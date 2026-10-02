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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει «τεράστιες ποσότητες» από τα αποθέματα ντίζελ που διαθέτει, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει άμεσα.

«Η Ευρώπη μόλις συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστιες ποσότητες από τα μεγάλα αποθέματα ντίζελ που διαθέτει. Η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Οι χώρες της G7 πρόκειται να διαθέσουν έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια από τα αποθέματα πετρελαίου και ντίζελ έκτακτης ανάγκης, μετά από πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ για την καταστολή της ανόδου των τιμών των καυσίμων. Η διάθεση αυτή, η οποία θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των επόμενων τεσσάρων μηνών, όπως δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή.

Η G7 επιθυμεί να φέρει πτώση στις τιμές των καυσίμων, πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.

skai.gr