Η Wikipedia αναφέρει το Ιράν ως νικητή στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, καθώς τόσο η Ουάσιγκτον όσο και η Τεχεράνη έχουν διεκδικήσει με δηλώσεις του τη νίκη στη πολύμηνη σύγκρουση.

Από την Παρασκευή η δημοφιλής διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια αναφερόμενη στην έκβαση της σύγκρουσης, η οποία ξεκίνησε με τις κοινές επιθέσεις ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, κάνει λόγο για «πολιτική και διπλωματική νίκη» για την Τεχεράνη.

Ο πόλεμος ολοκληρώθηκε με την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ στις 17 Ιουνίου. Πρόκειται για μια συμφωνία 14 σημείων που έβαλε επίσημα τέλος στις ενεργές εχθροπραξίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ, του Ιράν και των συμμάχων του.

Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί την αρχική συμφωνία που υπογράφηκε αυτή την εβδομάδα ως νίκη των ΗΠΑ, αρκετοί υποστηρίζουν ότι το deal παρακάμπτει τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τα αποθέματα βαλλιστικών πυραύλων του, ενώ παράλληλα προσφέρει στην Τεχεράνη οικονομικές «ανάσες» πριν καν επιτευχθεί τελική συμφωνία.

Από την άλλη, η Τεχεράνη έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ «αναγκάστηκαν» να υπογράψουν τη συμφωνία, ενώ ο ανώτατος ηγέτης του καθεστώτος, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, υποστήριξε ότι ο Τραμπ υπέγραψε τη συμφωνία «από απελπισία».

naftemporiki.gr