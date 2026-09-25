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Για την πρόθεση του αναθεωρήσει τον τρόπο αποζημίωσης των προσωπικών γιατρών, ενημέρωσε χθες και επίσημα ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας την κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας.

Η κοινοβουλευτική επιτροπή συζητούσε το καθεστώς συμμετοχής των προσωπικών γιατρών στο ΓεΣΥ αλλά και τις εισηγήσεις της έκθεσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το Γενικό Σύστημα Υγείας της Κύπρου.

Ο εκπρόσωπος του ΟΑΥ, Πέτρος Νεοφύτου, ανέφερε ότι ο Οργανισμός επεξεργάζεται προτάσεις σε επαφή με τις επιστημονικές εταιρείες, με στόχο «να γίνει μετάβαση από 80% με 20% στο 70% με 30%». Η μεταβολή θα αύξανει τη βαρύτητα του μέρους της αμοιβής που συνδέεται με κριτήρια απόδοσης, έναντι της αποζημίωσης με βάση τους εγγεγραμμένους δικαιούχους.

Ο ΟΑΥ δέχθηκε ότι τα κριτήρια με τα οποία ξεκίνησε ήταν κυρίως ποσοτικά, με στόχο τον περιορισμό των καταχρήσεων. Σύμφωνα με τον κ. Νεοφύτου, η εισαγωγή ποιοτικών δεικτών αποσκοπεί στη βελτίωση των υπηρεσιών, παράλληλα με την ορθολογική χρήση των πόρων του ΓεΣΥ.

Στην ίδια συζήτηση τέθηκε η ανομοιομορφία στις ειδικότητες των προσωπικών γιατρών. Ο εκπρόσωπος του ΟΑΥ τη συνέδεσε με τις ανάγκες στελέχωσης κατά την έναρξη του Συστήματος και ανέφερε ότι για τις νέες εγγραφές απαιτούνται πλέον συγκεκριμένες ειδικότητες. Για το όριο των ασθενών ανά γιατρό, είπε ότι ο Οργανισμός είχε εισηγηθεί αρχικά μικρότερο αριθμό, επισημαίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα των δικαιούχων να αλλάζουν προσωπικό γιατρό εφόσον δεν εξυπηρετούνται.

Αναφέρεται ότι κατά την εφαρμογή του ΓεΣΥ και έπειτα από συμφωνία μεταξύ υπουργείου Υγείας – ΟΑΥ και γιατρών καθορίστηκε το όριο των 2,500 δικαιούχων ανά προσωπικό γιατρό. Η απόφαση αυτή αποδόθηκε σε μεγάλο βαθμό και στον μικρό αριθμό γιατρών που ήταν διαθέσιμοι την εποχή εκείνοι και κατείχαν τις αρμόδιες ειδικότητες για να ενταχθούν ως προσωπικοί γιατροί στο Σύστημα.

Ο εκπρόσωπος των προσωπικών γιατρών και εκπρόσωπος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου στη χθεσινή συνεδρίαση, παθολόγος Ανδρέας Ιωάννου, εξήγησε ότι «Οι ειδικοί που υπήρχαν τότε, ήταν παθολόγοι και ήταν γύρω στους 80, υπήρχαν κάποιοι λίγοι συνάδελφοι με ειδικότητα τη γενική ιατρική και οι υπόλοιποι ήταν γιατροί χωρίς ειδικότητα οι οποίοι πέρασαν από ταχύρρυθμη ειδική εκπαίδευση. Τώρα είμαστε γύρω στους 650 προσωπικούς γιατρούς, είμαστε γύρω στους 150 παθολόγους και άλλοι τόσοι σχεδόν της γενικής ιατρικής, οι γιατροί χωρίς ειδικότητα και βεβαίως οι παιδίατροι».

Στη λειτουργία των δημόσιων κέντρων υγείας επικεντρώθηκε ο πρόεδρος της ΠΑΣΥΚΙ, Σωτήρης Κούμας. Υποστήριξε ότι οι δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας του ΟΚΥπΥ δεν έτυχαν της αναγκαίας στήριξης σε προσωπικό και υποδομές. Συνέδεσε τις δυσκολίες στελέχωσης με τη μετακίνηση γιατρών από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα και ανέφερε ως παράδειγμα το κέντρο υγείας στη Λινόπετρα, όπου, σύμφωνα με τον ίδιο, χώροι χρησιμοποιούνται ως αποθήκες. Οι επισημάνσεις του επαναφέρουν το ερώτημα κατά πόσο οι δημόσιες δομές μπορούν να αναπτύξουν πλήρως τις υπηρεσίες που προβλέπει ο σχεδιασμός της πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, από πλευράς της, ζήτησε ο προσωπικός γιατρός να έχει ενεργότερο ρόλο στην πρόληψη και στη συνεχή παρακολούθηση του ασθενούς. Ο εκπρόσωπός της, Δημήτρης Λαμπριανίδης, υποστήριξε ότι ο θεσμός δεν πρέπει να εξαντλείται στη συνταγογράφηση και στην έκδοση παραπεμπτικών. Ανέφερε ότι οι δικαιούχοι δείχνουν εμπιστοσύνη στους προσωπικούς γιατρούς, αλλά χρειάζονται καλύτερη ενημέρωση για τον τρόπο αξιοποίησης των υπηρεσιών τους. Η Ομοσπονδία τάχθηκε υπέρ της σύνδεσης αξιολόγησης και αμοιβής με ποιοτικά κριτήρια, πέρα από τον αριθμό εγγεγραμμένων ασθενών.

Κατά τη συζήτηση, υπήρξε και αντίδραση στις επικρίσεις βουλευτών για την έκδοση παραπεμπτικών. Ο κ. Ιωάννου, απέρριψε τον χαρακτηρισμό «παραπεμπτικολόγοι», που απέδωσαν σε προσωπικούς γιατρούς βουλευτές και υπερασπίστηκε το έργο των προσωπικών γιατρών. «Είναι προσβολή, τουλάχιστον για τους 150 ειδικούς παθολόγους που εγώ εκπροσωπώ να μας χαρακτηρίζουν παραπεμπτολόγους. Υπάρχουν συνάδερφοι που δίνουν τα πάντα για να βγει η δουλειά».