Στους δρόμους ξεχύθηκαν χιλιάδες μαθητές από όλη την ελεύθερη Κύπρο για να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις καταδίκης του ψευδοκράτους, όπου φέτος συμπληρώνονται 42 χρόνια από την παράνομη ανακήρυξη στις κατεχόμενες περιοχές.

Στην εκδήλωση της μαθητικής κίνησης ΠΣΕΜ, η οποία ξεκίνησε στις 10:30 το πρωί της Παρασκευής στο οδόφραγμα Μιάς Μηλιάς, συμμετέχουν εκατοντάδες μαθητές της Λευκωσίας.

«Κύπρος ενωμένη ομοσπονδιακή», «Η Κύπρος ανήκει στο λαό της», «Τιμή και Δόξα στους Ήρωες μας», είναι μερικά από τα συνθήματα που φώναξαν οι μαθητές της Λευκωσίας για να καταδικάσουν την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους που αναγνωρίζει μόνο η κατοχική Τουρκία.

Να σημειωθεί ότι της εκδήλωσης προηγήθηκε συγκέντρωση στην Αγορά Χονδρικών Πωλήσεων, στο Καϊμακλί και ακολούθησε πορεία προς τον χώρο της εκδήλωσης, στο οδόφραγμα Μιάς Μηλιάς.

Εκδήλωση στη Λευκωσία διοργανώνει και η ΕΦΕΝ, ενώ σύμφωνα με τους διοργανωτές, στις 10.30 π.μ. οι συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ελευθερίας. Ακολούθησε πορεία διαμέσου της οδού Νεχρού, προς το οδόφραγμα Λήδρα Πάλας και στη συνέχεια μέσω της περιοχής Πύλης Πάφου, ενώ κατέληξαν στο οδόφραγμα της οδού Λήδρας, όπου πραγματοποίησαν εκδήλωση.

Βίντεο από την εκδήλωση της ΠΣΕΜ