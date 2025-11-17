Στους δρόμους θα βγουν και σήμερα οι μαθητές για να τιμήσουν την ηρωική εξέγερση του Πολυτεχνείου. Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών (ΠΣΕΜ) έχει ήδη ενημερώσει για τη σημερινή της εκδήλωση, στην οποία αναμένεται να συμμετάσχει σύσσωμο το μαθητικό κίνημα.

Με συνθήματα «Κύπρος Πολυτεχνείο – Ποτέ πια φασισμός» και «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία», οι μαθητές θα συγκεντρωθούν σήμερα στις 10:30π.μ. στο κτήριο της ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ. στη Λευκωσία και ακολούθως θα πορευτούν προς την αμερικανική πρεσβεία, όπου θα υπάρχει και σύντομο καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

Για τη συμμετοχή των μαθητών στην εκδήλωση, τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης έχουν ήδη λάβει σχετική εγκύκλιο από το υπουργείο Παιδείας. Όπως σημειώνεται «στους μαθητές που διαπιστώνεται ότι θα συμμετέχουν στις εκδηλώσεις της ΠΣΕΜ, δεν θα σημειώνονται απουσίες, βάσει του Κανονισμού 18(13)(β) των περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμών του 2017 έως 2025», ενώ οι εκδηλώσεις των Γυμνασίων πρέπει απαραίτητα να περιοριστούν εντός του σχολικού χώρου.

Επίσης, τα σχολεία μπορούν να διαθέσουν μέχρι και δύο διδακτικές περιόδους για ενδοσχολική εκδήλωση μνήμης και τιμής στους αγωνιστές της ελευθερίας και της δημοκρατίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στις 17 Νοεμβρίου 1973.

Εξάλλου, στην Ελλάδα κορυφώνονται σήμερα οι τριήμερες εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο, οι οποίες άρχισαν από το περασμένο Σάββατο με επίκεντρο το ιστορικό κτήριο του Πολυτεχνείου επί της οδού Πατησίων στην Αθήνα.

Πλήθος κόσμου, φοιτητές, μαθητές, γονείς με τα παιδιά τους, άνθρωποι κάθε ηλικίας τιμούν τους χιλιάδες αγωνιστές του αντιδικτατορικού αγώνα και κρατούν ζωντανό το περιεχόμενο των συνθημάτων του Πολυτεχνείου. Χθες, οι πύλες του ιστορικού χώρου άνοιξαν το πρωί και έκλεισαν στις οκτώ το βράδυ, ενώ σήμερα θα ανοίξουν στις εννέα και θα κλείσουν στη μία το μεσημέρι, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μεγάλη πορεία προς την αμερικάνικη πρεσβεία, με το κέντρο της Αθήνας να μοιάζει με φρούριο.