικες δράσεις, καθώς και εμπειρίες στη φύση και την ενδοχώρα. Οι πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τον κ. Τοφινή, δείχνουν ότι το μοντέλο αναβαθμίζεται και εμπλουτίζεται σταδιακά με δραστηριότητες, εμπειρίες και δράσεις.

Η συνεργασία με τη Λάρνακα

Πολύ σημαντική για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου για το 2027 θεωρείται η συνεργασία της ΕΤΑΠ και του ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου με τους αντίστοιχους φορείς της Λάρνακας. Οι φορείς των δύο περιοχών βρίσκονται σε επαφές με τη Hermes και μεγάλους διοργανωτές ταξιδίων ώστε από του χρόνου να προστεθούν περισσότερες πτήσεις τον Μάρτιο και τον Νοέμβριο, κάτι που εάν επιτευχθεί θα επιμηκύνει για περίπου δύο μήνες την τουριστική σεζόν.

Παράλληλα, για τρίτη συνεχή χρονιά υλοποιείται η συντονισμένη διαδικτυακή εκστρατεία προβολής της επαρχίας Αμμοχώστου σε αγορές του εξωτερικού, η οποία για το 2026 θα συνεχίσει και κατά τη διάρκεια των φθινοπωρινών μηνών και μέρους του χειμώνα. Πρόκειται για μια στρατηγική κίνηση, όπως εξήγησε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου, Παναγιώτης Κωνσταντίνου, καθώς οι μήνες αυτοί είναι πολύ σημαντικοί για τις ροές κρατήσεων, τόσο σε ό,τι αφορά τις κρατήσεις τελευταίας στιγμής για τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες, όσο και για αυτές του καλοκαιριού του 2027. Η εκστρατεία αυτή υλοποιείται από τον ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου, σε στενή συνεργασία με την ΕΤΑΠ Αμμοχώστου και την οικονομική συνδρομή των Δήμων Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου-Δερύνειας, της Τράπεζας Κύπρου και ξενοδόχων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντίνου, δεκάδες τουριστικά καταλύματα σε Πρωταρά και Αγία Νάπα που θα παραμείνουν φέτος σε λειτουργία μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου, ενώ για τον χειμώνα θα μείνουν ανοικτές πολύ λίγες ξενοδοχειακές μονάδες. Όπως σημείωσε, όσο οι ενέργειες για επιμήκυνση της περιόδου εντείνονται και όσο η επισκεψιμότητα αυξάνεται, τόσο θ’ αυξάνονται και τα τουριστικά καταλύματα που παραμένουν σε λειτουργία στην περιοχή. Χρειάζεται, ωστόσο, όπως τόνισε «η συμβολή και του κράτους προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς είναι απαραίτητα τα κατάλληλα κίνητρα και μηχανισμοί που να υποστηρίζουν τις πρωτοβουλίες αυτές».

Σε πρώτο πλάνο ο αθλητισμός

Ένας από τους τομείς που επενδύουν πολλά οι φορείς της ελεύθερης Αμμοχώστου για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, είναι ο αθλητισμός, αφού τέτοιες διοργανώσεις, όπως και η προετοιμασία ομάδων κατά τους χειμερινούς μήνες, αποτελούν, αθροιστικά, σημαντική πηγή επισκεπτών, όπως ανέφερε ο κ. Τοφινής. Σημείωσε, επίσης, πως πλέον ο αθλητισμός «δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως παράλληλη δραστηριότητα, αλλά ως τουριστικό προϊόν από μόνος του».

Για φέτος ξεχωρίζουν το 1ο Cablenet Famagusta Run στον Πρωταρά που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Οκτωβρίου, ενώ στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2026 θα διεξαχθεί το SwimRun. Στις 10-11 Οκτωβρίου υλοποιείται στη μαρίνα Αγία Νάπας η 4η Διεθνής Ρεγγάτα Dragon Boat, ενώ στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η διοργάνωση OceanMan, που θα πραγματοποιηθεί και φέτος στην Αγία Νάπα μεταξύ 6-8 Νοεμβρίου 2026. Οι διοργανώσεις συνεχίζονται και κατά τους χειμερινούς μήνες, καθώς από τις 16 μέχρι τις 19 Ιανουαρίου 2027, η Αγία Νάπα φιλοξενεί το 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Χειμερινών Κολυμβητών.

Διαχρονική πηγή προσέλκυσης επισκεπτών κατά τους χειμερινούς μήνες, κυρίως στην Αγία Νάπα, σύμφωνα με τον κ. Τοφινή, αποτελεί το ποδόσφαιρο, με τις διάφορες διοργανώσεις αλλά και τις προετοιμασίες ομάδων κατά τους μήνες Ιανουάριο-Απρίλιο. Τον Μάρτιο η 3η Elite Neon Cup, από τις 13 έως τις 15 Μαρτίου 2027, προσθέτει στο ημερολόγιο μια διοργάνωση με διεθνή χαρακτήρα, η οποία σε συνδυασμό με τον διαχρονικό θεσμό του μεγάλου τουρνουά ακαδημιών που διεξάγεται κάθε χρόνο στην Αγία Νάπα, προσελκύει εκατοντάδες επισκέπτες σε μια περίοδο κατά την οποία η τουριστική κίνηση είναι περιορισμένη. Στις 28 Μαρτίου 2027, εξάλλου, θα πραγματοποιηθεί στην Αγία Νάπα ο 6ος αγώνας Run4Autism.

Βασικοί πυλώνες στην προσπάθεια προσέλκυσης τουριστών σε περιόδους κατά τις οποίες μειώνονται οι ροές είναι για τους φορείς της περιοχής ο πολιτισμός, η ιστορία και η φύση της επαρχίας. Ενδεικτικά αναφέρονται ο θεσμός του Μεσαιωνικού Φεστιβάλ Αγίας Νάπας, που φέτος θα γίνει από τις 14 έως τις 18 Οκτωβρίου 2026, που προσελκύει επισκέπτες από διάφορες χώρες, αλλά και το Φεστιβάλ Cyprus Rocks το οποίο πραγματοποιείται αυτή την περίοδο στην περιοχή Περνέρα στο Παραλίμνι και θα ολοκληρωθεί στις 6 Οκτωβρίου.

Από τις 7 Νοεμβρίου μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2027, εξάλλου, θα πραγματοποιηθεί η Μπιενάλε Αγίας Νάπας, ενώ σημαντικές δράσεις για όλη την οικογένεια προγραμματίζονται τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο από το Δημοτικό Μουσείο Θάλασσα.

Από τον Νοέμβριο, εν τω μεταξύ, θα ξεκινήσει ξανά το πρόγραμμα Endless Sun (με διάρκεια μέχρι τον Μάρτιο), το οποίο υλοποιεί η ΕΤΑΠ Αμμοχώστου, με στόχο την ενδυνάμωση της εμπειρίας των επισκεπτών, που έχουν την ευκαιρία να συνδεθούν με τις ρίζες, την κουλτούρα και την παράδοση της ενδοχώρας.