Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η άσκηση κυριαρχίας από ένα κράτος που σέβεται τον εαυτό του αλλά και τους πολίτες του είναι μια ακόμα παρεξηγήσιμη έννοια σ’ αυτό τον τόπο. Όποτε η Κυπριακή Δημοκρατία ενεργήσει κατ’ αντίστοιχο τρόπο που ενεργούν όλα τα κανονικά κράτη της υφηλίου, θα πεταχτούν κάποιοι να διαμαρτύρονται γιατί το κυπριακό κράτος πράττει αυτό που πρέπει να πράξει.

Οι φαινομενικά αθώες εκδηλώσεις που επιχειρούνται στα κατεχόμενα, δεν είναι όμως τόσο αθώες όσο θέλουν να τις παρουσιάσουν είτε η ηγεσία του κατοχικού καθεστώτος είτε οι μόνιμοι κήρυκες των τουρκικών θέσεων στις ελεύθερες περιοχές.

Ο κατοχικός ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, σε μια ακόμα δακρύβρεχτη δήλωσή του εξέφρασε την αντίθεσή του στον «αποκλεισμό» των νέων στην τουρκοκυπριακή κοινότητα από διεθνείς δραστηριότητες εξαιτίας του Κυπριακού. Μας είπε ακόμα ότι ο ίδιος δεν αποδέχεται να στερείται ένας Ελληνοκύπριος ή Τουρκοκύπριος νέος ευκαιρίες που απολαμβάνουν οι νέοι στον υπόλοιπο κόσμο.

Νομίζω ότι όλοι συμφωνούν με τη θέση του Έρχιουρμαν ότι οι νέοι στην Κύπρο πρέπει να απολαμβάνουν τις ίδιες ακριβώς ευκαιρίες που απολαμβάνουν οι νέοι στον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά και πάλι, πιστεύω όλοι θα συμφωνούν ότι στον υπόλοιπο κόσμο (ή στο μεγαλύτερο μέρος αυτού) αυτά που απολαμβάνουν οι νέοι είναι μέσα σε συνθήκες νομιμότητας.

Στην απ’ εδώ πλευρά (γιατί αν τους πούμε ελεύθερες περιοχές τους κακοφαίνεται), κάποιοι διερωτήθηκαν γιατί να προβαίνει η κυβέρνηση σ’ αυτές τις ενέργειες και να αποτρέπει είτε τη διοργάνωση ενός φεστιβάλ μουσικής ή ένα καμπ ποδοσφαιρικής ομάδας στα κατεχόμενα. Διερωτούνται εάν τώρα είναι σωστό να κάνει τέτοιες κινήσεις η κυπριακή κυβέρνηση όταν καταβάλλεται προσπάθεια για διαπραγματεύσεις.

Και επειδή μάλλον συμφωνούν με την προσέγγιση πως είναι αθώες τέτοιες εκδηλώσεις, κακώς αντιδρά η κυπριακή κυβέρνηση και χαλά το κλίμα, το ερώτημα μπορεί να αντιστραφεί: Γιατί δεν βάζει η άλλη πλευρά ένα μορατόριουμ στην πρόκληση μέσω αυτών των ενεργειών;

Γιατί η άλλη πλευρά επέλεξε την περίοδο που όντως καταβάλλεται μια καλή προσπάθεια στο Κυπριακό, να προχωρήσει στις συγκεκριμένες ενέργειες για να διαταράξει το καλό κλίμα που επιχειρείται να δημιουργηθεί μέσα από τις συναντήσεις Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν;

Ή μήπως η άλλη πλευρά έχει ένα μόνιμο άλλοθι να κάνει ό,τι θέλει, με δήθεν αθώες εκδηλώσεις, και η νόμιμη κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας θα πρέπει να σιωπά και να τις αφήνει να περνούν;

Δεν είναι αθώες αυτές οι εκδηλώσεις όσο κι αν προσπαθούν κάποιοι να τις παρουσιάσουν ως τέτοιες, ούτε και βεβαίως μπορεί να πείσει ο Τουφάν Έρχιουρμαν πως τέτοιες εκδηλώσεις με τη συμμετοχή νέων καλλιτεχνών ή συλλόγων από άλλες χώρες δεν συνιστούν αναγνώριση του ψευδοκράτους. Επικαλέστηκε δε και το επιχείρημα πως και οι Ελληνοκύπριοι συμμετέχουν σε εκδηλώσεις στην Τουρκία, χωρίς αυτό να συνεπάγεται αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Άγκυρα.

Αυτό το τελευταίο είναι το πιο παράλογο που μπορεί να ακούσει κάποιος, γιατί συγκρίνει δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Η παρουσία Ελληνοκυπρίων στην Τουρκία δεν παραβιάζει κανένα διεθνές δίκαιο και καμιά νομιμότητα. Το μόνο που ενοχλείται είναι η τουρκική υπερηφάνεια που θεωρεί την ΚΔ ως εκλιπούσα, κάτι που μάλλον βρίσκει σύμφωνο και τον Έρχιουρμαν. Και στην προκειμένη περίπτωση η Τουρκία δεν έχει οποιαδήποτε νομική βάση να μην αποδέχεται Κύπριους αθλητές ή ομάδες να πηγαίνουν εκεί και να αγωνίζονται.

Άρα όσα υποστηρίζει δεν μπορούν να σταθούν στην κοινή λογική. Και όσα δηλώνει ο Τουφάν Έρχιουρμαν διαψεύδονται εν πολλοίς από τον Φουάτ Οκτάι στην ανάρτησή του, πριν τον ενημερώσουν ότι το καμπ της Μπαρτσελόνα δεν θα γίνει. Μεταξύ των πολλών, ο Οκτάι ανέφερε πως η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει το ψευδοκράτος για να αποκτήσει «τη διεθνή εκπροσώπηση που του αξίζει σε κάθε τομέα, συμπεριλαμβανομένου του αθλητισμού». Αν λοιπόν ήταν τόσο αθώα τα πράγματα, ο Οκτάι δεν θα ένιωθε την ανάγκη να το συνδέσει με την προσπάθεια για «διεθνή εκπροσώπηση», η οποία δεν είναι άλλο από αναγνώριση.