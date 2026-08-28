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Την φανέλα με το νούμερο 10 της «εθνικής ομάδας της τδβκ» έδωσε η τ/κ ομοσπονδία ποδοσφαίρου στον Γερμανό Ομοσπονδιακό Βουλευτή του ARD, Μαξιμίλιαν Κραχ, ο οποίος εδώ και 4 ημέρες βρίσκεται στα κατεχόμενα κατόπιν πρόσκλησης του «προέδρου της βουλής» και έχει πραγματοποιήσει επαφές.

Όπως μεταδίδουν τ/κ ΜΜΕ, ο κ. Κραχ είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της τ/κ ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, Χασάν Σέρτογλου και συζήτησαν θέματα που αφορούν το τ/κ ποδόσφαιρο, τις δραστηριότητες της ομοσπονδίας και τον ρόλο του αθλητισμού στις διεθνείς σχέσεις, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ομοσπονδίας.

ΚΥΠΕ