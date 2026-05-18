ΣΧΕΔΟΝ ένας στους δύο νεκρούς φέτος είναι οδηγός δίκυκλου. Σύμφωνα με στοιχεία της Τροχαίας, μέχρι στιγμής, από τους 15 νεκρούς φέτος, οι επτά είναι μοτοσικλετιστές. Οι πέντε ήταν οδηγοί, ένας επιβάτης και ένας οδηγός μοτοποδηλάτου. Άλλος ένας νεκρός οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι.

ΤΑ στοιχεία προδήλως αναδεικνύουν μια άλλη διάσταση, που μπορεί να μην είναι καινούργια, αλλά προφανώς- και εκ του αποτελέσματος κρίνοντας- δεν αντιμετωπίσθηκε. Ή Δεν αντιμετωπίσθηκε όσο αποτελεσματικά επιβάλλεται.

ΤΟ θέμα απασχόλησε, προ ημερών, σύσκεψη του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας. Η σύσκεψη αφορούσε ευρύτερα το θέμα των τροχαίων δυστυχημάτων, της τροχαίας συμπεριφοράς. Είναι σαφές πως τα μέτρα, που λαμβάνονται διαχρονικά, έχουν συγκεκριμένη στόχευση, η αποτελεσματικότητα τους, ωστόσο, αφορά και το γεγονός ότι οι οδηγοί δεν τα εφαρμόζουν πλήρως. Ή δεν τα εφαρμόζουν πάντα.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ κι άλλα μέτρα που μπορεί να υιοθετηθούν; Ασφαλώς. Πάντα υπάρχουν δυνατότητες να διαμορφωθούν και προωθηθούν και νέα μέτρα, τα οποία μπορεί με την υλοποίηση τους να κριθούν πιο αποτελεσματικά.

ΣΤΗ σύσκεψη τέθηκε και το θέμα με τα κράνη και τις πιθανές καινούργιες προδιαγραφές. Αλλά και για πώς θα βοηθηθούν οι μοτοσικλετιστές να αποκτήσουν κράνος και να προστατευθούν. «Είναι κάτι το οποίο υπάρχει στον προϋπολογισμό του Υπουργείου και είναι απλώς θέμα να αποφασίσουμε τις προδιαγραφές και να το ανακοινώσουμε», ανέφερε επί τούτου, ο υπουργός Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης. Όπως επισήμανε μετά τη σύσκεψη, αποφασίστηκε δέσμη μέτρων που επικεντρώνεται στην ασφάλεια των μοτοσικλετιστών. Συγκεκριμένα αποφασίσθηκε η έναρξη εκστρατείας ελέγχου όλων των συντηρήσεων που γίνονται στις μοτοσικλέτες μέσω των Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΑ), η επιχορήγηση εξοπλισμού ασφάλειας και η απόσυρση παλαιών μοτοσικλετών.

ΕΙΝΑΙ, κατά την άποψη μας, αναγκαίο όπως βρεθεί τρόπος ελέγχου της υπερβολικής ταχύτητας. Είναι σαφές πως με τον τρόπο αυτό θα μειωθούν τα δυστυχήματα. Η απόφαση είναι τα μέτρα υλοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν, κι αυτό είναι σημαντικό, πλην, όμως, θα αναμένουμε πράξεις. Πρέπει να βρεθούν και συνταγές για όλα εκείνα, που προκαλούν τα ατυχήματα. Κι αυτά είναι- πλην του ελέγχου της συντήρησης, του κράνους- και η ταχύτητα.

ΓΙΑ να μην περιοριστούμε για μια ακόμη φορά στις εξαγγελίες, θα πρέπει το Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας να επανέλθει σύντομα και σε νέα σύσκεψη και να αξιολογήσει το βαθμό υλοποίησης των μέτρων, που έχουν αποφασισθεί. Δίνοντας βάρος στους μοτοσικλετιστές.