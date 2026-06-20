Για σταθεροποίηση της κατάστασης ως προς τον έλεγχο της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού έκανε λόγο το Σάββατο μιλώντας, ο πρόεδρος του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, Δημήτρης Επαμεινώνδας, προσθέτοντας ότι η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας, οι εμβολιασμοί που έχουν γίνει και οι κλιματικές συνθήκες θα βοηθήσουν στο να σταθεροποιηθεί η εικόνα για ένα διάστημα ως το φθινόπωρο.

Σύμφωνα με τον κ. Επαμεινώνδα, δεν έχει προκύψει κάποιο νέο θετικό κρούσμα από τους ελέγχους που έγιναν μέχρι στιγμής.

«Όλα τα δείγματα που λήφθηκαν από τη Λεμεσό και τα τελευταία από τη Λευκωσία ήταν αρνητικά και τώρα θα ξεκινήσει μια παγκύπρια εκστρατεία σε όλες τις μονάδες, επιτήρησης ουσιαστικά, για να δούμε τον τίτλο αντισωμάτων από τα εμβόλια αλλά και αν υπάρχει αλλού ο ιός, όπου δεν το είχαμε δει με την πρώτη επιτήρηση που κάναμε», εξήγησε απαντώντας σε ερώτηση.

Ερωτηθείς για την πορεία των εμβολιασμών, ο κ. Επαμεινώνδας είπε ότι αυτοί συνεχίζονται κανονικά σε παγκύπριο επίπεδο, προσθέτοντας ότι ενόψει των καλοκαιρινών διακοπών και για τους κτηνοτρόφους, αναμένεται ότι οι εμβολιασμοί θα έχουν ολοκληρωθεί, αν όχι μέχρι το τέλος του Αυγούστου, έως τις αρχές με μέσα Σεπτεμβρίου.

Σε ερώτηση αν υπάρχει ζήτημα επάρκειας των εμβολίων, ο πρόεδρος του Κτηνιατρικού Συλλόγου απάντησε αρνητικά, προσθέτοντας ότι τα αποθέματα είναι επαρκή για την ολοκλήρωση του τρέχοντος κύκλου εμβολιασμών.

Συμπλήρωσε ότι αναμένεται η επόμενη παραλαβή εμβολίων για τους χοίρους, όταν και θα εκτιμηθούν εκ νέου οι μελλοντικές ανάγκες για επιπρόσθετες παραγγελίες.

Αναφορικά με τις θανατώσεις, είπε ότι αυτές ολοκληρώθηκαν σε όλες τις μονάδες όπου είχαν οριστεί, εκτός από τις μονάδες που πήραν εξαίρεση, δηλαδή για τα παχύουρα πρόβατα και τις κόκκινες αγελάδες.

«Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σταθεροποίηση της κατάστασης», σχολίασε ο κ. Επαμεινώνδας, προσθέτοντας οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μειώνουν την πιθανότητα επιβίωσης του ιού στο περιβάλλον, συνεπώς και τις πιθανότητες μετάδοσής του.

«Σε συνδυασμό με όλα τα άλλα πράγματα που γίνονται, δηλαδή την τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας, τους εμβολιασμούς που έχουν γίνει, και τις κλιματικές συνθήκες, θα βοηθήσουν σίγουρα στο να σταθεροποιηθεί η εικόνα για ένα διάστημα και να είμαστε έτοιμοι για το φθινόπωρο», σημείωσε περαιτέρω.

Ερωτηθείς τέλος αν έχει ξεκινήσει κάποια οργανωμένη προσπάθεια για την αναπλήρωση των ζώων που θανατώθηκαν, ο κ. Επαμεινώνδας είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει ξεκινήσει κάποια τέτοια προσπάθεια, προσθέτοντας ότι πρόκειται για θέμα που χειρίζεται η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή για την ανασυγκρότηση και αναβάθμιση του κτηνοτροφικού τομέα.

«Αν παραμείνουμε σε αυτούς τους αριθμούς πιθανόν να χρειαστεί κάποια μικρή αναπλήρωση από το εξωτερικό, αλλά πάλι θα είναι πολύ μικρή, ίσως και να αποφευχθεί», κατέληξε.

ΚΥΠΕ