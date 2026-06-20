Πέρσι τέτοιο καιρό, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και το νέο σύστημα που προωθούσε τότε το Υπουργείο Παιδείας, ήταν το θέμα που εκκρεμούσε και που δίχαζε τους εμπλεκόμενους φορείς.

Μπροστά στο ενδεχόμενο ενός αδιεξόδου με πολύ δύσκολες προεκτάσεις, η Επιτροπή Παιδείας της Βουλής είχε δώσει προθεσμία σε Υπουργείο και εκπαιδευτικές οργανώσεις να συνεχίσουν τον διάλογο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και να επέστρεφαν τον Σεπτέμβρη με τελικές θέσεις και αν ήταν δυνατόν, με λύση.

Τώρα, έρχεται ακόμα ένα ενδιαφέρον καλοκαίρι για τον τομέα της Εκπαίδευσης. Το θέμα άλλαξε, οι πρωταγωνιστές οι ίδιοι. Υπουργείο Παιδείας και εκπαιδευτικές οργανώσεις και στη μέση το σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών.

Δύσκολο θέμα και ήδη καταγράφονται διαφωνίες επί συγκεκριμένων σημείων. Απομένει να δούμε τι θα γίνει, πότε θα γίνει και εάν χρειαστεί η Επιτροπή Παιδείας υπό τη νέα της σύνθεση να αναλάβει πρωτοβουλία.

ΛΙΑ