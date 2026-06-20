Ανείπωτη θλίψη για τον άδικο χαμό του 29χρονου Δημήτρη Βασιλείου, ενός νέου ανθρώπου που άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα σήμερα, στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, στο ύψος του Αγίου Συλά.

Με ανάρτηση τους, οι οπαδοί του Απόλλωνα, αποχαιρετούν τον αδικοχαμένο Δημήτρη:

Υπενθυμίζεται ότι το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε ο 29χρονος μοτοσικλετιστής από τα Κάτω Πολεμίδια, έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα του Σαββάτου (20/6) στη Λεμεσό, ενώ επέστρεφε στο σπίτι του. Τραγική ειρωνεία, το γεγονός ότι το μοιραίο σημειώθηκε σε απόσταση μόλις ενάμιση χιλιομέτρου από την οικία του. Ο νεαρός είχε προηγουμένως μεταβεί για διασκέδαση και βρήκε τραγικό θάνατο στον δρόμο της επιστροφής.

Παρά το γεγονός ότι έφερε προστατευτικό κράνος και ειδική προστατευτική ενδυμασία στο άνω μέρος του σώματός του, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί.

Σύμφωνα με τις επιτόπιες εξετάσεις στη σκηνή του δυστυχήματος, φαίνεται να μην υπάρχουν ίχνη πέδησης, ενώ όλα δείχνουν ότι ο άτυχος νεαρός προσέκρουσε βίαια στο πίσω μέρος προπορευόμενου μικρού λεωφορείου.

Σε δηλώσεις του από τη σκηνή, ο υπεύθυνος της Τροχαίας Λεμεσού, Μάριος Χαραλάμπους, ανέφερε, «σήμερα, γύρω στις 3:15 μετά τα μεσάνυχτα, 29χρονος μοτοσικλετιστής οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα του στον αυτοκινητόδρομο Πάφου – Λεμεσού. Σε κάποιο σημείο του δρόμου, πριν από την έξοδο Αγίου Σιλά και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με το πίσω μέρος προπορευόμενου μικρού λεωφορείου, το οποίο οδηγούσε άνδρας ηλικίας 57 ετών.

Από τη σύγκρουση ο μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ο μοτοσικλετιστής έφερε προστατευτικό κράνος, ενώ ο οδηγός του λεωφορείου υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης και ναρκοτέστ με αρνητικά αποτελέσματα».

Ερωτηθείς κατά πόσο το μικρό λεωφορείο κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα στον αυτοκινητόδρομο ή εάν ο μοτοσικλετιστής ανέπτυσσε μεγάλη ταχύτητα, ο κ. Χαραλάμπους σημείωσε ότι «δεν υπάρχουν προς το παρόν συγκεκριμένες ενδείξεις. Το δυστύχημα βρίσκεται υπό διερεύνηση και όλα τα ενδεχόμενα εξετάζονται».

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί πολλά θανατηφόρα δυστυχήματα με θύματα μοτοσικλετιστές, ιδιαίτερα μεγάλου κυβισμού, ο υπεύθυνος της Τροχαίας Λεμεσού τόνισε πως «οι μοτοσικλετιστές αποτελούν ιδιαίτερα ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου. Καλούμε όλους να οδηγούν με προσοχή και να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Η υπερβολική ταχύτητα είναι ένας παράγοντας που πολλές φορές διαδραματίζει κάποιο ρόλο».

Οι έρευνες της Τροχαίας Λεμεσού για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το νέο θανατηφόρο συνεχίζονται.