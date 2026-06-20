Στην αγνοούμενη Σταυρούλα από τα Χανιά της Κρήτης ανήκουν κάποια από τα ίχνη αίματος που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι που διέμενε ο 43χρονος. Ο άνδρας από τα Σκόπια μεταφέρθηκε πριν από λίγο στα δικαστήρια Χανίων καθώς θεωρείται ως βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Ο 43χρονος, συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, για τα δενδρύλλια κάνναβης που βρέθηκαν στο χώρο του.

Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν θα του απαγγελθούν κατηγορίες και για την υπόθεση της 45χρονης αγνοούμενης στην οποία οι αρχές δίνουν πλέον διαστάσεις ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, κάποια από τα ίχνη αίματος που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι που διέμενε ο 43χρονος, το οποίο του ενοικίαζε η 45χρονη Σταυρούλα, ανήκουν στην αγνοούμενη γυναίκα.

Πρόκειται για τις κηλίδες στην τηλεόραση και αυτή που βρέθηκε στο πάτωμα, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα για τα ίχνη αίματος την σφουγγαρίστρα και το βαν του.

Αρνείται όλες τις κατηγορίες

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά ο 43χρονος κατά την διάρκεια της ολονύχτιας ανάκρισής του από τους αστυνομικούς, δεν ομολόγησε και αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Μάλιστα φέρεται να ισχυρίζεται πως δέχθηκε απειλές από τον αδερφό και το περιβάλλον του αδερφού της αγνοούμενης και φοβήθηκε, με αποτέλεσμα να κρυφτεί.

Ο 44χρονος συνελήφθη αρχικά για υπόθεση που αφορά την κατοχή δενδρυλλίων κάνναβης, τα οποία βρέθηκαν σε χώρο που φέρεται να διατηρούσε μαζί με άλλο άτομο. Ο ίδιος είχε εξαφανιστεί από το πρωί της προηγούμενης ημέρας και εντοπίστηκε αργά το βράδυ. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς, δέχθηκε απειλές από τον αδερφό και το περιβάλλον της αδερφού της αγνοούμενης και φοβήθηκε, με αποτέλεσμα να κρυφτεί. Από την πλευρά της οικογένειας της Σταυρούλας Κατσουλάκη, ο αδελφός της 45χρονης εκφράζει έντονες υποψίες για την εμπλοκή του 44χρονου στην υπόθεση.

Σιωπηλός και σκεπτικός ο 44χρονος κατά τη διάρκεια της νύχτας

Το χθεσινό βράδυ που ακολούθησε τη σύλληψη του 44χρονου ήταν ήρεμο, με τις έρευνες των Αρχών να συνεχίζονται σε πολλαπλά επίπεδα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας βρισκόταν σε γραφείο της Αστυνομικής Διεύθυνσης των Χανίων και όχι σε κρατητήριο, με αστυνομικούς να βρίσκονται συνεχώς δίπλα του. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρέμεινε αμίλητος και ιδιαίτερα σκεπτικός, αποφεύγοντας να κοιτάξει όσους βρίσκονταν στον χώρο, ενώ απαντούσε μονολεκτικά ακόμη και όταν του απηύθυναν ερωτήσεις οι αστυνομικοί.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν ζήτησε ούτε ένα ποτήρι νερό, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν έκλεισε μάτι, παραμένοντας σιωπηλός με το κεφάλι σκυμμένο.

protothema.gr