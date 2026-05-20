Εισηγήσεις για μέτρα που θα επιφέρουν μείωση των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών κατέθεσαν πρόσφατα στο Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας οι ίδιοι οι μοτοσικλετιστές, μετά και το βαρύ φόρο αίματος που πληρώνουν κάθε χρόνο.

Ήδη φέτος μέχρι σήμερα, χάθηκαν στην άσφαλτο εφτά μοτοσικλετιστές, ενώ πέρσι καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025 σκοτώθηκαν 12 οδηγοί ή επιβάτες μοτοσικλέτας.

Κατά την τελευταία συνεδρία του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας, ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μοτοσικλέτας και πρέσβης οδικής ασφάλειας για το 2026, Άδωνις Χριστοφίδης, προέβη σε παρουσίαση με εισηγήσεις για να σωθούν ζωές μοτοσικλετιστών και να μειωθούν οι σοβαροί τραυματισμοί. Μεταξύ άλλων, γίνεται εισήγηση για απόσυρση παλαιών μοτοσικλετών, επιχορήγηση του εξοπλισμού τους, καλυτέρευση του οδικού δικτύου και πιο αυστηρή αστυνόμευση ειδικά σε χωριά με καλυτέρευση της εκπαίδευσης των οδηγών στις πρώτες βοήθειες.

Οι ίδιοι οι μοτοσικλετιστές εισηγούνται για τη μείωση των θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων μια σειρά ενεργειών και στόχων όπως η μείωση της πιθανότητας εμπλοκής ενός αναβάτη σε πτώση ή σύγκρουση (ενεργητική ασφάλεια) και η μείωση της πιθανότητας σοβαρού τραυματισμού ή θανατηφόρου αποτελέσματος κατά και μετά τη σύγκρουση (παθητική ασφάλεια).

Όσον αφορά στην ενεργητική ασφάλεια, οι εισηγήσεις στην πρόταση του κ. Χριστοφίδη περιλαμβάνουν:

-Εκπαίδευση και βελτίωση ικανότητας χειρισμού μοτοσικλέτας (εγκεκριμένα σχολεία οδήγησης)

-Εκπαίδευση στην αξιολόγηση κινδύνου και emergency braking (σχολές οδηγών)

-Χρήση μοτοσικλετών με ασφαλέστερα συστήματα αποφυγής σύγκρουσης ABS / Traction Control

-Κίνητρα απόσυρσης παλαιών επικίνδυνων μοτοσικλετών

Αυτά τα μέτρα εκτιμάται ότι αποφέρουν στην Ευρώπη από 22 – 31% μείωση θανατηφόρων συγκρούσεων και 34 – 42% λιγότερες σοβαρές συγκρούσεις

-Βελτίωση οδικού δικτύου και ασφαλέστερες υποδομές

-Εφαρμογή Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και αποτροπή επικίνδυνης συμπεριφοράς (αμυντική οδήγηση)

Για την παθητική ασφάλεια οι εισηγήσεις αφορούν:

-Χρήση πιστοποιημένου κράνους EC22.06 (να δοθούν κίνητρα επιχορήγησης)

-Χρήση πιστοποιημένου CE προστατευτικού εξοπλισμού όπως airbag systems, σακάκια με προστασία θώρακα και σπονδυλικής στήλης, μπότες/παπούτσια CE (όχι αθλητικά), γάντια CE και παντελόνι CE

-Γνώση και εφαρμογή πρώτων βοηθειών

Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες που επικαλείται η Κυπριακή Ομοσπονδία Μοτοσικλέτας, το κράνος συμβάλλει στη μείωση κινδύνου θανάτου από 37 – 42% και από 60 – 70% στη μείωση των σοβαρών κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων.

Το σύστημα ABS στα φρένα φάνηκε ότι συμβάλλει στη μείωση των θανατηφόρων συγκρούσεων κατά 32 – 41% , ενώ προβάλλεται και η σημασία της ορθής εκπαίδευσης των μοτοσικλετιστών. Όπως διαπιστώνεται, το 25 – 33% των θανάτων οδηγών και επιβατών μοτοσικλετιστών, αφορούν μη σωστά αδειοδοτημένους αναβάτες (Πηγές: WHO – Road Safety Reports NHTSA – Motorcycle Safety).

Τι προτείνουν για να σωθούν ζωές

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Μοτοσικλέτας εισηγείται όπως δοθούν κίνητρα απόσυρσης παλαιών μοτοσικλετών που δεν διαθέτουν ABS, όπως και κίνητρα αγοράς κράνους με υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας (MIPS), σε μια προσπάθεια μείωσης των θανάτων και βαριών τραυματισμών αναβατών μοτοσικλέτας.

Επίσης, εισηγούνται την πιστοποίηση σχολών οδήγησης με ειδικό ενιαίο πρόγραμμα εκπαίδευσης από το ΤΟΜ με τη συμβολή της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μοτοσικλέτας. Μια άλλη εισήγηση είναι η αλλαγή του τρόπου εξέτασης απόκτησης άδειας οδήγησης με την υιοθέτηση συγκεκριμένης ατζέντας και όχι με τη χρονική διάρκεια. Περαιτέρω, ζητούν την εκπαίδευση των μοτοσικλετιστών στις πρώτες βοήθειες, όπως γίνεται σε ευρωπαϊκές χώρες. Στη Γερμανία διεξάγεται πιστοποιημένο σεμινάριο περίπου εννέα διδακτικών ωρών, στην Ελβετία υποχρεωτικό 10ωρο σεμινάριο πριν τη θεωρητική εξέταση, στην Αυστρία 6ωρη εκπαίδευση διάσωσης ζωής σε έκτακτη ανάγκη, στη Δανία γίνεται 8ωρο μάθημα ΚΑΡΠΑ και οδικής ασφάλειας, στη Νορβηγία υποχρεωτική εκπαίδευση πρώτων βοηθειών για νέους οδηγούς και στη Σλοβενία, Ουγγαρία και Βαλτικές χώρες προβλέπονται αντίστοιχες υποχρεωτικές απαιτήσεις.

Ένα από τα μέτρα που θεωρούν ότι θα βοηθήσει είναι η βελτίωση των οδικών υποδομών, η διενέργεια αυστηρότερων ελέγχων, με τη σύσταση η αστυνόμευση να επεκταθεί σε μικρές κοινότητες εκτός μεγάλων αστικών κέντρων.