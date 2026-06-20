Ο υιοθετημένος γιος του Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνα Τζολί, Παξ, παραμένει κοντά στην πλευρά της οικογένειας του ηθοποιού.

«Ο Παξ εξακολουθεί να έχει σχέση με την πλευρά της οικογένειας του πατέρα του και συνεχίζει να περνά χρόνο μαζί τους», ανέφερε πηγή στο Page Six. «Πρόσφατα βρέθηκε μαζί με την οικογένειά του σε δείπνο, όπου γιόρτασαν τον αρραβώνα της ξαδέλφης του Σίντνεϊ», εξήγησε.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στη συνάντηση ήταν επίσης παρούσα η αδελφή του Μπραντ Πιτ, Τζούλι Πιτ Νιλ, μαζί με την ανιψιά του Ρίγκαν Πιτ και αρκετά ακόμη στενά μέλη της οικογένειας. Παρά τη στενή σχέση του Παξ με την πλευρά της οικογένειας του πατέρα του, «δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με τον Μπραντ», ανέφερε αποκλειστικά δεύτερη πηγή στο Page Six.

Ενώ ο Παξ συνεχίζει να περνά χρόνο με τους συγγενείς από την πλευρά του πατέρα του, αρκετά από τα αδέλφια του έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια κινήσεις για να απομακρυνθούν από το επώνυμο Πιτ. Η 21χρονη αδελφή του Παξ, Ζαχάρα, κατέθεσε πρόσφατα έγγραφα ζητώντας να αλλάξει νομικά το όνομά της από Ζαχάρα Τζολί-Πιτ σε Ζαχάρα Τζολί.

Angelina Jolie’s son Pax maintains ties to dad Brad Pitt despite siblings’ estrangement https://t.co/oyAd8FRIz1 pic.twitter.com/EnP2bMOBg4 — Page Six (@PageSix) June 19, 2026



Τον περασμένο μήνα, ο μεγαλύτερος αδερφός του Παξ, Μάντοξ κατέθεσε επίσης νομικά έγγραφα ζητώντας να αφαιρέσει το «Πιτ» από το επώνυμό του, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους στα δικαστικά έγγραφα. Πριν από την κατάθεση του αιτήματος, είχε ήδη αρχίσει να χρησιμοποιεί επαγγελματικά το όνομα Μάντοξ Τζολί, μεταξύ άλλων και στους τίτλους της ταινίας «Couture», στην οποία εργάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτη και πρωταγωνίστησε η Αντζελίνα.

Τον έγινε δεκτό από δικαστήριο του Λος Άντζελες το αίτημα της κόρης του ζευγαριού, Σιλό, να αφαιρεθεί νομικά το «Πιτ» από το επώνυμό της, αφού συμπλήρωσε τα 18 της χρόνια. Όπως είχε μεταδοθεί προηγουμένως, ο Νοξ αφαίρεσε το «Πιτ» από το επώνυμό του στο απολυτήριο του λυκείου του.

Ο γιος των δύο σταρ, που γίνεται 18 ετών τον Ιούλιο, χρησιμοποίησε το όνομα Νοξ Τζολί στο πιστοποιητικό του, μετά την αποφοίτησή του από το Fusion Academy στο Λος Άντζελες νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όπως είχε αναφέρει τότε πηγή στο Page Six.

protothema.gr