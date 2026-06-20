Να το ξαναγράψουμε: Το ζήτημα με το πόρισμα για το «Κράτος Μαφία» δεν είναι η δικαίωση του μέχρι προχτές κολλητού και συναγωνιστή του Νίκου Αναστασιάδη, αλλά το προφανές: Να αναλάβουν ευθύνες και να αντιμετωπίσουν τη Δικαιοσύνη όσοι κατονομάζονται και καταγγέλλονται. Να αντιμετωπιστούν ως ύποπτοι για πολύ σοβαρά αδικήματα, όπως αντιμετωπίζονται οι «ανώνυμοι» πολίτες για πολύ πιο ασήμαντες υποθέσεις. Όχι γιατί ο Αναστασιάδης είναι ιδεολογικός αντίπαλος του οποιουδήποτε (εμάς πρωτίστως) αλλά για να δημιουργηθεί προηγούμενο τιμωρίας, επιτέλους σε αυτό τον τόπο.

Για να σημειωθεί -με κάθε επισημότητα- ότι όποιος πρόεδρος, υπουργός, αξιωματούχος ή φίλος τους, λειτουργεί ως μεσάζοντας μεταξύ μαφίας και κρατικών θεσμών, θα τιμωρείται. Ή, τουλάχιστον, θα λογοδοτεί ενώπιον δικαστηρίου, μήπως και ανακτήσει την ελάχιστη αξιοπιστία του αυτό το σύστημα που για δεκαετίες ξελασπώνει και προστατεύει διεφθαρμένους και διαπλεκόμενους, εντός ή εκτός κομματικής ελίτ.

Αλλά για να γίνει αυτό, δεν μπορούν να εμπλέκονται οι πλέον αναξιόπιστοι και συνεργάτες και φίλοι όσων κατονομάζει το πόρισμα, δηλαδή η ηγεσία της Νομικής Υπηρεσίας. Και ναι, χρειάζεται να παραιτηθούν, αναλαμβάνοντας και τις ευθύνες τους για όσα ποινικά δεν συζητήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Οι Σαββίδης και Αγγελίδης είναι μέρος αυτού του συστήματος διαπλοκής και πρέπει να φύγουν για να λογοδοτήσει αυτός που τους διόρισε.

ΑΛ.ΜΙΧ.