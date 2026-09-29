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Απάτη εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ με μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα που πωλούνταν ως καινούργια ερευνούν οι ευρωπαϊκές Αρχές, στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης κατά εγκληματικής οργάνωσης με δράση σε χώρες της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος. Η ζημιά για τους καταναλωτές εκτιμάται σε τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ, ενώ οι απώλειες από ΦΠΑ για κράτη μέλη ξεπερνούν τα 30 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «Troja», πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στην Κολωνία της Γερμανίας, με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνειακών αρχών από 19 χώρες.

Συνολικά 1.770 στελέχη των αρχών πραγματοποίησαν περισσότερες από 160 έρευνες και κατασχέσεις σε Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρο, Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Ελβετία και Ολλανδία.

Επτά ύποπτοι συνελήφθησαν σε Αυστρία, Γερμανία και Ισπανία, μεταξύ των οποίων και οι δύο φερόμενοι ως επικεφαλής της οργάνωσης.

Από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην ευρωπαϊκή αγορά

Σύμφωνα με την έρευνα, το κύκλωμα φέρεται να συναρμολογούσε κινητά τηλέφωνα από χρησιμοποιημένα εξαρτήματα που προέρχονταν από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι συσκευές στη συνέχεια καθαρίζονταν, συσκευάζονταν εκ νέου και παρουσιάζονταν ως καινούργια κινητά τηλέφωνα πριν αποσταλούν στην Ολλανδία.

Από εκεί μεταφέρονταν σε αποθήκες στη Γερμανία και πωλούνταν μέσω ηλεκτρονικών αγορών (online marketplaces) σε καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι αρχές εκτιμούν ότι το κύκλωμα κατάφερε να διαθέσει στην αγορά περισσότερες από ένα εκατομμύριο συσκευές, παραπλανώντας αγοραστές που θεωρούσαν ότι αποκτούσαν καινούργια προϊόντα.

Απάτη με τον ΦΠΑ μέσω εταιρειών «μαϊμού»

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης, σύμφωνα με την EPPO, ότι εταιρείες-βιτρίνες σε χώρες όπως η Αυστρία, η Βουλγαρία, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Ελβετία φέρεται να χρησιμοποίησαν παράνομα ειδικό καθεστώς ΦΠΑ για να αυξήσουν τα κέρδη τους. Συγκεκριμένα, οι εταιρείες φέρεται να δήλωναν τις πωλήσεις των κινητών τηλεφώνων στο πλαίσιο του λεγόμενου καθεστώτος φορολόγησης περιθωρίου κέρδους (margin taxation scheme).

Το συγκεκριμένο καθεστώς επιτρέπει σε μεταπωλητές να καταβάλλουν ΦΠΑ μόνο στη διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης ενός προϊόντος. Ωστόσο, σύμφωνα με τις αρχές, αυτό μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε μεταχειρισμένα αγαθά για τα οποία ο ΦΠΑ έχει ήδη καταβληθεί.

Καθώς τα κινητά τηλέφωνα εμφανίζονταν ως καινούργια προϊόντα, ο ΦΠΑ θα έπρεπε να υπολογίζεται στη συνολική αξία πώλησης. Η φερόμενη απάτη είχε ως αποτέλεσμα απώλειες εσόδων για τις χώρες όπου διακινήθηκαν οι συσκευές.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία της OLAF

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από αναφορά της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), η οποία οδήγησε στην έναρξη της μεγάλης έρευνας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η Europol και η Eurojust, καθώς και οι αρμόδιες εθνικές αρχές των εμπλεκόμενων χωρών.

protothema.gr