Μια δύσκολη βραδιά είχε ο Ροντ Στιούαρτ, ενώ έδινε συναυλία στη Γιούτα. Ο 81χρονος θρύλος της ροκ παραλίγο να λιποθυμήσει κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του την Παρασκευή 19 Ιουνίου, γεγονός που τον ανάγκασε να κάνει μία διακοπή για να πάρει ανάσες από φιάλη οξυγόνου πάνω στη σκηνή.

Ο Στιούαρτ φάνηκε να στηρίζεται σε μουσικά όργανα, στα προστατευτικά της σκηνής και σε έναν στύλο, ενώ συνέχιζε την εμφάνισή του, όπως φαίνεται σε βίντεο που εξασφάλισε το TMZ. Κάποια στιγμή, μέλη του προσωπικού έφεραν στη σκηνή μια φιάλη οξυγόνου και ο Στιούαρτ πήρε αρκετές βαθιές ανάσες πριν απευθυνθεί στο κοινό.

Στη συνέχεια, ο Βρετανός σταρ ολοκλήρωσε τη συναυλία καθισμένος σε καρέκλα. Το West Valley City, όπου έδωσε συναυλία, βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 4.300 ποδιών πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και το υψόμετρο ενδέχεται να έπαιξε ρόλο στην εμφανή δυσφορία του τραγουδιστή.

Το περιστατικό σημειώθηκε μία εβδομάδα, αφότου ο Στιούαρτ ακύρωσε συναυλία που ήταν προγραμματισμένη στο Σαν Ντιέγκο, λιγότερο από μία ώρα πριν από την έναρξή της. Οι διοργανωτές αρχικά επικαλέστηκαν ιγμορίτιδα, ενώ ο Στιούαρτ αποκάλυψε αργότερα ότι είχε διαγνωστεί με οξεία λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού, η οποία του προκάλεσε λαρυγγίτιδα.

Rod Stewart Needs Oxygen Tank During Utah Concert, Video https://t.co/A2LOJG0BEN — TMZ (@TMZ) June 20, 2026

protothema.gr