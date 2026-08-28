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Νίκος Χριστοδουλίδης και Τουφάν Έρχιουρμαν δείχνουν ότι θέλουν να διατηρήσουν την όποια δυναμική υπάρχει στο Κυπριακό με την πραγματοποίηση συχνών συναντήσεων μέχρι και τη Νέα Υόρκη. Η ανταπόκριση του Τουρκοκύπριου ηγέτη στις ημερομηνίες που πρότεινε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν άμεση και συμφωνήθηκε να βρεθούν την ερχόμενη Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 3 το απόγευμα.

Για την κυβέρνηση η άμεση ανταπόκριση και η συμφωνία για νέα συνάντηση δείχνουν ότι ο διάλογος αποκτά συνέχεια και σταθερό ρυθμό. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η δεύτερη συνάντηση θα είναι στο ίδιο φόρματ με την πρώτη με τους δύο ηγέτες να αναλώνουν το μεγαλύτερο διάστημα σε κατ’ ιδίαν συζήτηση. Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν θα βρεθεί στην Κύπρο στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας και ως εκ τούτου δεν θα προλάβει να είναι παρούσα στη δεύτερη συνάντηση των δύο ηγετών.

Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης πρότεινε τρεις ημερομηνίες για συναντήσεις με τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Εκείνος απάντησε θετικά και κλειδώθηκε η ημερομηνία της πρώτης συνάντησης. Οι επόμενες θα ανακοινώνονται σταδιακά.

Ξεκάθαρη βούληση και στόχος

Προβαίνοντας σε μια ανάλυση της πρώτης συνάντησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, επεσήμανε ότι αυτή η κινητικότητα δεν προέκυψε από μόνη της, αλλά ότι είναι αποτέλεσμα της κινητοποίησης των Ηνωμένων Εθνών, και του ιδίου του Γενικού Γραμματέα και της προσωπικής του απεσταλμένης, «αλλά και της σταθερής, επίμονης και εντατικής προσπάθειας που καταβάλλουμε όλο αυτό το διάστημα, μέσα από την επιδίωξη ενεργότερης εμπλοκής των ΗΕ, της ΕΕ, τις συνεχείς διεθνείς και ευρωπαϊκές επαφές μας και τη σταθερή μας θέση για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου είχαν διακοπεί».

«Η βούλησή μας είναι ξεκάθαρη. Θα συνεχίσουμε εντατικά, εποικοδομητικά και με προσήλωση στην ουσία, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα που μπορεί να μας οδηγήσει πιο κοντά στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε.

Ο στόχος, όπως έχει τεθεί και από τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα, είπε, είναι η νέα διευρυμένη συνάντηση να είναι επιτυχής, «δηλαδή να αποτελέσει το αποφασιστικό βήμα προς την ανακοίνωση επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο που είχαν διακοπεί».

Υπάρχει όμως και ο ρεαλισμός

Πέραν όμως από την ικανοποίηση για την έως τώρα εξέλιξη στη Λευκωσία, υπάρχει αρκετός ρεαλισμός, καθώς η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται πως υπάρχουν πολλές δυσκολίες στη διαδρομή, κυρίως μέχρι να αποφασίσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών να συγκαλέσει νέα άτυπη πολυμερή διάσκεψη.

«Η προσέγγισή μας είναι αισιόδοξη, αλλά ρεαλιστική. Δεν υποτιμούμε τις δυσκολίες και δεν προεξοφλούμε αποτελέσματα. Γνωρίζουμε, όμως, ότι μετά από μια μακρά περίοδο στασιμότητας, υπάρχει ξανά συχνότερη επαφή, ουσιαστικότερη συζήτηση και συγκεκριμένα επόμενα βήματα», είπε, σημειώνοντας ότι το ζητούμενο είναι και παραμένει αυτή η κινητικότητα να αποκτήσει συνέχεια, περιεχόμενο και αποτέλεσμα.

Την ίδια ώρα, είπε, «δεν χάνουμε από την εξίσωση τη συνολική διάσταση του Κυπριακού: η πρόοδος στο επίπεδο των δύο ηγετών είναι αναγκαία». Για να επιτευχθεί όμως ουσιαστική πρόοδος, η στάση, η βούληση και η συμβολή των εγγυητριών δυνάμεων και ιδιαίτερα της Τουρκίας παραμένουν καθοριστικές, ανέφερε.

Μπορούσαν και περισσότερα

Ο Κ. Λετυμπιώτης στη διάρκεια των δηλώσεών του υπενθύμισε ποια ήταν η κατάσταση στο Κυπριακό όταν ανέλαβε ο Νίκος Χριστοδουλίδης την Προεδρία της Δημοκρατίας και ποια είναι σήμερα. Σημείωσε ότι την Τετάρτη έγινε «μια πολύ ουσιαστική συζήτηση», όχι μόνο ως προς τις πτυχές των ΜΟΕ. «Έχει γίνει συζήτηση και για ΜΟΕ και όχι μόνο για τα σημεία διέλευσης, αλλά η συζήτηση έχει πλέον περάσει και σε αυτό στο οποίο εμείς επιμέναμε και εργαζόμασταν όλο αυτό το διάστημα, και στην ουσία του Κυπριακού και στη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί».

Όλα αυτά είναι ενδείξεις προόδου, σημείωσε, προσθέτοντας ότι «δεν είναι ασφαλώς η πρόοδος ή ο ρυθμός της προόδου που θα θέλαμε κι εμείς να δούμε». «Όμως, δεν μπορούμε να παραβλέπουμε την απόσταση που έχουμε διανύσει τα τελευταία τρεισήμισι χρόνια», είπε. Κάνοντας αναφορά στις ξεχωριστές συναντήσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του κ. Έρχιουρμαν με τον ΓΓ των ΗΕ στη Νέα Υόρκη στα τέλη Σεπτεμβρίου, σημείωσε ότι είναι ενώπιόν τους «ένα φυσικό χρονοδιάγραμμα, το οποίο εμείς επιθυμούμε να αξιοποιήσουμε κάθε στιγμή, να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή πρόοδος, μέχρι εκείνη τη στιγμή».

Όμως, επεσήμανε, δεν μπορεί σε αυτή τη συζήτηση να παραβλέπεται η σημασία της συμβολής ή του ρόλου που έχουν οι εγγυήτριες δυνάμεις και κυρίως η Τουρκία, «όπως ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ έχει αναφέρει».

Σημείωσε ότι το μοναδικό που θα καθορίσει τη συζήτηση είναι το συμφωνημένο πλαίσιο που ορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Ανακοινώθηκαν τα πέντε ονόματα

Χθες, στη διάρκεια των δηλώσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου, ανακοινώθηκαν και τα μέλη της ε/κ πλευράς στην Συντονιστική Επιτροπή του Συμβουλευτικού Σώματος της Κοινωνίας των Πολιτών. Αυτοί είναι οι Παντελής Ποιητής, Αλέξανδρος Λόρδος, Αμαλία Αβραάμ, Σοφία Παπαμιχαλόπουλος και Μάριος Μιχαηλίδης. Ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι η δημιουργία του σώματος αυτού ήταν και μια από τις επιθυμίες του ΓΓ των ΗΕ, και ότι μαζί με τα σταθερά μέλη θα απαρτίζεται επιπλέον από 50 άτομα από κάθε κοινότητα, τα οποία θα συζητούν για ζητήματα καθημερινότητας που θα αλλάζουν ανάλογα με το θέμα υπό συζήτηση.

Χαιρετίζει η Κομισιόν

«Η προτεραιότητα της ΕΕ παραμένει αμετάβλητη και είναι η επίτευξη μιας συνολικής, δίκαιης και βιώσιμης λύσης για την Κύπρο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ματσιέι Μπερεστέκι την Πέμπτη κατά την ενημέρωση των συντακτών.

«Η ΕΕ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην επανένωση της Κύπρου με βάση τη διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και σύμφωνα με τις αρχές, τις αξίες και τη νομοθεσία της ΕΕ», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι Βρυξέλλες είναι «έτοιμες να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, με όλα τα μέσα και τα εργαλεία που διαθέτουν».

Ο Μπερεστέκι απαντούσε σε ερώτηση σχετικά με την πορεία των συνομιλιών για το Κυπριακό μετά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στο νησί και τη συνάντηση των ηγετών των δύο κοινοτήτων, καθώς και με το κατά πόσο οι περιορισμοί σε δραστηριότητες στα κατεχόμενα, μεταξύ αυτών και η φερόμενη ακύρωση προπόνησης ομάδας νέων της Μπαρτσελόνα, συνάδουν με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Ο εκπρόσωπος απέφυγε να σχολιάσει τη συγκεκριμένη συνάντηση, επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση της Επιτροπής για το Κυπριακό. Υπενθύμισε επίσης ότι η Επιτροπή έχει ορίσει τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο Ραφαέλε Φίτο ως Ειδικό Εκπρόσωπο για την Κύπρο.

ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ

Ο ΔΗΣΥ θεωρεί θετική τη συμφωνία των δύο ηγετών για εβδομαδιαίες συναντήσεις, αλλά από μόνη της «δεν συνιστά πρόοδο». Υποστήριξε ότι «πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα βήματα για την πραγματοποίηση της επόμενης άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5+1, στα πεδία που προδιέγραψε ο ΓΓ του ΟΗΕ, έχοντας πάντοτε υπόψη τα επικείμενα ορόσημα: τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών καθώς και τη λήξη της θητείας του Γενικού Γραμματέα».

Για τις αποφάσεις που αφήνουν θετικό αποτύπωμα έκανε λόγο το ΑΚΕΛ, το οποίο υπογραμμίζει πως «το σημαντικότερο είναι να υπάρξουν και απτά αποτελέσματα». Σύμφωνα με το ΑΚΕΛ, «ο καθορισμός ενός αμοιβαία αποδεκτού οδικού χάρτη, βασισμένου στη διαφύλαξη του συνόλου του διαπραγματευτικού κεκτημένου, των συγκλίσεων και του Πλαισίου Γκουτέρες, αποτελεί το πρωταρχικό ζητούμενο σε μια προεργασία που ευελπιστούμε ότι θα ξεκλειδώσει την προοπτική για ουσιαστική πρόοδο. Ταυτόχρονα, το γεγονός ότι μετά από πολλούς μήνες συζητήσεων δεν έχει καταστεί εφικτό το άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων επιδρά αρνητικά στην προσπάθεια για δημιουργία του αναγκαίου θετικού πολιτικού κλίματος».