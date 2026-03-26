Το American Medical Center καθίσταται το πρώτο ιατρικό κέντρο στην Ευρώπη που εφαρμόζει τη μέθοδο EnPlace, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή στην αντιμετώπιση της πρόπτωσης γυναικολογικών οργάνων. Με την εφαρμογή της καινοτόμου αυτής τεχνικής στην Κύπρο, το American Medical Center τοποθετεί για άλλη μια φορά τη χώρα μας ψηλά στον παγκόσμιο χάρτη της υγείας, αναβαθμίζοντας το διεθνές του αποτύπωμα στον τομέα της γυναικολογίας.

Η μέθοδος EnPlace διενεργείται στο AMC από τη μαιευτήρα – γυναικολόγο Δρα Άντρη Κάκκουρα και αποτελεί μια σύγχρονη, πρωτοποριακή και ελάχιστα επεμβατική τεχνική αποκατάστασης της πρόπτωσης της μήτρας. Πραγματοποιείται διακολπικά, χωρίς κοιλιακές τομές και χωρίς χρήση πλέγματος, προσφέροντας στις γυναίκες μια αναβαθμισμένη θεραπευτική επιλογή με σεβασμό στη φυσιολογία του σώματος.

Η πρόπτωση επηρεάζει μεγάλο αριθμό γυναικών, κυρίως μετά την εμμηνόπαυση ή έπειτα από πολλαπλούς τοκετούς. Εκδηλώνεται με αίσθημα πίεσης ή βάρους στην πύελο, δυσκολία στην ούρηση ή την κένωση, ακράτεια, πόνο κατά τη σεξουαλική επαφή ή ακόμη και ορατή προβολή ιστού στον κόλπο, επηρεάζοντας ουσιαστικά την καθημερινότητα και την ψυχολογία της γυναίκας. Παρά τη συχνότητά του φαινομένου, πολλές ασθενείς καθυστερούν να αναζητήσουν ιατρική εκτίμηση.

Η τεχνική EnPlace επιτρέπει την τοποθέτηση ειδικών μικρών αγκυρώσεων στους πυελικούς συνδέσμους, με στόχο την επαναφορά και σταθεροποίηση της μήτρας ή του κολπικού κολοβώματος στη φυσιολογική τους θέση, χωρίς εκτεταμένη χειρουργική παρασκευή ιστών. Η διάρκεια της επέμβασης είναι περίπου 30 λεπτά, χωρίς να χρειάζεται η αφαίρεση της μήτρας μπορεί να πραγματοποιηθεί με γενική ή τοπική αναισθησία και η νοσηλεία περιορίζεται συνήθως σε λίγες ώρες, επιτρέποντας ταχεία επάνοδο στις καθημερινές δραστηριότητες. Τα διαθέσιμα κλινικά δεδομένα καταδεικνύουν υψηλά ποσοστά επιτυχίας και ικανοποίησης ασθενών, με χαμηλή πιθανότητα υποτροπής.

Η συγκεκριμένη μέθοδος ενδείκνυται κυρίως για εμμηνοπαυσιακές γυναίκες με ατροφική μήτρα και σημαντική πρόπτωση, σε περιπτώσεις όπου επιδιώκεται αποφυγή εκτεταμένου χειρουργείου ή εμφύτευσης πλέγματος, καθώς και σε ασθενείς με επιπλέον προβλήματα υγείας. Παράλληλα, μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματική λύση σε περιπτώσεις υποτροπής μετά από κολπική υστερεκτομή.

Όπως επισημαίνει η Δρ Άντρη Κάκκουρα, η πρόπτωση δεν είναι απλώς ένα ανατομικό πρόβλημα, αλλά μια κατάσταση που επηρεάζει βαθιά την ποιότητα ζωής και την αυτοπεποίθηση μιας γυναίκας. Με τη μέθοδο EnPlace τονίζει, μπορούμε να προσφέρουμε μια ασφαλή και λιγότερο τραυματική επιλογή, με γρήγορη ανάρρωση. Το σημαντικότερο υπογραμμίζει η Δρ Κάκκουρα, είναι ότι πλέον οι γυναίκες στην Κύπρο και στην Ευρώπη έχουν πρόσβαση σε μια διεθνώς αναγνωρισμένη, σύγχρονη λύση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα η μέθοδος ήταν διαθέσιμη μόνο σε εξειδικευμένα κέντρα στο Ισραήλ, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Η εφαρμογή της από το American Medical Center επιβεβαιώνει έμπρακτα τη σταθερή στρατηγική του για συνεχή επένδυση στην καινοτομία, στην τεχνογνωσία και στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, εδραιώνοντας το ρόλο του στην ευρύτερη περιοχή ως κέντρο αναφοράς σε πολλαπλούς τομείς προηγμένης ιατρικής, με τη γυναικολογία να αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες αριστείας του.