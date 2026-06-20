Στη σημασία της αναβαθμισμένης στρατηγικής σχέσης Κύπρου και ΗΠΑ σε όλους τους τομείς, αναφέρθηκαν κατά τη σημερινή τους συνάντηση, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης και αντιπροσωπεία τεσσάρων Αμερικανών Γερουσιαστών, οι οποίοι επισκέπτονται την Κύπρο.

Οι Αμερικανοί Γερουσιαστές, κ.κ. Nathaniel Moran, Jim Costa, Brendan Boyle και Craig Goldman, μέλη διακομματικής αντιπροσωπείας Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι βρίσκονται στη Λευκωσία με την ευκαιρία της συμμετοχής τους στη Σύνοδο του 91ου Διατλαντικού Διαλόγου Νομοθετών που πραγματοποιείται στις 19 και 20 Ιουνίου, στην Κύπρο, έγιναν δεκτοί σήμερα το πρωί από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Κατά τη συνάντηση, τονίστηκε η σημασία συνεχούς προώθησης της αναβαθμισμένης διμερούς σχέσης στη βάση του στρατηγικού διαλόγου ανάμεσα σε Κυπριακή Δημοκρατία και ΗΠΑ.

Στη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας για συνέχιση της σύσφιγξης των διατλαντικών σχέσεων κάτι που αποτελεί μία εκ των βασικών προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Συζητήθηκαν, επίσης, ζητήματα που άπτονται της συνεργασίας Κύπρου – ΗΠΑ , στον τομέα της ενέργειας, των επενδύσεων, της άμυνας και της ασφάλειας. Ανασκοπήθηκαν επίσης οι εξελίξεις στο Κυπριακό, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή καθώς και διάφορα άλλα περιφερειακά και διεθνή ζητήματα. Οι Αμερικανοί Γερουσιαστές εξήραν τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή.