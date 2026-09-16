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Στα 27 τους χρόνια φεύγουν κατά μέσο όρο οι νέοι στην Κύπρο από το πατρικό σπίτι, λίγο αργότερα από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2025, οι νέοι στην ΕΕ εγκαταλείπουν το σπίτι των γονιών τους κατά μέσο όρο στα 26,3 χρόνια. Η Κύπρος βρίσκεται λίγο πιο πάνω, στα 27 χρόνια, χωρίς όμως να πλησιάζει τις χώρες όπου η παραμονή στο πατρικό κρατά μέχρι και μετά τα 30.

In 2025, young people in the EU left their parents’ home at an average age of 26.3 years.🏡👫



Highest average ages in:



🇭🇷Croatia (31.5 years)

🇬🇷Greece and 🇸🇰Slovakia (both 30.9)



Lowest average ages:

🇫🇮Finland (21.4 years)

🇩🇰Denmark (21.8)



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Στην Κροατία, για παράδειγμα, οι νέοι φεύγουν κατά μέσο όρο στα 31,5 χρόνια. Στην Ελλάδα και τη Σλοβακία η αντίστοιχη ηλικία είναι 30,9 χρόνια, ενώ στην Ισπανία και την Ιταλία 30,2.

Στην άλλη άκρη της Ευρώπης, η ανεξαρτητοποίηση έρχεται πολύ νωρίτερα. Στη Φινλανδία οι νέοι φεύγουν από το σπίτι των γονιών τους στα 21,4 χρόνια κατά μέσο όρο, στη Δανία στα 21,8 και στην Εσθονία και τη Λιθουανία στα 22,7.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της Κύπρου σε σχέση με την απασχόληση. Το 2025, το 72,3% των νέων ηλικίας 20 έως 29 ετών στην Κύπρο εργαζόταν, ποσοστό αισθητά υψηλότερο από το 65,5% που καταγράφηκε κατά μέσο όρο στην ΕΕ.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, στις περισσότερες χώρες όπου οι νέοι φεύγουν από το πατρικό νωρίτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η απασχόληση στις ηλικίες 20-29 ετών βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Αυτό παρατηρείται, μεταξύ άλλων, στην Ολλανδία, τη Δανία, τη Γερμανία και τη Σουηδία.

Αντίθετα, σε χώρες όπου η παραμονή στο πατρικό διαρκεί περισσότερο, όπως η Ελλάδα, η Κροατία, η Ισπανία και η Ιταλία, το ποσοστό απασχόλησης των νέων ήταν χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.