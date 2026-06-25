Καταβεβλημένος, χωρίς δόντια και με βρώμικα ρούχα εμφανίστηκε ο Μίκι Ρουρκ σε μια σπάνια έξοδό του στο Λος Άντζελες.

Ο 73χρονος πρώην επαγγελματίας πυγμάχος και ηθοποιός, ο οποίος πρόσφατα ζήτησε δημόσια συγνώμη από την πρώην σύζυγό του, Κάρε Ότις, έκανε βόλτα στο κέντρο του Λος Άντζελες, φορώντας ένα λεκιασμένο γκρι φούτερ με φερμουάρ. Ο ηθοποιός είχε μαζί του ένα μικρό λευκό σκύλο, ενώ φορούσε ξεθωριασμένο τζιν παντελόνι και γυαλιά ηλίου τύπου aviator.

Ο 73χρονος πρώην επαγγελματίας πυγμάχος και ηθοποιός, ο οποίος πρόσφατα ζήτησε δημόσια συγνώμη από την πρώην σύζυγό του, Κάρε Ότις, έκανε βόλτα στο κέντρο του Λος Άντζελες, φορώντας ένα λεκιασμένο γκρι φούτερ με φερμουάρ. Ο ηθοποιός είχε μαζί του ένα μικρό λευκό σκύλο, ενώ φορούσε ξεθωριασμένο τζιν παντελόνι και γυαλιά ηλίου τύπου aviator.

Αντιμέτωπος με αρκετές δυσκολίες ο Μίκι Ρουρκ

Ο Μίκι Ρουρκ αντιμετωπίζει αρκετές δυσκολίες στη ζωή του τον τελευταίο καιρό. Στα τέλη του 2025, ήρθε αντιμέτωπος με την έξωση από το σπίτι που νοίκιαζε στο Λος Άντζελες, καθώς δεν είχε καταβάλει σχεδόν 60.000 δολάρια σε ενοίκια.

Ωστόσο, εκπρόσωποί του δήλωσαν τότε στη Daily Mail ότι ο λόγος που σταμάτησε να πληρώνει το ενοίκιο ήταν επειδή «οι συνθήκες διαβίωσης στο σπίτι είχαν γίνει απαράδεκτες».

Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, θαυμαστές του συγκέντρωσαν 100.000 δολάρια μέσω εκστρατείας GoFundMe, την οποία δημιούργησε συνεργάτιδά της μάνατζέρ του, Κίμπερλι Χάινς. Ο ίδιος όμως αρνήθηκε να δεχθεί τα χρήματα, χαρακτηρίζοντας την πρωτοβουλία «μια σκληρή και ντροπιαστική κατάσταση».

iefimerida.gr