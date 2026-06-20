«Η στοχοποίηση ανθρώπων λόγω της καταγωγής, της θρησκείας, του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου, της αναπηρίας ή άλλων χαρακτηριστικών της ταυτότητάς τους δεν πλήττει μόνο τα ίδια τα πρόσωπα, αλλά και τις θεμελιώδεις αξίες πάνω στις οποίες εδράζονται οι δημοκρατικές κοινωνίες», ανέφερε μεταξύ άλλων η Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη, Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Αντιμετώπιση της Ρητορικής Μίσους, η κ. Στυλιανού-Λοττίδη παρέπεμψε σε δήλωση του Αντόνιο Γκουτέρες, ότι «η ρητορική μίσους δηλητηριάζει τα θεμέλια της κοινωνίας», υπογραμμίζοντας ότι το φαινόμενο παρουσιάζει διεθνώς αυξητικές τάσεις, τόσο στον δημόσιο λόγο, όσο και στις ψηφιακές πλατφόρμες. Ωστόσο, η ρητορική μίσους, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται επιλεκτικά.

Σίγουρα είναι ρητορική μίσους να πλήττεις κάποιον λόγω της αναπηρίας ή του φύλου του. Όμως την ίδια ώρα, δεν μπορείς να προσβάλλεις τις αρχές και τη θρησκεία κάποιου άλλου και να το βαφτίζεις ελευθερία της έκφρασης. Διότι τα δύο μέτρα και δύο σταθμά που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι και ο λόγος που -όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω- το φαινόμενο λαμβάνει αυξητικές διαστάσεις.

Αγ.Αγ.