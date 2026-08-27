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Στις 2 Σεπτεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η επόμενη συνάντηση για το Κυπριακό, μεταξύ του Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουφάν Έρχιουρμάν. Αυτό ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, σημειώνοντας παράλληλα ότι είναι καθοριστικές η στάση, η βούληση και η συμβολή της Τουρκίας, σχολιάζοντας τη χθεσινή συνάντηση των δύο ηγετών.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου:

Η πρόοδος στο Κυπριακό, στο επίπεδο των δύο ηγετών είναι αναγκαία, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι για να φτάσουμε, όμως, σε ουσιαστική πρόοδο, η στάση, η βούληση και η συμβολή, ιδιαίτερα της Τουρκίας παραμένουν καθοριστικές. Ανακοίνωσε, επίσης, ότι η επόμενη συνάντηση των δύο ηγετών θα πραγματοποιηθεί στις 2 Σεπτεμβρίου.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο πλαίσιο της Ενημέρωσης του προς τα ΜΜΕ, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «η χθεσινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη κ. Τουφάν Έρχιουρμαν είχε θετικό πρόσημο και, κυρίως, έδωσε πιο σταθερό ρυθμό στη συνέχεια της προσπάθειας.

Ήταν μια μεγάλης διάρκειας συνάντηση, με συζήτηση επί της ουσίας, της μεθοδολογίας, των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και της προετοιμασίας των επόμενων βημάτων προς τη σύγκληση διευρυμένης συνάντησης, όπως έχει άλλωστε θέσει και ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η απόφαση των δύο ηγετών να συναντώνται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και συχνότερα, εφόσον οι περιστάσεις το απαιτούν.

Η απόφαση για συχνότερες συναντήσεις ήδη μετουσιώνεται σε πράξη. Σήμερα το πρωί, ο Ελληνοκύπριος Διαπραγματευτής μετέφερε, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, τρεις προτεινόμενες ημερομηνίες για την επόμενη συνάντηση. Η ανταπόκριση από την τουρκοκυπριακή πλευρά ήταν άμεση και η επόμενη συνάντηση καθορίστηκε για τις 2 Σεπτεμβρίου, στις 3μμ.

Αυτό σημαίνει ότι ο διάλογος αποκτά συνέχεια και σταθερό ρυθμό. Τα ζητήματα θα επανέρχονται άμεσα, να γίνεται συστηματική δουλειά και να διατηρείται η δυναμική που έχει, ήδη, δημιουργηθεί.

Και αυτή η κινητικότητα δεν προέκυψε από μόνη της.

Είναι αποτέλεσμα της κινητοποίησης των Ηνωμένων Εθνών, και βεβαίως του ιδίου του ΓΓ και της προσωπικής του απεσταλμένης, αλλά και της σταθερής, επίμονης και εντατικής προσπάθειας που καταβάλλουμε όλο αυτό το διάστημα, μέσα από την επιδίωξη ενεργότερης εμπλοκής των ΗΕ, της ΕΕ, τις συνεχείς διεθνείς και ευρωπαϊκές επαφές μας και τη σταθερή μας θέση για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου είχαν διακοπεί.

Η βούλησή μας είναι ξεκάθαρη. Θα συνεχίσουμε εντατικά, εποικοδομητικά και με προσήλωση στην ουσία, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα που μπορεί να μας οδηγήσει πιο κοντά στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Μπροστά μας βρίσκεται πλέον η προοπτική μιας νέας διευρυμένης συνάντησης, για την οποία έχει, ήδη, αρχίσει η προετοιμασία.

Ο στόχος, όπως έχει τεθεί και από τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα, είναι αυτή η συνάντηση να είναι επιτυχής, δηλαδή να αποτελέσει το αποφασιστικό βήμα προς την ανακοίνωση επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο που είχαν διακοπεί.

Η προσέγγισή μας είναι αισιόδοξη, αλλά ρεαλιστική. Δεν υποτιμούμε τις δυσκολίες και δεν προεξοφλούμε αποτελέσματα.

Γνωρίζουμε, όμως, ότι μετά από μια μακρά περίοδο στασιμότητας, υπάρχει ξανά συχνότερη επαφή, ουσιαστικότερη συζήτηση και συγκεκριμένα επόμενα βήματα.

Το ζητούμενο είναι και παραμένει αυτή η κινητικότητα να αποκτήσει συνέχεια, περιεχόμενο και αποτέλεσμα.

Την ίδια ώρα, δεν χάνουμε από την εξίσωση τη συνολική διάσταση του Κυπριακού. Η πρόοδος στο επίπεδο των δύο ηγετών είναι αναγκαία. Για να φτάσουμε όμως σε ουσιαστική πρόοδο, η στάση, η βούληση και η συμβολή των εγγυητριών δυνάμεων και ιδιαίτερα της Τουρκίας παραμένουν καθοριστικές.

Στη χθεσινή συνάντηση συμφωνήθηκε επίσης η ανακοίνωση των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής του Συμβουλευτικού Σώματος της Κοινωνίας των Πολιτών.

Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής από την ελληνοκυπριακή πλευρά είναι:

Παντελής Ποιητής

Αλέξανδρος Λόρδος

Αμαλία Αβραάμ

Σοφία Παπαμιχαλόπουλος

Μάριος Μιχαηλίδης

Ευχαριστούμε όλους όσοι αποδέχθηκαν να συμμετάσχουν. Το Συμβουλευτικό Σώμα μπορεί να λειτουργήσει ως ένας επιπλέον δίαυλος επικοινωνίας και δημιουργικής συνεισφοράς της κοινωνίας των πολιτών στην προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η χθεσινή συνάντηση αποτελεί ακόμη ένα θετικό βήμα. Μιας προσπάθειας που αποκτά ξανά ρυθμό και προοπτική.

Θα συνεχίσουμε με την ίδια επιμονή, συνέπεια και εποικοδομητική διάθεση. Κάθε δυνατότητα που δημιουργείται θα συνεχίσουμε να την αξιοποιούμε και κάθε βήμα να το μετατρέπουμε σε πρόοδο. Στόχος μας παραμένει ένας: η επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας, πάντοτε εντός του πλαισίου που καθορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ».

Εμπόριο μέσω κατεχομένων

Κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα περί πιέσεων από Άγκυρα προς Ευρωπαϊκή Ένωση για απευθείας εμπόριο μέσω κατεχομένων, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «οι θέσεις της ΕΕ είτε αυτές αφορούν τις σχέσεις της ΕΕ με την Τουρκία είτε με τις κατεχόμενες περιοχές μας, έχουν εκφραστεί θεσμικά και επίσημα όλο το προηγούμενο διάστημα και αυτές οι θέσεις παραμένουν οι ομόφωνες αποφάσεις των 27 κρατών μελών, όπως συμπεριλαμβάνονται στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που όπως πολύ καλά γνωρίζετε, αυτά είναι ομόφωνα, ιδιαίτερα οι θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν διαφέρουν και είναι και θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας ασφαλώς ως πλήρες κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για την πρόοδο στα ευρωτουρκικά ή την πρόοδο των σχέσεων της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον θεσμικό διάλογο μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν μπορεί να αφαιρείται ή να παραβλέπεται η Κυπριακή Δημοκρατία, το προηγούμενο διάστημα έχουν εκφραστεί με την πλέον σαφήνεια που έχουμε δει ποτέ και με έναν τρόπο πολύ κατηγορηματικό.

Όσον αφορά το ζήτημα αιτημάτων που αφορούν τις κατεχόμενες περιοχές είναι γνωστό ότι διέπονται από τον κανονισμό της Πράσινης Γραμμής και οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις ή αιτήματα για διαφοροποίηση σε αυτά θα πρέπει να υποβάλλονται εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας και πάντοτε σε αυτό το πλαίσιο».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι ο ΓΓ των ΗΕ είχε ζητήσει πρόοδο από τους ηγέτες και ερωτηθείς αν υπάρχει έδαφος για πρόοδο, αλλά και σε ερώτηση για τη λειτουργία του Συμβουλευτικού Σώματος, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «το δεύτερο ερώτημα απαντάει σε ένα βαθμό στο πρώτο.

Σας θυμίζω ότι η σύσταση αυτού του Συμβουλευτικού Σώματος της κοινωνίας των πολιτών ήταν και μια από τις επιθυμίες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Περιλαμβανόταν βεβαίως και στις δικές μας προτάσεις. Άρα, η σύσταση και η λειτουργία, η επιτυχής λειτουργία αυτού του Σώματος είναι και αυτή πρόοδος. Θα λειτουργεί, θα υπάρχει και αυτή η Συντονιστική Επιτροπή, η οποία θα είναι σταθερή, με ισότιμα μέλη από την ελληνοκυπριακή και την τουρκοκυπριακή πλευρά και πλέον το Συμβουλευτικό Σώμα θα απαρτίζεται από επιπλέον 50 άτομα από κάθεκοινότητα, ακριβώς για να συζητούν ζητήματα που άπτονται της καθημερινότητας μας. Ανάλογα με το με το ζήτημα, με την ενότητα που θα συζητείται, θα αλλάζει ενδεχομένως και η σύνθεση αυτών των 50 ατόμων από κάθε πλευρά και θα διασφαλίζεται η διαστρωμάτωση, είτε αυτή είναι κατά ηλικία, περιοχές και φύλο, ακριβώς για να υπάρχει αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση της κοινωνίας των πολιτών.

Όσον αφορά το πρώτο σκέλος που έχετε ρωτήσει, νομίζω ότι θα πρέπει προτού απαντήσουμε αυτό το ερώτημα, να θυμηθούμε πού βρισκόμασταν πριν από τρία χρόνια. Σας θυμίζω ότι πριν από την 1η Μαρτίου του 2023, όταν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέλαβε τη διακυβέρνηση του τόπου, ακόμη και μια επαφή, μια κοινωνική συνάντηση με τον τότε Τουρκοκύπριο ηγέτη δεν ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί.

Σήμερα, τρεισήμισι χρόνια μετά, βρισκόμαστε στο σημείο, στο οποίο ήδη έχω ανακοινώσει την επόμενη συνάντηση των δύο ηγετών, στον τακτικό αυτό κύκλο επαφών που έχουν ανακοινώσει χθες ότι έχουν συμφωνήσει να πραγματοποιείται, μετά από μια σημαντική επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στη χώρα μας, όπου έχει ανακοινώσει ο ίδιος την πρόθεση και την προετοιμασία για σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης, τον διορισμό ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, τον διορισμό και τον επαναδιορισμό προσωπικής απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, την υλοποίηση δύο διευρυμένων διασκέψεων μέχρι σήμερα, ενός κοινού δείπνου του Γενικού Γραμματέα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και ασφαλώς τη συμφωνία, όπως ο ίδιος Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών την είχε ανακοινώσει, κάποια εκ των οποίων έχουν ήδη ξεκινήσει να υλοποιούνται, Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Και ασφαλώς στο πλαίσιο της τελευταίας δήλωσης του ΓΓ των ΗΕ έχει ξεκινήσει η εντατικοποίηση των επαφών μεταξύ του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του κ. Έρχιουρμαν.

Έχει γίνει χθες μια πολύ ουσιαστική συζήτηση, όχι μόνο ως προς τις πτυχές των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Έχει γίνει συζήτηση και για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και όχι μόνο για τα σημεία διέλευσης, αλλά η συζήτηση έχει πλέον περάσει και σε αυτό στο οποίο εμείς επιμέναμε και εργαζόμασταν όλο αυτό το διάστημα, και στην ουσία του Κυπριακού και στη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί. Όλα αυτά είναι σημάδια προόδου, είναι ενδείξεις προόδου.

Δεν είναι ασφαλώς η πρόοδος ή ο ρυθμός της προόδου που θα θέλαμε κι εμείς να δούμε. Όμως, δεν μπορούμε να παραβλέπουμε την απόσταση που έχουμε διανύσει τα τελευταία τρεισήμισι χρόνια. Ευελπιστούμε ότι έχοντας ενώπιόν μας την εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών, την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, όπου θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη τόσο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας που θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και έχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα, αλλά και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, ο οποίος θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα μετά το πέρας της εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου, έχουμε ενώπιόν μας ένα φυσικό χρονοδιάγραμμα, το οποίο εμείς επιθυμούμε να αξιοποιήσουμε κάθε στιγμή, μέχρι εκείνο, να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή πρόοδος. Μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Όμως, δεν μπορεί σε αυτή τη συζήτηση να παραβλέπεται η σημασία της συμβολής ή του ρόλου που έχουν οι εγγυήτριες δυνάμεις και κυρίως η Τουρκία, όπως ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών έχει αναφέρει. Είναι το συμφωνημένο πλαίσιο που προβλέπουν, που καθορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών το μοναδικό το οποίο θα καθορίσει την συζήτηση. Ο ίδιος ο ΓΓ ων ΗΕ το έχει καταστήσει σαφές. Εμείς θα εργαστούμε για την πρόοδο στα θέματα που άπτονται των ηγετών, αλλά θα πρέπει να υπάρξει και η ίδια εποικοδομητική ανταπόκριση και από την άλλη πλευρά, είτε αυτό αφορά στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης είτε αυτό αφορά, πολύ πιο σημαντικό, στην εγκατάλειψη από πλευράς της Τουρκίας απαράδεκτων αξιώσεων που εκφεύγουν του συμφωνημένου πλαισίου».

Κληθείς να σχολιάσει χθεσινή αναφορά του κ. Έρχιουρμαν ότι χωρίς αποσαφήνιση της πολιτικής ισότητας δεν είναι δυνατή η πρόοδος σε οποιαδήποτε άλλα θέματα, είτε της μεθοδολογίας είτε των συγκλίσεων είτε σε ζητήματα ουσίας, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «το σχολιάζουμε ακριβώς στο τραπέζι του διαλόγου με τον πλέον σαφή τρόπο.

Πέραν τούτου, είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε – και αυτό ήταν κάτι το οποίο χαιρετίσαμε από την πρώτη στιγμή – την πρώτη κοινή δήλωση, την κοινή ανακοίνωση που είχε εκδοθεί από τα Ηνωμένα Έθνη, του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον κ. Έρχιουρμαν, για την πολιτική ισότητα, όπως καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Επίσης, η αναφορά ως προς τις συγκλίσεις δεν μπορεί να παραβλέπεται, γιατί ακριβώς υπάρχουν συγκλίσεις και εμείς το έχουμε πει πολλές φορές και το επαναλαμβάνουμε ότι για μας η διαφύλαξη του διαπραγματευτικού κεκτημένου είναι κάτι το οποίο όχι μόνο σεβόμαστε, είναι κάτι το οποίο θεωρούμε ότι θα πρέπει να διαφυλαχτεί. Ως εκ τούτου, οι θέσεις μας μεταφέρονται με τον πλέον σαφή τρόπο.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έχει θέσει όλα τα ζητήματα για όλες τις πτυχές και ασφαλώς επιδιώκουμε να έχουμε την ίδια ευκαιρία να θέσουμε όλες τις πτυχές του Κυπριακού σε μια διευρυμένη συνάντηση όπου θα βρίσκονται και οι εγγυήτριες δυνάμεις. Αλλά αυτό το οποίο διατηρώ ως πρόσημο αυτού του διαστήματος, είναι ότι ακριβώς όλα αυτά τα ζητήματα είναι ζητήματα τα οποία πλέον μέσα από ένα τακτικό κύκλο επαφών του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον κ. Έρχιουρμαν θα μπορούν να τίθενται και τίθενται ακριβώς για να συζητούνται. Εμείς αυτό επιδιώκαμε και αυτό επιδιώκουμε. Τον διάλογο, την παράθεση θέσεων, την παράθεση επιχειρημάτων. Και έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη και στην ορθότητα αλλά και στη σαφήνεια των θέσεων μας με την οποία τοποθετούμαστε».

Ερωτηθείς αν μπορεί μέχρι την εβδομάδα της Γενικής Συνέλευσης να υπάρξουν παραδοτέα που να παρουσιαστούν στον ΓΓ των ΗΕ στη Νέα Υόρκη, ώστε να λάβει αποφάσεις για τα επόμενα βήματα, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «αναμένουμε την ολοκλήρωση της καταγραφής των συγκλίσεων από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών. Μια εργασία η οποία συνεχίζεται. Ελπίζουμε να ολοκληρωθεί, και αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε, εντός Σεπτεμβρίου και θα διανεμηθεί αυτή η καταγραφή για να μπορέσει να υπάρξει και τοποθέτηση από όλα τα μέρη.

Συγκλίσεις, οι οποίες εκ των πραγμάτων και επί της ουσίας εδράζονται και έχουν στον πυρήνα τους τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως καθορίζεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Πέραν τούτου, να υπενθυμίσω ότι η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών έχει ενημερώσει ότι θα βρίσκεται στη χώρα μας στις αρχές Σεπτεμβρίου. Ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών.

Υπάρχουν ζητήματα, στα οποία μπορεί όχι μόνο να επιτευχθεί πρόοδος, αλλά και να ανακοινωθούν και πριν τη μετάβαση στη Νέα Υόρκη. Αναφέρομαι ασφαλώς και στο ζήτημα των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, για να οδηγηθούμε σε αυτές τις συναντήσεις με ένα ακόμη πιο θετικό βηματισμό. Έχουμε πει πολλές φορές ότι για αυτή η συμβιβαστική πρόταση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, όπως και άλλα ζητήματα τα οποία έχει θέσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στον Τουρκοκύπριο ηγέτη, είμαστε πολύ κοντά, αν υπάρχει ειλικρινής βούληση και πρόθεση να καταλήξουμε σε συμφωνία. Εμείς έχουμε πει και το επαναλαμβάνουμε ότι, την πρόταση του Γενικού Γραμματέα, την έχουμε κάνει αποδεκτή και βεβαίως την αποδεχόμαστε, φτάνει να υπάρξει η αντίστοιχη ανταπόκριση και από την άλλη πλευρά».

Σε ερώτηση αν συζητήθηκε χθες το θέμα της αποναρκοθέτησης, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «υπάρχουν περιοχές τόσο στις ελεύθερες όσο και στις κατεχόμενες περιοχές που έχουν υποδειχθεί από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών ότι ενδείκνυνται για έρευνα, κατά πόσον θα πρέπει να προχωρήσουν σε αποναρκοθέτηση. Εμείς άμεσα είχαμε ανταποκριθεί, έχουμε προτείνει, έχουμε δώσει συγκεκριμένη έκταση από αυτούς τους χάρτες των Ηνωμένων Εθνών και αναμένουμε και την ανάλογη ανταπόκριση από την άλλη πλευρά για να προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατόν. Είναι στα ζητήματα στα οποία θέλουμε να δούμε ανταπόκριση, είναι στα σημεία τα οποία είχαν τεθεί και κατά τις διευρυμένες συναντήσεις και είναι βεβαίως ένα από τα σημεία μεταξύ των ζητημάτων που άπτονται της ουσίας ή της μεθοδολογίας και των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που θα συζητηθούν και στις επόμενες συναντήσεις».

Ερωτηθείς αν υπάρχει πρόοδος που αφορά τη διάνοιξη σημείων διέλευσης, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «εμείς έχουμε πει και για να μπορέσουν τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης να υπηρετήσουν αυτό που ακριβώς περιγράφουν, να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη, να μπορέσουν να θεμελιώσουν αυτή την εμπιστοσύνη, θα πρέπει να διέπονται και από την αρχή της αμοιβαιότητας.

Είχε γίνει μια εκτενής συζήτηση στην πρώτη, διευρυμένη στη Γενεύη τον Μάρτιο του 2025, και είναι ο ίδιος ο ΓΓ των ΗΕ που προχώρησε στην ανακοίνωση για ταυτόχρονη διάνοιξη τεσσάρων σημείων διέλευσης. Εμείς είχαμε αποδεχτεί και αποδεχόμαστε και σήμερα αυτή την ταυτόχρονη διάνοιξη των τεσσάρων σημείων διέλευσης. Σε επόμενη συνάντηση, όταν δεν κατέστη εφικτή, όταν διαφοροποιήθηκε η στάση της άλλης πλευράς είχαμε προτείνει και τη διάνοιξη ενός σημείου διέλευσης για πεζούς στην οδό Ληδήνης.

Και μετά την τελευταία συνάντηση με τον ΓΓ των ΗΕ αποδεχθήκαμε εκ νέου τη συμβιβαστική πρόταση των ΗΕ, δηλαδή την ταυτόχρονη διάνοιξη του σημείου διέλευσης στη Μια Μηλιά και το σημείο διέλευσης στην Αθηένου με την όδευση που πρότειναν τα ΗΕ. Ως εκ τούτου, η δική μας θέση είναι σαφής και είναι ξεκάθαρη, επειδή ακριβώς θεωρούμε ότι τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μπορούν να προσφέρουν αυτό τον θετικό βηματισμό, μπορούν να βελτιώσουν και την καθημερινότητα των πολιτών, έχουμε υποβάλει πολλές προτάσεις και έχουμε αποδείξει τη δική μας εποικοδομητική στάση αλλά και ευελιξία σε αυτό το πεδίο. Ευελπιστούμε ότι μέσα από τις τακτικές συναντήσεις, τις τακτικές επαφές και η άλλη πλευρά θα επιδείξει την ίδια στάση και θα είμαστε στη θέση να ανακοινώσουμε την ταυτόχρονη διάνοιξη είτε δύο είτε τεσσάρων είτε και των πέντε αυτών σημείων διέλευσης, γιατί στο τέλος δεν θα είναι μόνο ένα πολύ ενθαρρυντικό μήνυμα για τον βηματισμό με τον οποίο οδεύουμε προς τη Νέα Υόρκη, ή προς τη διευρυμένη διάσκεψη, αλλά και για τους ίδιους τους πολίτες».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου για «πίεση που επιβάλλει η Κυπριακή Δημοκρατία για να ακυρωθούν εκδηλώσεις στα κατεχόμενα», και ερωτηθείς «αν αυτό δεν αποδομεί την εμπιστοσύνη που έχει οικοδομηθεί τα τελευταία τρία χρόνια και δεν σπρώχνει την τουρκοκυπριακή κοινότητα προς την Τουρκία, που δεν έχει άλλη επιλογή», ο Εκπρόσωπος είπε ότι «είναι ενδιαφέρον αυτό που έχετε πει. Έχετε χρησιμοποιήσει τη λέξη πίεση. Εγώ έχω πει στην πρώτη μου τοποθέτηση ότι πράττουμε ακριβώς αυτό που οφείλουμε και αυτό που πρέπει να πράττει κάθε διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος. Και είναι με τη διπλωματία που λειτουργούμε και αυτό που πράττουμε είναι να παρουσιάζουμε με σαφήνεια τα πραγματικά δεδομένα.