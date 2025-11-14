Μαθητές και φοιτητές και άλλα οργανωμένα σύνολα πραγματοποιούν σήμερα, σε όλη την ελεύθερη Κύπρο, εκδηλώσεις καταδίκης του ψευδοκράτους καθώς στις 15 Νοεμβρίου συμπληρώνονται 42 χρόνια από την παράνομη ανακήρυξή του στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου.

Στις 10.30π.μ. η ΠΣΕΜ, διοργανώνει εκδήλωση στο οδόφραγμα Μιάς Μηλιάς. Θα προηγηθεί συγκέντρωση στην Αγορά Χονδρικών Πωλήσεων, στο Καϊμακλί και πορεία προς τον χώρο της εκδήλωσης.

Εκδήλωση διοργανώνει και η ΕΦΕΝ και σύμφωνα με τους διοργανωτές στις 10.30 π.μ. οι συμμετέχοντες θα συγκεντρωθούν στην πλατεία Ελευθερίας. Θα ακολουθήσει πορεία διαμέσου της οδού Νεχρού, προς το οδόφραγμα Λήδρα Πάλας και στη συνέχεια μέσω της περιοχής Πύλης Πάφου, θα καταλήξουν στο οδόφραγμα της οδού Λήδρας, όπου θα διεξαχθεί εκδήλωση.

Μαθητές από σχολεία των περιοχών Μάμμαρι, Δένεια, Κοκκινοτριμιθιά, Παλιομέτοχο και Αγίων Τριμιθιάς, θα πραγματοποιήσουν εκδήλωση στο Δημοτικό Σχολείο Μάμμαρι, στις 8.30π.μ. και θα πορευθούν προς παρατηρητήριο των Ηνωμένων Εθνών.

Στις 7 μ.μ. το ΑΚΕΛ διοργανώνει εκδήλωση καταδίκης του ψευδοκράτους στο οδόφραγμα του Ορφέα, στη Λευκωσία. Οι συμμετέχοντες θα συγκεντρωθούν, στις 6.15μ.μ. στην τάφρο της Πύλης Αμμοχώστου και θα πορευθούν προς τον χώρο της εκδήλωσης.

Στη Λεμεσό, θα πραγματοποιηθούν δύο εκδηλώσεις καταδίκης του ψευδοκράτους, από την Επαρχιακή Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών (ΕΣΕΜ) και την ΕΦΕΝ.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές της εκδήλωσης της ΕΣΕΜ, οι μαθητές θα συγκεντρωθούν στις 10π.μ. στον χώρο στάθμευσης του Εναέριου, ενώ στη συνέχεια θα πορευθούν προς το Θεατράκι της Επίχωσης, όπου στις 11π.μ., θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης της ΕΦΕΝ, οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση θα συγκεντρωθούν στις 10π.μ., στον χώρο στάθμευσης λεωφορείων της ΕΜΕΛ. Από εκεί θα πορευθούν διαμέσου των οδών Γλάδστωνος και Ανεξαρτησίας και θα καταλήξουν στην πλατεία Παλαιού Λιμανιού, όπου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση.

Στην Πάφο, η ΕΣΕΜ διοργανώνει εκδήλωση καταδίκης του ψευδοκράτους και μνήμης του Πολυτεχνείου, στις 10.30π.μ., στο μνημείο Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄, στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή, στην Πάφο.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στις 9.30π.μ. οι μαθητές αναμένεται να συγκεντρωθούν στον χώρο στάθμευσης του σταδίου «Στέλιος Κυριακίδης» και από εκεί θα πορευθούν προς στον χώρο της εκδήλωσης.

Στη Λάρνακα, η ΠΣΕΜ διοργανώνει εκδήλωση καταδίκης του ψευδοκράτους και μνήμης και τιμής του Πολυτεχνείου, στη λεωφόρο Αθηνών (Φοινικούδες). Οι συμμετέχοντες θα συγκεντρωθούν στις 10.30π.μ., στην αρχή της λεωφόρου Αθηνών και θα πορευθούν προς το κάστρο, όπου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση.

Στην Αμμόχωστο, εκδήλωση καταδίκης του ψευδοκράτους διοργανώνει η ΕΣΕΜ. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στις 10π.μ., οι συμμετέχοντες θα συγκεντρωθούν στο Λύκειο Παραλιμνίου, από όπου θα πορευθούν προς το μνημείο των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού, στη συμβολή των οδών Σταδίου και Αγίου Θωμά, στο Παραλίμνι, όπου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση.

Η πορεία θα διέλθει μέσω της οδού Αγίου Δημητρίου, όπου θα πραγματοποιηθεί στάση στην πλατεία Αγίου Γεωργίου στο Παραλίμνι, για κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του Αντιστράτηγου Τάσου Μάρκου.

Όπως αναφέρεται σε αστυνομική ανακοίνωση, μέλη της Αστυνομίας, θα βρίσκονται σε όλους τους χώρους όπου θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις, για διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής τους, καθώς και για παροχή διευκολύνσεων προς το κοινό, ενώ καλούνται οι συμμετέχοντες, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών.