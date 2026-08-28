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Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να αυξήσουν τις επιθέσεις με drones μεγάλου βεληνεκούς εναντίον της Ρωσίας, με στόχο να φτάσουν τα 1.000 drones την ημέρα, από περίπου 300 που χρησιμοποιούνται σήμερα.

«Πρέπει να γίνουν περισσότερες: υπάρχει ένας συγκεκριμένος στόχος και θα εκπληρώσουμε αυτό το καθήκον», ανέφερε ο Ζελένσκι στην απογευματινή ομιλία του.

Η παραγωγή βενζίνης στη Ρωσία έπεσε στο 70% περίπου των επιπέδων της εγχώριας ζήτησης στα τέλη Αυγούστου έπειτα από σειρά επιθέσεων ουκρανικών drones που ανάγκασαν μεγάλα διυλιστήρια να αναστείλουν τη λειτουργία τους, σύμφωνα με δύο πηγές του κλάδου τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας σε μια προσπάθεια να περιορίσει τα έσοδα της Μόσχας από τις εξαγωγές υδρογονανθράκων. Οι ελλείψεις καυσίμων παρουσιάσθηκαν και πάλι στις ρωσικές περιφέρειες τον Αύγουστο ύστερα από μια σύντομη ανάπαυλα στα τέλη Ιουλίου, όταν ορισμένες τοπικές αρχές άρχισαν να χαλαρώνουν ή να αίρουν τους περιορισμούς στις πωλήσεις καυσίμων.

Σύμφωνα με τις εν λόγω πηγές, η παραγωγή βενζίνης στα τέλη Αυγούστου μειώθηκε φθάνοντας στο ίδιο επίπεδο που ήταν στις αρχές Ιουλίου, όταν η κρίση καυσίμων που άρχισε να εντείνεται από τον Μάιο, βρισκόταν στο αποκορύφωμα της.

Την περασμένη εβδομάδα, έπειτα από επιθέσεις ουκρανικών drones, αρκετά μεγάλα διυλιστήρια, τα οποία αποτελούν όλα σημαντικές μονάδες παραγωγής βενζίνης, μεταξύ των οποίων στην πόλη Περμ, στο Νίζνι Νόβγκοροντ και στο Γιαροσλάβλ, διέκοψαν τη λειτουργία τους.

protothema.gr