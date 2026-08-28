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Η επιστροφή στα σχολεία, η οποία όλο και πλησιάζει, είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά περίπου 350.000 άτομα. Αυτό αναφέρει στον «Φ», ο πρόεδρος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, Λοΐζος Κωνσταντίνου, περιλαμβάνοντας στον πιο πάνω αριθμό τους μαθητές και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης και φυσικά, τους γονείς.

Επομένως, όλα τα ζητήματα που αφορούν την επιστροφή στα σχολεία, μεταξύ αυτών και η αγορά των απαραίτητων σχολικών ειδών, επηρεάζουν περίπου το 1/3 του πληθυσμού, σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντίνου, ο οποίος πρόσθεσε πως για την αγορά τους χρειάζεται ένα σεβαστό και επιπρόσθετο κονδύλι στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Κληθείς να σχολιάσει την αγορά των ειδών αυτών, χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου καθώς πολλοί γονείς δεν έχουν ακόμη προχωρήσει ή ολοκληρώσει τις αγορές των σχολικών ειδών για τα παιδιά τους, ο κ. Κωνσταντίνου επεσήμανε πως μπορεί στην αγορά να υπάρχουν αρκετές επιλογές για όλα τα βαλάντια, εντούτοις, το χρηματικό ποσό που απαιτείται είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Κυρίως, για τις οικογένειες που έχουν περισσότερα από ένα παιδιά.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής των οργανωμένων γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, πρόκειται για ένα σημαντικό κονδύλι που για τις πλείστες οικογένειες θα πρέπει είτε να εξοικονομηθεί νωρίτερα, είτε να πάρει τη θέση μιας άλλης υποχρέωσης τους. Δύσκολη κατάσταση, όπως είπε, ιδιαίτερα για μια οικογένεια που έχει δύο, τρία ή και τέσσερα παιδιά και δη, σε διαφορετικές εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Ένα ακόμη σημείο, το οποίο έθιξε ο κ. Κωνσταντίνου, είναι και το γεγονός ότι τα έξοδα αυτά δεν γίνονται μόνο στην αρχή της κάθε σχολικής χρονιάς αλλά και κατά τη διάρκειά της, καθώς προκύπτουν συχνά αναγκαίες δαπάνες και επιπρόσθετες απαιτήσεις. Τόνισε δε, πως στα σχολικά είδη δεν περιλαμβάνονται μόνο οι τσάντες και η γραφική ύλη αλλά και ο σχολικός ρουχισμός και η υπόδηση των μαθητών. Ιδιαίτερα απαιτητικό και αυτό το κομμάτι, καθώς ακόμη και στις βαθμίδες που δεν υπάρχει συγκεκριμένη στολή (π.χ. στα Λύκεια), χρειάζονται αγορές.

Ο Σύνδεσμος Καταναλωτών προχώρησε σε έρευνα

Για το θέμα της αγοράς των σχολικών ειδών, τόσο όσον αφορά τις τιμές που παίζουν στην αγορά, όσο και στην αχρείαστη κατανάλωση, τοποθετήθηκε χθες και ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών (ΚΣΚ), διατυπώνοντας τη θέση πως αυτή η περίοδος χρειάζεται προγραμματισμός έρευνα αγοράς αλλά και σύγκριση τιμών.

Ο ΚΣΚ μετά από τις καταγραφές τιμών μέσω έρευνας που πραγματοποίησε, τόσο διαδικτυακά όσο και με φυσική παρουσία σε δέκα επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν καταστήματα σε όλες τις πόλεις της Κύπρου, εκτιμά ότι οι τιμές των σχολικών ειδών έχουν ένα πολύ μεγάλο εύρος και κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με τις αντίστοιχες τιμές του 2025, με κάποιες μικρές αυξομειώσεις σε μερικά είδη. Όπως σημειώνει σε σχετική του ενημέρωση, κάποιες επιχειρήσεις προσφέρουν τα προϊόντα τους σε χαμηλότερη τιμή εάν η αγορά τους πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, πάρα με φυσική παρουσία στο κατάστημα.

Όπως αναφέρει ο ΚΣΚ σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει:

1. Tο κόστος για μια σχολική τσάντα αρχίζει από €1,89 και μπορεί να φτάσει μέχρι και €209,95, ανάλογα με το μέγεθος, το σχέδιο, αλλά και το εμπορικό σήμα.

2. Το κόστος μιας σχολικής κασετίνας κυμαίνεται από €0,48 μέχρι €45,55, ενώ τα μολύβια, τα στυλό και οι μαρκαδόροι αρχίζουν από €0,20 και φτάνουν μέχρι €18,99.

3. Τα τετράδια των 50 και των 100 φύλλων, καθώς και τα τετράδια σπιράλ δύο θεμάτων μπορεί να κοστίσουν από €0,32 έως και €12,99, ενώ ένας φάκελος αρχειοθέτησης μπορεί να κοστίσει από €0,19 μέχρι €8,48.

4. Σε σχέση με τα σχολικά είδη ένδυσης, οι τιμές για τις σχολικές φανέλες και τα πουκάμισα, συμπεριλαμβανομένου και των προσφορών, κυμαίνονται από €3,99 μέχρι και €48, για τα σχολικά παντελόνια από €12 μέχρι και €27, ενώ για τις σχολικές φούστες από €11,50 μέχρι €25.

Ο ΚΣΚ σημειώνει ότι το συνολικό κόστος αγοράς διαμορφώνεται ανάλογα με τις επιλογές και τις ανάγκες του κάθε μαθητή, ενώ ταυτόχρονα αναφέρει πως όλα τα στοιχεία της έρευνας του λήφθηκαν από τα ίδια ακριβώς σημεία πώλησης, στα οποία βασίστηκε και η αντίστοιχη έρευνα του για το έτος 2025.

Συμβουλές προς γονείς και παιδιά

Πέραν από τις τιμές που έχει καταγράψει ο ΚΣΚ, προβαίνει και σε χρήσιμες συμβουλές προς τους γονείς και τα παιδιά για την αγορά των σχολικών τους ειδών. Αναλυτικά, καταγράφει επτά σημαντικά σημεία:

Κατάρτιση και διαμόρφωση καταλόγου με τα είδη που είναι απαραίτητα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Οι γονείς καλούνται να βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο τι πραγματικά χρειάζονται για το σχολείο και στο τι νομίζουν ότι χρειάζονται.

Πραγματοποίηση έρευνας αγοράς για σκοπούς σύγκρισης τιμών και ελέγχου της ποιότητας των ειδών που πρόκειται να αγοραστούν.

Έλεγχος αν το προϊόν είναι κατάλληλο για την ηλικία του παιδιού.

Είναι βασικό για σκοπούς ασφάλειας της υγείας να αποτρέπονται τα παιδιά από την αγορά σχολικών ειδών που προσομοιάζουν με τρόφιμα ή και με άρωμα τροφίμων.

Η επιλογή της τσάντας πρέπει να γίνεται με κριτήριο τη σωματική δύναμη του μαθητή, του βάρους και της κατασκευής.

Σε περίπτωση που η αγορά πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στο κατάστημα, φροντίζουμε να ενημερωθούμε για την πολιτική επιστροφών που ισχύει πριν πραγματοποιήσουμε την αγορά. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι για αγορές από το κατάστημα δεν υπάρχει νομική υποχρέωση και επαφίεται στην πολιτική του κάθε καταστήματος αν θα αποδεχτεί επιστροφές ή αλλαγές.

Τα σχολικά είδη είναι εργαλεία μάθησης και όχι επίδειξης.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών, διαφορές των τιμών που αναφέρονται στο ράφι και των τιμών που πληρώνει ο καταναλωτής, καθώς και παραπλανητικές προσφορές και μη αναγραφή της λιανικής τιμής πώλησης, οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@katanalotis.org.cy ή με την Γραμμή του Καταναλωτή στο 1429.