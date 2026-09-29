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Τι κοινό μπορούν να έχουν το Dragon Ball, το One Piece, το Game of Thrones και το Clair Obscur: Expedition 33; Για ένα τριήμερο τον Οκτώβριο, η απάντηση θα είναι: την Κύπρο.

Το Cyprus Comic Con 2026, στις 2–4 Οκτωβρίου στην Κρατική Έκθεση Κύπρου, φέρνει στη Λευκωσία δημιουργούς και performers από μερικά από τα μεγαλύτερα σύγχρονα και κλασικά fandoms.

Ξεχωρίζει η άφιξη του Ιάπωνα τραγουδιστή Hiroki Takahashi, της φωνής πίσω από το θρυλικό «Makafushigi Adventure!», το αυθεντικό opening του πρώτου Dragon Ball.

Στην Κύπρο θα συναντήσει τον Πάνο Τσαπάρα, η φωνή του οποίου συνδέθηκε με την ελληνική εκδοχή του Dragon Ball, μαζί με την Katerina Xanthou. Ιαπωνική και ελληνική νοσταλγία θα συναντηθούν έτσι επί σκηνής, μπροστά σε ένα κοινό που μεγάλωσε με τις ίδιες ιστορίες σε διαφορετικές γλώσσες.

Το τηλεοπτικό και κινηματογραφικό line-up περιλαμβάνει τους Clive Russell (Game of Thrones, One Piece, The Witcher), Vincent Regan (One Piece, 300, Troy), Callum Kerr (One Piece, The Wheel of Time) και Jonny Coyne, τον γεννημένο στην Κύπρο Βρετανό ηθοποιό με συμμετοχές στο σύμπαν του Star Wars και πολλές διεθνείς παραγωγές.

Από τον κόσμο των video games έρχονται επίσης οι Kirsty Rider, Rich Keeble και Maxence Cazorla του πολυβραβευμένου Clair Obscur: Expedition 33, ενώ το ελληνικό dubbing εκπροσωπεί ο ηθοποιός φωνής και dubbing director Δημήτρης Σαρλός.

Για το Cyprus Comic Con, όμως, οι διεθνείς προσκεκλημένοι δεν αποτελούν απλώς ονόματα σε μια αφίσα. Αποτελούν μέρος μιας μεγαλύτερης προσπάθειας να φέρει η Κύπρος δημιουργικές βιομηχανίες και ευκαιρίες πιο κοντά στους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με αυτές.

Η μη κερδοσκοπική, κατά βάση εθελοντική διοργάνωση θέλει να δημιουργεί τις συνθήκες ώστε ένας νεαρός illustrator, performer, developer ή filmmaker να μπορεί να συναντήσει κοινότητες και επαγγελματίες, να παρουσιάσει τη δουλειά του και ίσως να δει μια δημιουργική διαδρομή που δεν απαιτεί απαραίτητα ένα αεροπορικό εισιτήριο χωρίς επιστροφή.

Και αυτό συνοψίζει ίσως καλύτερα το CCC: να βρεις αυτό που αγαπάς, να βρεις τους ανθρώπους που το αγαπούν μαζί σου και να ανακαλύψεις τι μπορείτε να δημιουργήσετε μαζί.

Cyprus Comic Con 2026 | 2–4 Οκτωβρίου | Κρατική Έκθεση Κύπρου, Λευκωσία | cypruscomiccon.org

Χορηγοί Επικοινωνίας Kiss 89.0, philenews.com

Photo Credits:

instagram.com/project.yiorc και instagram.com/el.manishito