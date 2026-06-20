Την υποψηφιότητα του Προκόπη Προκοπίου για την αντιδημαρχία της Αγλαντζιάς, θα υποστηρίξει το Δημοκρατικό Κόμμα, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε.

Όπως αναφέρει το κόμμα, η απόφαση λήφθηκε μετά από ειδική σύσκεψη του Εκτελεστικού Γραφείου.

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Το Δημοκρατικό Κόμμα ανακοινώνει τη στήριξή του, στον υποψήφιο κ. Προκόπη Προκοπίου, για την Αντιδημαρχία Αγλαντζιάς.

Η απόφαση λήφθηκε σε ειδική σύσκεψη της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου του ΔΗΚΟ με την Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας και τις Τοπικές Επιτροπές Αγλαντζιάς και Πλατύ.

Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Αντιδημάρχου του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγλαντζιάς θα διεξαχθούν στις 28 Ιουνίου.

Το Δημοκρατικό Κόμμα εύχεται στον κ. Προκόπη Προκοπίου κάθε επιτυχία.

Κούρσα για δύο

Κούρσα για δύο άλογα ή καλύτερα σε μάχη δύο μονομάχων θα είναι η εκλογική διαδικασία για τη θέση του αντιδημάρχου Αγλαντζιάς. Προκόπης Προκοπίου και Άντρη Χατζηανδρέου υπέβαλαν χθες και επίσημα τις υποψηφιότητές τους και μπήκαν επίσημα στη μάχη.

Οι εκλογές για ανάδειξη του νέου αντιδημάρχου του δημοτικού διαμερίσματος Αγλαντζιάς θα διεξαχθούν στις 28 Ιουνίου, μετά την εκλογή του μέχρι πρότινος αντιδημάρχου, Ανδρέα Κωνσταντίνου, ως βουλευτή Λευκωσίας και εν συνεχεία την παραίτησή του από τη θέση του αντιδημάρχου στο δημοτικό διαμέρισμα.

Η Άντρη Χατζηανδρέου κατέρχεται ως ανεξάρτητη, έχοντας τη στήριξη του ΑΚΕΛ και της ΕΔΕΚ, ενώ ο Προκόπης Προκοπίου κατέρχεται ως υποψήφιος με τον Δημοκρατικό Συναγερμό και το ΔΗΚΟ.