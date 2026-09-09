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Κραυγή απόγνωσης από τον κοινοτάρχη Πενταλιάς κ. Χαράλαμπο Ιωάννου, ο οποίος ανέφερε στον «Φ», πως εδώ και δέκα χρόνια επικοινωνεί με τους αρμοδίους προκειμένου να βρεθεί τρόπος αξιοποίησης των 48 οικοπέδων τα οποία έχουν διαχωριστεί από την κυβέρνηση εδώ και περίπου 30 χρόνια, αλλά ουδείς τον λαμβάνει υπόψη.

Τα οικόπεδα, εμβαδού 300-400 τετραγωνικών μέτρων έκαστο, βρίσκονται στη Νέα Πενταλιά στην οποία μετακινήθηκαν κάποιοι από τους κατοίκους όταν αποφασίστηκε ότι το παλαιό χωριό αντιμετώπιζε εδαφολογικά προβλήματα. Ωστόσο, στην (παλιά) Πενταλιά εξακολουθούν να διαμένουν κάτοικοι των οποίων τα σπίτια δεν αντιμετώπιζαν σημαντικά στατικά προβλήματα ενώ και από τα υπόλοιπα κάποια έχουν συντηρηθεί και αξιοποιηθεί.

Όπως αναφέρει ο κοινοτάρχης, τρεις δεκαετίες μετά, τα οικόπεδα εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί και, μάλιστα, καθαρίζονται κάθε χρόνο με έξοδα της κοινότητας χωρίς να αξιοποιούνται. Σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, την ίδια ώρα, μια ολόκληρη κοινότητα συρρικνώνεται και παλεύει να παραμείνει ζωντανή.

Ο κ. Ιωάννου αναφέρει επίσης, πως το κοινοτικό συμβούλιο έχει επανειλημμένα προσπαθήσει να προωθήσει το ζήτημα και έχει απευθυνθεί στους αρμόδιους φορείς, αλλά παρά τις προσπάθειες και την αλληλογραφία, μέχρι σήμερα δεν έχει προκύψει ουσιαστική εξέλιξη, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται μια κατάσταση αδράνειας η οποία διαρκεί εδώ και δεκαετίες.

Ανέφερε εξάλλου, πως η κοινότητα ζητά να ανοίξει σοβαρός δημόσιος διάλογος ως προς το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η συγκεκριμένη κρατική περιουσία ώστε να στεγαστούν νέες οικογένειες και ταυτόχρονα να αναζωογονηθεί η περιοχή.

Παράλληλα, θέση της κοινότητας είναι ότι πριν παραχωρηθούν και τα 48 οικόπεδα για μεμονωμένες κατοικίες, πρέπει να εξεταστεί η εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδιασμού για τη Νέα Πενταλιά, με δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για σκοπούς εξυπηρέτησης των οικογενειών και των παιδιών, περιλαμβανομένων σχολικών και προσχολικών υποδομών, αθλητικών χώρων, διαμόρφωση χώρων πρασίνου, κοινοτικών υπηρεσιών, πολιτικής προστασίας κοκ.

Ο κ. Ιωάννου παρατηρεί, πως εν μέσω αυτής της αδράνειας, η κοινότητα βλέπει τον πληθυσμό της να μειώνεται και το κράτος αναζητά τρόπους αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης και της ερήμωσης της υπαίθρου.

Δεν είναι μόνο θέμα της Πενταλιάς αλλά το ζήτημα άπτεται της κρατικής στεγαστικής πολιτικής, και της στήριξης των νέων ανθρώπων, είπε ο κ. Ιωάννου.

Όπως εξήγησε, κατά καιρούς είχε λεχθεί πως προτού παραχωρηθούν τα οικόπεδα ήταν απαραίτητη η ετοιμασία κριτηρίων και διερωτήθηκε «πότε επιτέλους θα ολοκληρωθούν»;

Δεν ζητάμε να δοθούν τα οικόπεδα ανεξέλεγκτα αλλά δεν εξαρτάται από την κοινότητα πότε θα εγκριθούν τυχόν νέα κριτήρια και ποια θα είναι αυτά, ξεκαθάρισε ο κοινοτάρχης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στην κοινότητα πριν μερικά χρόνια δεν υπήρχαν παιδιά ενώ τώρα υπάρχουν 20 και οι όποιες κρατικές ενέργειες πρέπει να γίνουν προτού την εγκαταλείψουν τα νέα ζευγάρια.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι ο διαχωρισμός των οικοπέδων έγινε στο πλαίσιο των μέτρων που ελήφθησαν όταν αποφασίστηκε ότι θα μετακινηθεί η κοινότητα. Υποδεικνύει επίσης, πως παρόλον ότι ουσιαστικά λειτουργούν δύο κοινότητες, η οικονομική βοήθεια το κράτους καλύπτει μόνο το κόστος λειτουργίας της νέας Πετναλιάς.

Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν 49 οικογένειες στη νέα Πενταλιά και 39 στην παλιά Πενταλιά, στην οποία εξακολουθούν να διαμένουν άνθρωποι. Μάλιστα, έχουν ανεγερθεί ή επιδιορθωθεί δέκα κατοικίες, κάποιες από τις οποίες έχουν πουληθεί.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε, ότι η απόφαση δεν αφορούσε την μετακίνηση του συνόλου των κατοίκων, κάποιοι εκ των οποίων πήραν και κρατικό οικόπεδο και έκτισαν οικίες στη νέα Πενταλιά ενώ παράλληλα διατήρησαν και τις οικίες τους στο παλιό χωριό.

Πάντως, στη νέα Πενταλιά κτίστηκαν νέες οικίες κάποιες εκ των οποίων νοικιάστηκαν σε νέα ζευγάρια. Τα περίπου 20 παιδιά τους φοιτούν σε σχολεία διπλανών κοινοτήτων αφού στην Πενταλιά ούτε σχολείο υπάρχει, ούτε χώροι άθλησης και γενικά απασχόλησης των παιδιών.

Για την ιστορία αναφέρεται πως η Πενταλιά είναι κτισμένη σε υψόμετρο 540 μέτρων με το παλιό χωριό να διατηρεί τον παλαιό του χαρακτήρα με παραδοσιακά πετρόχτιστα σπίτια.

Η μετακίνηση από την παλαιά Πενταλιά στη νέα, έγινε κυρίως με επίκληση καθίζησης η οποία σημειώθηκε συνεπεία του σεισμού ο οποίος έπληξε την Πάφο το 1953.

Περί το 2011, ο τότε Έπαρχος Πάφου κ. Ανδρέας Χριστοδουλίδης, είχε ξαθαρίσει ότι η παλιά κοινότητα δεν πρόκειται να συνυπάρξει με τη νέα, καθότι σε αυτήν υπάρχουν σοβαρά εδαφολογικά προβλήματα και αυτός ήταν και ο λόγος μετακίνησης του χωριού. «Είναι επικίνδυνο και παράνομο να επιδιορθώσει κανείς κατοικία στην παλιά κοινότητα» είχε προειδοποιήσει ο Έπαρχος, ο οποίος είχε υποδείξει πως για οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται πολεοδομική και οικοδομική άδεια.